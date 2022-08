Alonso: "Estoy triste porque siempre que salgo tercero pasan cosas"

Cargar el reproductor de audio

La salida del Gran Premio de Bélgica 2022 de Fórmula 1, la primera tras la vuelta de las vacaciones, se antojaba un difícil desafío para todos los pilotos, ya que los dos candidatos al mundial, Max Verstappen y Charles Leclerc, partían desde el fondo del pelotón.

Por ese motivo, muchos coches salieron fuera de su posición natural, como ocurrió con Fernando Alonso y, sorprendentemente, Lewis Hamilton, ya que tanto el Alpine como el Mercedes carecían del ritmo necesario para pelear por la victoria con el Ferrari de Carlos Sainz y el Red Bull de Sergio Pérez.

Todo acabó en un accidente entre el español y el británico en Les Combes que provocó el abandono del heptacampeón por los daños en su W13. No obstante, el ovetense continuó en la cuarta plaza, aguantando a la jauría que se aproximaba después de ver que su A522 estaba tocado en la rueda delantera izquierda.

El coche de seguridad estabilizó la prueba, y Fernando Alonso pudo mantenerse en la lucha por las posiciones delanteras, aunque Max Verstappen pronto pasó por encima de sus rivales, incluido el Alpine, en su remontada hasta llegar al liderato. Tras cambiar de gomas, se colocó en la sexta plaza de manera sólida, para en el giro 26 montar los duros e intentar llegar al final de la prueba.

Con un buen ritmo se mantuvo en posiciones de sumar muchos puntos, y una sanción en la última vuelta a Charles Leclerc por exceder el límite de velocidad en el pitlane en su parada para montar un juego de blandos e ir a por la vuelta rápida, le permitió subir una plaza para ser quinto tras las 44 giros.

El incidente con Lewis Hamilton comprometió el resto de su carrera, e incluso lo calificó de "idiota" cuando contactaron en Les Combes, y es por ello que se le preguntó una vez que se bajó del Alpine: "Para mí, fue un pequeño error por su parte cerrar la puerta así, y en la curva 5 hemos visto muchas, muchas veces aquí que va en paralelo. Le pasó lo mismo con Rosberg hace un par de años [en 2014]".

Los comisarios decidieron no sancionar al inglés debido a que se trataba de la primera vuelta, a lo que Alonso opinó: "Fue un incidente en el primer giro, creo que pasa especialmente en esa curva. Hay muchas cosas que suceden, y normalmente recortas la curva 6 y sigues recto en la 7".

"Es una parte complicada del circuito, sin duda, y fue un incidente de carrera, nada que decir", explicó el español. "Estoy triste porque cuando salgo segundo o tercero siempre pasan estas cosas, y cuando lo hago desde el 12º o 13º tengo una carrera limpia".

"Quería tener una carrera normal, y ya empezamos con un incidente, después, con una estrategia muy agresiva y parando temprano cada vez. No creo que haya sido la más inteligente, pero al final estar entre los cinco primeros hace que sea un buen fin de semana con la penalización de Charles [Leclerc]", continuó.

"Así que, quinto y séptimo [posición final de Esteban Ocon] es un gran resultado para el equipo. Ha sido un mal fin de semana para McLaren, así que hemos maximizado esos puntos", aseguró el piloto español.

Sobre el accidente, Alonso siguió explicando cómo fue: "Creo que pensó que yo ya no estaba allí, así que no veo que sea un error, es solo que, en el calor del momento intentas, coger el rebufo y frenar tarde, girar hacia dentro, y a veces no mides los coches o dónde está todo el mundo, pero no lo sé".

"Estaba muy decepcionado, cuando salgo bien en la primera fila o en la segunda todas esas cosas pasan, y seguro que [Hamilton] estaba frustrado en ese momento, pero aceptó su error y se agradece", dijo Alonso.

Los daños provocados por el accidentes hicieron que Lewis Hamilton acabara fuera de la carrera, aunque el de Alpine pudo continuar, no sin antes ver que su monoplaza estaba bien: "Estaba comprobando que el coche estaba. También he recordado lo que pasó en Paul Ricard con Yuki [Tsunoda], que Esteban tuvo un incidente similar, cuando Yuki se salió de la trazada y Esteban estaba bien, así que parece que nuestro coche es muy resistente contra cualquier contacto, pero no tratemos de usar esa fuerza".

"Creo que iba a terminar sexto, pasara lo que pasara en la primera vuelta, pero esos momentos divertidos de estar primero, segundo o tercero solo duran 500 metros, así que, desgraciadamente eso fue lo triste", dijo el ovetense.

"Creo que nuestro ritmo de carrera fue como ha sido en las últimas carreras, así que no hay manera de competir contra los tres primeros equipos, y tenemos un poco de ventaja respecto con la zona medio", indicó. "Estamos en tierra de nadie haciendo nuestra propia carrera".

