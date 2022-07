Hamilton: "Russell lo tiene todo para llevar a Mercedes al éxito"

Cargar el reproductor de audio

Lewis Hamilton y George Russell afrontan su primera temporada como compañeros de equipo en la Fórmula 1 en 2022. Después de varios años tranquilo con un Valtteri Bottas al lado que hacía las veces de escudero, el siete veces campeón del mundo ahora se enfrenta a un piloto joven, prometedor, hambriento y con talento.

El inicio de la campaña fue testigo de cómo Mercedes se embarcaba en un proyecto muy ambicioso, hasta el punto en el que le costaba encontrar la ventana de funcionamiento adecuada para la configuración del coche.

Los reglajes pusieron rápidamente en evidencia la rigidez del W13, que lo dejaba a merced del porpoising al principio, y más tarde también del rebote.

En medio de todo esto, Russell consiguió sobreponerse en cierta medida a los problemas, logrando tres podios y 128 puntos en once carreras, superando a Lewis Hamilton en 19 unidades, ya que se quedó en 109.

Para poder tener una visión completa, habrá que esperar a final de temporada para así poder juzgar todo el curso, pero el despegue del joven inglés ya es un hecho.

El británico parece estar preparado para entrar en las luchas con los mejores, aunque de eso había pocas dudas tras ver sus actuaciones durante sus tres años con Williams, pero también da la sensación de poder liderar el equipo y ayudarle a salir de las dificultades que lo han ahogado en esta primera mitad de año.

Lewis Hamilton comparte esta opinión, tras haber tenido la oportunidad de estudiar, conocer, entender y evaluar las características que llevaron a Russell a acompañarlo en el box: "No puedo decir que sea difícil ser compañero de equipo de George [Russell], ha sido bueno. Trabajamos juntos y lo hacemos increíblemente bien".

"George es muy positivo... Ha tenido ese impacto en el ambiente de trabajo y, en general, es un verdadero placer trabajar con él, es genial ver lo que puede lograr. Ha hecho un gran trabajo, ha conseguido sus primeros puntos para el equipo y seguirá mejorando y haciéndolo durante mucho tiempo", elogió el heptacampeón.

"Veo que tiene un gran potencial para ser campeón del mundo, y además está en el lugar adecuado para poder hacerlo. Realmente creo que, esté yo o no aquí, tiene todas las cualidades para ayudar a la escudería a progresar en el futuro y llevarlo al éxito, así que creo que era la elección correcta para el equipo. Espero poder contribuir en parte a que mejore aún más", dijo.

Las palabras de Hamilton también tienen que ver con el contexto que atraviesa el equipo y él mismo como piloto. No es frecuente ver al heptacampeón pasar tantos apuros durante tanto tiempo en una temporada, pero no quiere decir que sus palabras no sean sinceras.

Los dos británicos están cooperando para intentar que Mercedes regrese a lo alto y vuelva a ser un conjunto dominante, pero el camino que queda por delante es bastante largo.

El propio Russell habló del planteamiento que ha seguido en su primera temporada con Mercedes en el podcast oficial de la categoría, Beyond the Grid: "Me gusta mirar las cosas con la mayor objetividad posible. Pueden cambiar muy rápidamente en la Fórmula 1 y firmar un contrato para unirse al equipo más grande de esta época es, sin duda, un gran momento para mí".

"Pero si no lo hago bien, si me da una patada en el culo el mejor piloto de todos los tiempos [Hamilton], ¿qué significa eso? Significa que después de un año podría salir por la puerta de Brackley", razonó el joven británico.

"Venir a Mercedes fue un gran paso adelante en mi carrera, pero es un poco como la imagen del tipo que sube una montaña: cree que está en la cima, mira hacia arriba y la cima está a kilómetros de distancia. Luego llega allí, pero ve otro pico. Y así es como veo la F1".

"Hay mucho que celebrar en un momento como este. Quiero ser campeón del mundo, quiero ganar carreras, pero firmar un contrato con Mercedes no me garantiza nada", concluyó Russell.

