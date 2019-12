Hamilton, agradecido del primer halago "en 13 años de Ferrari"

A Mattia Binotto, jefe de equipo de Ferrari, le preguntaron antes del GP de Abu Dhabi por Hamilton, uno de los varios pilotos que se quedan sin contrato a finales de 2020. En su respuesta calificó a Hamilton de piloto "sensacional", cuya disponibilidad después de la temporada que viene "solo nos hace felices".

Todo ello vino después de una información en La Gazzetta dello Sport en la que se aseguraba que Hamilton se ha reunido con John Elkann, presidente de Ferrari, en dos ocasiones esta temporada.

Cuando se le pidió su opinión sobre los comentarios de Binotto, el seis veces campeón del mundo respondió: "Bueno, esta es la primera vez que he escuchado eso".

"Creo que es el primer halago que he recibido de Ferrari en estos 13 años. Sinceramente, no recuerdo que me hubieran siquiera mencionado nunca antes, así que gracias. Lo tendré en cuenta".

"No significa nada en realidad, solo son palabras, pero es agradable. Ha costado todos estos años que lo reconozcan, tal vez, pero estoy agradecido".

Hamilton, su compañero en Mercedes, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel y Max Verstappen quedarán libres a finales de 2020. La naturaleza del acuerdo a largo plazo de Charles Leclerc con Ferrari firmado para esta temporada no se conoce exactamente, pero podría quedar también libre.

Sin embargo, seguir con Mercedes parece la opción más probable para Hamilton. El inglés llegó al equipo anglo alemán en 2013 y ha ganado cinco de seis títulos desde entonces, siendo pieza clave en la dominación de las flechas plateadas en la era turbo híbrida V6.

También ha disputado todos y cada uno de sus 250 grandes premios de F1 con el fabricante, después de estar de 2007 a 2012 con McLaren usando motores Mercedes.

A la pregunta de si las palabras de Binotto fueron una pérdida de tiempo, respondió: " Nunca es una pérdida de tiempo ser amable con alguien".

"Ha pasado mucho, mucho tiempo y es un equipo que siempre he apreciado estos años, por lo que ganarme el respeto de alguien de allí es un subidón, nada negativo", añadió.

"Creo que tienen dos grandes pilotos ahora, pero quién sabe cómo irá el mercado de pilotos el año que viene. Si soy sincero, no estoy muy entrado en eso, sino de acabar el año con buen pie. Tengo este grupo increíble de gente donde estoy y siento que les debo poner todo mi corazón y energía en ellos, sobre todo porque sigo con contrato y las negociaciones aún no han comenzad".

"No sé cómo irá la siguiente fase. Es muy raro que tengas que hacerlo casi un año antes de que acabe y no pueda hacerse justo al final, pero así funciona".

