Hamilton "podría irritarse" sin la ayuda de Bottas en Mercedes

Uniendo fuerzas durante 100 grandes premios, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas consiguieron llegar a ser una de las parejas de pilotos más duraderas y exitosas en la historia de la Fórmula 1 y, a su vez, también una de las más saludables.

Ciertamente frustrado por su incapacidad para competir contra su compañero de equipo de manera regular, Bottas se convirtió en un piloto de equipo y contribuyó en gran medida a los nueve títulos mundiales (4 de pilotos y 5 de constructores) ganados por Mercedes durante ese período.

En 2022, sin embargo, Mercedes decidió ascender a George Russell, quien después de tres años en el equipo Williams, dio el salto definitivo para sustituir a Bottas.

No cabe ninguna duda de que Russell podría darle más problemas a Hamilton que Bottas, razón por la que Mika Häkkinen cree que podría llegar a cambiar el ambiente en la escudería.

"Creo y sé por mi experiencia que Lewis es bastante sensible", dijo el dos veces campeón del mundo en el canal de YouTube de Unibet. "Es una persona muy sensible. Cuando Valtteri era compañero de equipo de Lewis, el trabajo en equipo era perfecto. Ahora, con Russell... El trabajo en equipo podría ser muy diferente. Ahí es donde Lewis podría irritarse".

Cambiando de tema, Häkkinen hizo una predicción asombrosa antes del GP de Bahrein relacionada con Max Verstappen: "Estoy seguro de que será más rápido que nunca. Por experiencia, sé que ganar un título te da unas dos décimas por vuelta. Es increíble, pero te da más confianza".

"La forma de pilotar se vuelve más precisa. No solo vas a toda velocidad, sino que también sabes lo que es una buena vuelta y lo que no. Creo que Max es capaz de hacer eso. Pero la pregunta es cuánto riesgo estará dispuesto a correr. Eso lo veremos en los próximos meses", añadió.

En cuanto a Sergio Pérez, que jugó un papel muy importante en el título de Verstappen al mantener a raya a Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021, Häkkinen reconoció que no tiene grandes esperanzas puestas en él: "No quiero decir que no lo respete, porque es rápido, pero si lo miro en general, no creo que tenga ninguna posibilidad de convertirse en campeón del mundo" concluyó.

