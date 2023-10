Newey se pregunta si Alonso sería el mismo de 2007 contra Hamilton

Estar décadas en el paddock de la Fórmula 1 haciendo los mejores monoplazas de la historia es algo que da permiso a Adrian Newey para hablar sobre todo tipo de cosas, y cuando se le pregunta sobre los pilotos, es interesante conocer lo que opina de ellos. El genio de la aerodinámica ha creado obras maestras con las que se han ganado muchos campeonatos del mundo, aunque para ello es necesario tener una relación muy abierta con quienes están al volante, lo que a su vez permite tener otra perspectiva de ellos.

En el último podcast de la máxima categoría del automovilismo, 'Beyond The Grid', le hicieron la pregunta de quiénes serían los mejores compañeros, y aunque no pudo elegir a unos en concreto, hizo una buena reflexión sobre lo que pasó en McLaren en 2007 entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton: "Todos son muy diferentes, al hacerlo, estoy favoreciendo y señalando, no creo que sea justo. Cualquier campeón del mundo es claramente un gran piloto, todos ellos son muy diferentes en su carácter y su composición, algunos de ellos tienen un nivel muy alto de confianza en sí mismos y esa ha sido una de sus claves, pero no todos".

"Lo primero que quiere hacer un compañero de equipo, sobre todo si es joven o ambicioso, es demostrar que es el mejor, y probablemente llega pensando que es el mejor, y eso puede destruir la confianza en sí mismo de un piloto o lo que sea", comentó el británico. "Si vas a tener dos compañeros de equipo, donde uno es excepcional y el otro es brillante, pero no llega a ese nivel, el otro tiene que ser alguien que en algún momento acepte que no puede batir a, por ejemplo, Max [Verstappen] en ritmo. Vas a tener que hacerlo de alguna otra manera, que por supuesto se ha hecho".

"Si nos fijamos en Niki [Lauda] y Alain [Prost], Alain siempre fue el piloto más rápido, pero Niki consiguió ganar un campeonato, quizá se podría decir lo mismo de Nico Rosberg y Lewis Hamilton", aseguró Adrian Newey antes de explicar si se podría recrear una situación como la de Ayrton Senna y Alain Prost.

"Es difícil de gestionar. Hay algunos pilotos que estarán contentos luchando entre ellos en la pista, pero no lo llevarán al garaje", dijo. "Hay otros pilotos que quizá lo conviertan en un juego político, eso es lo difícil, la política es una fuerza tan destructiva que acaba con la energía de todo el mundo. Probablemente la edad es importante, Fernando [Alonso] es uno de los pilotos más formidables de la historia, y famoso por no llevarse muy bien con sus compañeros de equipo".

"Si Lewis [Hamilton] y Fernando se enfrentaran de nuevo, ¿sería Fernando, con toda la experiencia que tiene ahora, diferente al Fernando contra Lewis de 2007? Es interesante", se preguntaba el brillante ingeniero. "Creo que Fernando sería diferente ahora".

