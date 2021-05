Hamilton, 'sorprendido' con Ferrari, celebra más competencia

Después de que Carlos Sainz acabara segundo en la primera sesión de libres detrás de Sergio Pérez, Ferrari continuó con su impresionante rendimiento en Mónaco en la FP2 de la tarde, donde Charles Leclerc encabezó un doblete del equipo italiano.

Leclerc marcó un mejor tiempo de 1:11.684s para superar a Sainz por una décima de segundo, dejando a su rival de Mercedes y líder del campeonato, Hamilton, en tercera posición a tres décimas.

El resultado fue una sorpresa después de que Mercedes y Red Bull dominaran las primeras cuatro carreras de la temporada y parecieran estar fuera del alcance del resto de la parrilla.

Hamilton se mostró optimista tras los entrenamientos del jueves en Mónaco, cuando la F1 regresó al Principado tras la ausencia de 2020. Y destacó el impresionante rendimiento de Ferrari.

"En general, es muy bueno estar de vuelta en la pista", dijo Hamilton.

"Esta es una pista rápida, es absolutamente fascinante cada vez que tienes la oportunidad de conducir aquí. Así que sí, en general he disfrutado. Obviamente es todo un reto".

"Creo que los Ferrari son realmente fuertes, es sorprendente verlos mejorar tanto, pero eso es genial. Significa más competencia".

Valtteri Bottas, Mercedes W12 1 / 30 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 2 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 3 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 4 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 5 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12 6 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 7 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 8 / 30 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 9 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 10 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 11 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 12 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 13 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 14 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 15 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 16 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 17 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 18 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 19 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 20 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 21 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 22 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 23 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 24 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 25 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 26 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 27 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 28 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 29 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12 30 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuando le preguntaron si creía que el ritmo de Ferrari era auténtico, Hamilton respondió: "Veo lo mismo que tú. En general, estoy concentrado en mi trabajo. Parece que sí. Ya veremos".

Fue el primer doblete de Ferrari en una sesión oficial de F1 desde el Gran Premio de Brasil 2019, cuando Sebastian Vettel lideró por delante de Leclerc en la FP2 de Interlagos.

En 2020, Ferrari tuvo su peor temporada en 40 años después de experimentar una severa caída en su rendimiento, poniendo fin a su larga disputa con Mercedes, que podría reavivarse este fin de semana.

Hamilton persigue una cuarta victoria en Mónaco mientras busca ampliar su ventaja de 14 puntos sobre Max Verstappen en el campeonato de pilotos. Verstappen acabó la FP2 en cuarto lugar, a sólo siete milésimas de segundo del inglés.

Hamilton se mostró satisfecho con el rendimiento de su Mercedes W12 en los entrenamientos del jueves, pero consideró que aún queda trabajo por hacer.

"Creo que el coche es bueno, hemos dado algunos pasos adelante medianamente buenos con el equilibrio del coche", dijo Hamilton.

"En general estoy muy contento. Hay algunos cambios que probablemente haremos esta noche mientras analizamos el día de hoy".

"Va a estar reñida la clasificación".

Apunta bien Cuándo es la clasificación de Mónaco de F1 y cómo verla

Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, terminó quinto con el otro Mercedes, y explicó lo que falló en la jornada del jueves.

"Me falta un poco en el tren delantero en esta pista", lamentó Bottas.

"Hemos tenido problemas un poco similares en la parte media de la curva en algunos circuitos, pero se trata principalmente de curvas de baja velocidad y, si no tienes feeling de la parte delantera, si no sabes si va a girar o no, puedes perder fácilmente bastante tiempo".

"También parece que nuestro coche se muestra bastante rígido, en todos los baches y peraltes en las curvas es bastante molesto, así que algo que hay que mirar".