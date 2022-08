Cargar el reproductor de audio

En la primera vuelta, Lewis Hamilton intentó adelantar a Fernando Alonso por el exterior de Les Combes después de ponerse en paralelo con el español en la recta de Kemmel. El inglés estaba delante del Alpine cuando tomaron la curva, dejando sin espacio el bicampeón y provocando una colisión.

Mientras que el ovetense pudo continuar, la parte trasera del W13 se elevó por los aires, y el británico tuvo que detenerse por los daños que provocaron una supuesta fuga de agua. Después, Hamilton asumió la culpa del accidente, y explicó que su rival estaba estaba en un punto ciego.

"Fue mi culpa", reconoció a Motorsport.com sobre el choque. "Fue desafortunado, así son las carreras de coches, lo he dado todo para intentar adelantar por el exterior de la curva 5. No dejé suficiente espacio y pagué el precio por ello. No fue intencionado, simplemente pasó".

Alonso se mostró furioso por la radio con Lewis Hamilton, tachando a su rival de "idiota", diciendo que "solo sabe correr saliendo primero". Cuando se le preguntó por los comentarios del español, el inglés dijo que era "bueno saber" lo que el de Alpine pensaba de él.

"Realmente tengo una respuesta a ello. Sé que las cosas salen en el calor del momento, pero es bueno saber lo que piensa de mí", sonrió de manera irónica el heptacampeón. "Es mejor que salga a la luz lo que piensa y, como dije, no fue intencional, asumo la responsabilidad por ello, eso es lo que hacen los adultos".

Cuando se le cuestionó si iba a hablar con su excompañero en McLaren, afirmó: "No, lo habría hecho hasta que escuché lo que dijo".

Además, añadió que se alegraba de salir ileso después de recibir un golpe vertical tan violento cuando su monoplaza cayó sobre el asfalto, e indicó que era evidente que su coche sufrió daños terminales: "Recuerdo mirar al suelo, estaba en lo alto".

"Estoy agradecido por seguir vivo. Podía oír que algo se había roto en la caja de cambios, y si hubiera seguido habría destrozado la parte trasera, así que me dijeron que parara", reveló el de Mercedes. "Pero, obviamente, en ese momento, tienes la esperanza de poder seguir".

Los comisarios de la FIA determinaron que el inglés giró hacia el español, pero al tratarse de un incidente en la primera vuelta, no tomaron represalias: "Las ruedas delanteras de Hamilton estaban por delante de las de Alonso en la entrada de la curva".

"Alonso sacó su coche de la trazada hacia el interior con ambos neumáticos en el lado derecho del piano, incluso por dentro. En ningún momento Alonso pareció perder el control o subvirar, Hamilton giró hacia el vértice de la curva con el otro coche aún al lado y se produjo la colisión", indicó la FIA.

"Los comisarios consideraron que se trataba de un incidente en la primera vuelta con mucho movimiento respecto a otros monoplazas en las primeras curvas, y por tanto no tomaron más medidas", concluyeron.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!