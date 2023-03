Hamilton afea los comentarios de Button y Hill sobre su retirada

Cargar el reproductor de audio

Jenson Button y Damon Hill, expilotos y comentaristas de la Fórmula 1, apuntaron a la posible pérdida de interés por parte de Lewis Hamilton en seguir compitiendo, si el monoplaza de Mercedes vuelva a ser poco competitivo por segundo año consecutivo.

El contrato Hamilton se extiende hasta el término de la presente campala, y las especulaciones sobre sus planes a largo plazo ya han comenzado, incluso antes de la primera carrera del año.

Cuando se le preguntó por los comentarios de Button y Hill, Lewis Hamilton dijo: "No ayuda nada escuchar rumores creados sin basarse en hechos".

"Y se podría haber pensado que ambos ya lo sabían. Llevo en Mercedes desde los 13 años. Y después de haber tenido un año difícil como el que tuvimos el curso pasado, sigo aquí. Seguiré aquí independientemente de que tengamos un año difícil o no".

"Soy un luchador, y luchamos como equipo. Me encanta el reto de encontrar soluciones y sigo creyendo que soy capaz de poner el coche en lugares en los que quizás otros no serían capaces. Y me encanta ese reto".

"Por supuesto que me gustaría empezar la temporada con un gran coche. Pero creo que lo que realmente cuenta es el trayecto. Así que no hay ningún problema con nuestro contrato".

Hamilton insistió en que todavía tiene mucho tiempo por delante para llegar a un acuerdo de renovación con la escudería alemana.

"Siempre he estado muy, muy relajado. No creo que tenga que hacerlo ahora mismo. Estoy en una posición muy afortunada. Lo haré cuando estemos preparados".

"Tengo una gran relación con Toto [Wolff] y con Mercedes. Nos apoyamos mutuamente. Y estoy realmente emocionado por construir un futuro juntos".

"Estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo dentro y fuera de la pista, y de las cosas nuevas que podemos hacer en el futuro. Así que lo conseguiremos, a menos que pase algo con nuestra relación y Toto y yo subamos al ring. Por lo demás, estamos bien".

A Hamilton también se le preguntó si pensaba que su rival de Red Bull, Max Verstappen, podría perder motivación al haber ganado ya dos campeonatos del mundo.

"Realmente no puedo decir lo que piensa Max", dijo cuando se le recordó que en 2015 su compañero Nico Rosberg tomó la iniciativa en Mercedes después de que Hamilton se hubiera asegurado el título.

"Por supuesto, una vez que lo has sellado [el título] la presión cambia, y es diferente. Puedes dormir más y no tienes que esforzarte tanto en los entrenamientos, porque los resultados son diferentes".

"Pero creo que estará muy, muy confiado. El año pasado desarrollaron un coche increíble, batieron todos los récords en casi todo. Ni siquiera creo que tuvieran que forzar en el tramo final de temporada, y aún así estuvieron muy por delante. No creo que eso cambie necesariamente al principio de la temporada".

"Pero espero que los que están justo detrás sigan presionando, creo que Ferrari tiene un paquete decente, Aston Martin tiene un paquete decente y nosotros también les estamos dando caza".

Cuando se le preguntó por Verstappen, añadió: "No creo que se equivoque. Es un campeón del mundo, así que no cuestionaría su determinación o su concentración. Estará tan concentrado como siempre, y nuestro trabajo es alcanzarle".

