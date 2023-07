Hamilton defiende al 'pobre De Vries': "Así funciona Red Bull F1"

La pasada semana Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, cambió a De Vries por Ricciardo en AlphaTauri tras una decepcionante primera mitad de curso para el holandés.

Ese despido es el último de una larga lista de cambios de Red Bull Racing a mitad de temporada, y Daniel Ricciardo disputará el resto del mundial desde el Gran Premio de Hungría de este fin de semana.

Hamilton, que trabajó con Nyck de Vries cuando era piloto reserva de Mercedes en 2021 y 2022, dejó claro que veía prematura la decisión de reemplazarlo antes de las vacaciones de verano.

Cuando se le preguntó si sentía que de Vries había sido descartado demasiado pronto, Lewis Hamilton dijo: "Sí, pero así es como lo hace Red Bull".

Sobre si había un aspecto de cómo funciona la Fórmula 1 a la hora ser duros con los novatos, Hamilton añadió: "Se puede decir que así es como funciona Red Bull".

Aunque Hamilton insiste en que la maniobra de Red Bull había sido precipitada, mantiene la fe en que la carrera de De Vries, a pesar del contratiempo, no ha terminado.

"Sin duda me sorprendió ver la decisión sobre el pobre Nyck", dijo Hamilton.

"Es un joven con mucho talento y un buen tipo. Creo que el futuro sigue siendo brillante para él y tendrá muchas grandes opciones para el futuro."

(Recuerda a los pilotos 'víctima' de la mano dura de Red Bull antes de seguir leyendo)

Al ser un equipo que forma jóvenes pilotos, Toro Rosso (ahora AlphaTauri) ha rotado mucho a lo largo de su corta historia. Algunos de sus pilotos destacan y ascienden a Red Bull, pero otros tienen que abandonar la parrilla... 1 / 21 Mira... Foto de: XPB Images El primer cambio llegó en 2005, incluso antes de que Toro Rosso existiera. Christian Klien, piloto titular, fue sustituido por Vitantonio Liuzzi en cuatro grandes premios de mitad de temporada. 2 / 21 Foto de: Red Bull Racing En 2006, ya con Toro Rosso, Liuzzi formó pareja con el americano Scott Speed. En Red Bull los titulares eran David Coulthard y Christian Klien, que a falta de cuatro carreras fue sustituido por Robert Doornbos. 3 / 21 Foto de: XPB Images En 2007 llegó uno de los cambios en Toro Rosso. Scott Speed ​​dejó la estructura tras año y medio. El estadounidense y Franz Tost discutieron en el GP de Europa y eso provocó su salida inmediata. 4 / 21 Foto de: XPB Images Un jovencísimo Sebastian Vettel, que había debutado puntuando con BMW en Estados Unidos, fue su sustituto para las siete últimas carreras. En China quedó cuarto y su compañero Liuzzi sexto, un genial resultado para el equipo. 5 / 21 Foto de: XPB Images En 2008, el italiano salió y su lugar lo ocupó Sebastien Bourdais, junto a Vettel. 6 / 21 Foto de: XPB Images Vettel, que logró en Italia 2008 la primera y única victoria de Toro Rosso (y primera de un equipo Red Bull) fue ascendido al primer equipo. Fue reemplazado por Sebastien Buemi, que haría pareja con Sebastien Bourdais. 7 / 21 Foto de: XPB Images Sin embargo, Bourdais no rindió como se esperaba. A mediados de 2009, el francés dejó el equipo para dejar paso a Jaime Alguersuari. 8 / 21 Foto de: XPB Images Alguersuari y Buemi compitieron juntos en Toro Rosso dos temporadas y media, entre 2009 y 2011. 9 / 21 Foto de: XPB Images Pero a finales de 2011 dejaron de contar con ambos, y los dos tuvieron que abandonar la Fórmula 1. Toro Rosso afrontaba una nueva temporada con aire fresco en sus filas, y anunciaron a Daniel Ricciardo y Jean-Éric Vergne como nuevos pilotos para 2012. 10 / 21 Foto de: XPB Images Cuando Ricciardo se ganó un puesto en Red Bull en 2014 junto a Vettel después de la retirada de Webber, Vergne tuvo como nuevo compañero a Daniil Kvyat. 11 / 21 Foto de: XPB Images En 2015, Vettel se fue a Ferrari, lo que abrió una plaza en Red Bull. Kvyat ganó la partida a Vergne, que tras tres años se quedó también sin sitio en Toro Rosso. Quedaban así dos plazas libres en el equipo 'B'... 12 / 21 Foto de: XPB Images ...dichos asientos fueron ocupados por Max Verstappen y Carlos Sainz, que fueron compañeros de equipo durante un año y medio. Iban camino de serlo durante dos años, pero... 13 / 21 Foto de: XPB Images En mayo de 2016 llegó un cambio que generaría mucha polémica, cuando Verstappen fue ascendido a Red Bull y Kvyat volvió al garaje de Toro Rosso tras una serie de desafortunados grandes premios. 14 / 21 Foto de: XPB Images Kvyat logró aferrarse al asiento de Toro Rosso para 2016, aunque fue ampliamente superado por Sainz y en 2017 le sustituyó Gasly en mitad de la temporada. Cuando Sainz se fue antes de acabar el año a Renault, Toro Rosso prefirió a Hartley. 15 / 21 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Pierre Gasly y Brendon Hartley se mantuvieron en Toro Rosso para 2018, aunque la marcha de Ricciardo de Red Bull a Renault (precisamente para sustituir a Sainz) provocó nuevos cambios 16 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly fue el elegido para el equipo 'A' y Hartley se quedó sin asiento, ya que Toro Rosso fichó a Alex Albon y... 17 / 21 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images ¡Recuperó a Daniil Kvyat para 2019! 18 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El fichaje de Alex Albon también tuvo miga. Acababa de fichar por Nissan para la Fórmula E y, antes de debutar, le llegó la oferta de Toro Rosso. Nissan se oponía a perder a su piloto, pero finalmente hubo acuerdo y en 2019 es compañero de Kvyat. 19 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El penúltimo giro de tuerca en Red Bull fue el ascenso de Alexander Albon desde el GP de Bélgica de F1 2019 en lugar de Pierre Gasly, que fue relegado de vuelta a Toro Rosso tras su pobre rendimiento en las primeras 12 carreras 20 / 21 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Nyck de Vries fue precisamente el sustituto de Pierre Gassly en AlphaTauri, pero solo duró diez carreras, en las que no puntuó y tras las que Red Bull pensó que sería mejor dar el asiento a Ricciardo con vistas a 2024 21 / 21 Foto de: Red Bull Content Pool

La salida de De Vries de la F1 ha abierto una oportunidad para Ricciardo, cuyo regreso no es una sorpresa para Hamilton teniendo en cuenta lo presente que ha estado en los fines de semana de F1 en lo que va de temporada.

"Ha estado aquí todo el año", dijo Hamilton. "Ha estado en todas las sesiones informativas de los pilotos este año".

"Ha estado en las sesiones informativas de los pilotos, pero no ha competido, lo cual es raro. Normalmente no se ve a un piloto reserva en las sesiones informativas, pero creo que no me sorprende verle de vuelta".

De Vries es el último piloto que ha sido víctima de un cambio de pilotos a mitad de temporada en Red Bull, aunque eso cambios han girado normalmente en torno al equipo principal de la compañía de bebidas energéticas.

En los últimos años, Daniil Kvyat perdió su asiento en Red Bull en un intercambio con Max Verstappen en 2016, mientras que Pierre Gasly fue sustituido por Alex Albon en 2019.

Alexander Albon duró hasta el final de la temporada 2020 y pasó a un papel de tercer piloto con Red Bull antes de volver exitosamente a las carreras con Williams en 2022.