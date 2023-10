Hamilton planea no volver cuando se retire de la F1

Conseguir seis campeonatos del mundo de Fórmula 1 es un buen motivo para ampliar el contrato con un equipo, y es lo que ha hecho Lewis Hamilton, quien a pesar de pasar por un mal momento por no pisar lo más alto del podio en casi dos años, alargó su estancia con los de Brackley hasta finales de 2025. El británico continuará con Mercedes cuando ya haya cumplido las 40 primaveras, y aunque se desconoce si irá más allá y probará con las reglas técnicas de 2026, fue claro en lo que respecta a su futuro lejano.

El inglés afirmó que, si se retira de la competición, no se ve volviendo al paddock de ninguna de las formas, ni como piloto ni como director de una escudería. Es algo que choca con el pensamiento de otros que fueron sus compañeros, como Jenson Button, quien regresó como comentarista de televisión.

El heptacampeón de la máxima categoría del automovilismo explicó su punto de vista: "Eso no me pasará a mí, cuando ese capítulo termina, termina. No me imagino de pie en el paddock o en el garaje sin subirme al coche, pero como dije, nunca digas nunca".

El piloto de Mercedes también habló sobre cómo quieren centrarse en su trayectoria y, por el momento, no desea tener descendencia: "No es este momento, ¡no tengo tiempo para eso y disfruto siendo tío todavía! No he tomado una decisión sobre ese gran paso [tener hijos], todavía tengo mis objetivos en un coche de carreras, y hasta entonces, todo lo demás pasa a un segundo plano".

"Quiero hacer mi trabajo al 100%. Por supuesto, deben encontrar el equilibrio adecuado entre tu vida personal y tu trayectoria, y hay que hace concesiones, pero afortunadamente, ese día todavía no ha llegado", añadió Lewis Hamilton al medio Blick.

