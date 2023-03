Comparación: Aston Martin, más rápido que Ferrari y Mercedes en carrera

Cargar el reproductor de audio

¿Puede un tercer puesto tener la importancia de una victoria? A nivel numérico, claramente no, pero desde el punto de vista de las emociones en la pista y de las expectativas, en este caso la respuesta parece afirmativa. El AMR23 demostró ser un buen monoplaza en los test de pretemporada, pero entre ser el coche de referencia en la zona media y subir al podio, superando con bastante contundencia en carrera a Ferrari y Mercedes, hay una gran diferencia.

Las seis décimas que separaron a Fernando Alonso de la pole podían parecer un déficit demasiado grande, pero terminar a sólo veinte centésimas de Carlos Sainz y por delante de los dos Mercedes era una clara señal de que el buen rendimiento del coche no era un espejismo invernal, sino real.

Si hace doce meses, en esta misma pista, Aston Martin sudaba la gota gorda para evitar la última fila, este año el equipo británico superó con creces sus propias expectativas y logró un podio.

La carrera del español no fue tan sencilla como podrían sugerir los resultados finales, ya que las dos posiciones perdidas al principio complicaron un domingo en el que podrían haber cosechado aún más. De hecho, tras verse superado por Lewis Hamilton, el asturiano recibió un toque en la parte trasera de su coche, perdiendo así también posición con el otro Mercedes, el de George Russell.

Eso puso su carrera cuesta arriba, ya que estaba detrás de dos coches que eran buenos manteniendo la vida de los neumáticos y en consecuencia el ritmo. Pero en el momento en que sus compuestos empezaron a caer, debido a la degradación, la situación dio un giro completamente diferente.

El bicampeón del mundo español pudo aumentar la presión sobre los Mercedes y adelantó sin demasiada dificultad a Russell, que fue sacrificado por Mercedes para anticipar la parada de Hamilton. En ese mismo momento, Lance Stroll se unió al grupo, formando así un trío.

Sabiendo que Russell entraría en boxes después de ser adelantado por Fernando Alonso y que no podrían hacer un doble pitstop porque los dos AMR23 estaban demasiado juntos, los ingenieros optaron por dejar al canadiense con los neumáticos blandos una vuelta más.

En la segunda tanda de Alonso, el de Aston Martin fue más rápido que Leclerc



En muchos aspectos, el segundo stint siguió la misma línea que el primero, con la diferencia de que Alonso se encontró pista libre a unos seis segundos y medio de Hamilton, que, a su vez, estaba a sólo dos segundos de Sainz. Vuelta tras vuelta fue alcanzando al piloto británico con un ritmo de vértigo y en menos de diez vueltas redujo su desventaja a menos de dos segundos.

En comparación con la primera parte de la carrera, hay un elemento interesante a destacar. Si el uso del neumático más blando y la máxima carga de combustible aumentaron la degradación y puso de manifiesto las dificultades del W14, con el duro esos problemas se redujeron considerablemente, hasta el punto de que en la segunda parada de Hamilton, en realidad quería continuar.

La diferencia de ritmo entre el inglés y el asturiano, por lo tanto, no puede atribuirse directamente a la gestión de los neumáticos, que claramente jugó un papel, aunque secundario, sino más bien a las diferencias de ritmo de carrera de sus coches.

Mirando la telemetría, el primer elemento que salta a la vista es la diferencia de ritmo en las curvas más rápidas y con mayor consumo de neumáticos, como la secuencia 5-6-7, así como las curvas 11 y 12, en las que Alonso fue capaz de mantener velocidades mínimas de entre 4 y 7 km/h por encima de Hamilton. Eso subraya las buenas cualidades del AMR23 en términos de carga aerodinámica general, un aspecto muy a tener en cuenta a largo plazo.

Sin embargo, una vez a rebufo del piloto de Mercedes, llegó la parte más compleja, porque una cosa era exprimir el ritmo del coche en aire limpio y otra muy distinta encontrar esa diferencia de ritmo para adelantar con cierta facilidad a un siete veces campeón del mundo.

Tras unas cuantas vueltas con un ritmo similar, Mercedes optó una vez más por tomar cartas en el asunto, anticipando su parada por temor a que Aston Martin intentara un undercut para deshacerse rápidamente del problema.

Lo interesante es señalar que en la segundo tanda, Alonso no sólo fue más rápido que Hamilton y Sainz, sino también que el propio Leclerc, que por entonces era tercero. Por mucho que el monegasco gestionara su ritmo, no hay que olvidar que en el ecuador de la carrera, el asturiano también tuvo que luchar con Russell y Bottas, perdiendo un par de segundos respecto a su ritmo real.

Comparación del segundo stint de Alonso, Leclerc, Hamilton y Sainz en Bahrein

Alonso - segundo stint Leclerc - segundo stint Hamilton - segundo stint Sainz - segundo stint 37,542 38,477 38,308 37,985 38,139 (adelanta a Bottas) 37,953 38,527 38,433 38,124 38,031 38,617 38,161 38,361 37,798 38,704 38,287 38,318 37,858 38,69 38,21 38,407 37,631 38,684 38,096 38,2 37,753 38,478 38,24 37,853 38,162 38,581 38,453 37,878 38,054 38,46 38,597 38,139 37,972 38,384 38,314 38,127 38,541 38,367 38,571 38,612 39,668 38,29 38,331 38,199 38,814 38,339 38,423 38,585 38,618 38,369 38,474 38,282 38,447 38,265 38,55 38,009 38,39 38,38 38,601 37,871 38,746 37,769 38,948 Media: 38,13 Media: 38,32 Media: 38,46

Media: 37,63

Tras el segundo stint, llegó la batalla entre el español y el británico. Un aspecto que llamó la atención en su duelo fue la facilidad con la que Alonso pudo trazar líneas alternativas sin temor, una de las claves que luego le permitió llevar a cabo un impresionante adelantamiento en la curva 10.

"No éramos muy rápidos en la recta", explicó Alonso, refiriéndose a las bajas velocidades punta del AMR23. "Normalmente adelantas en la curva 1 o en la 4, pero creo que pasé a Lewis en la 10 y a Carlos en la 11. No son los sitios normales, pero es que no podíamos igualar su velocidad en las rectas. Así que, sí, tuvimos que hacer algunas cosas especiales en la 10 y en la 11, cambiando nuestras trazadas y luego adelantando en pista".

La gran carga aerodinámica del coche de color verde favoreció esos ataques de Alonso, que, una vez había superado a Hamilton, fue a por todas a por el Ferrari de Carlos Sainz. Una remontada que, en realidad, no le costó tanto, pero que sí ofreció, una vez más, algunas claves dignas de observación.

Prestando atención a la telemetría, se puede ver que diez vueltas después del inicio de esa tanda, Sainz ya estaba en modo de ahorro de neumáticos bastante importante, tanto que varias veces por radio había recalcado a sus ingenieros que si se veía obligado a empujar, iba a ser complicado llegar a la meta.

Eso se dejó notar sobre todo en la rápida secuencia del segundo sector y en la larga curva 12-13, donde el español de Ferrari se vio obligado a reducir una marcha más de lo normal, lo que le provocó una pérdida de velocidad punta que rozó los 11 km/h.

Dada una diferencia de ritmo tan abismal, no debe extrañar que Sainz, pese a ser el protagonista de una jornada decepcionante para Ferrari, fuera incapaz de mantener a su compatriota detrás durante mucho tiempo. Al contrario, una vez completado el adelantamiento, Alonso fue capaz de sacar nueve segundos en once vueltas al madrileño, confirmando así su aplastante superioridad.

Alonso - tercer stint Sainz - segundo stint 36,156 37,548 37,431 37,475 37,002 (adelanta a Hamilton) 37,441 37,243 37,706 37,208 37,13 VSC 37,444 36,334 37,403 36,911 37,587 37,022 VSC 37.931 (adelanta a Sainz) 37,375 37,087 37,294 37,326 37,389 36,783 39.561 (adelantado por Alonso) 36,726 37,844 36,331 38,222 36,96 37,897 37,01 37,765 37,01 37,604 37,599 37,672 37,662 37,49 37,473 37,66 37,422 37,694 37,821 38,126 38,021 Media: 37,07 Media: 37.63

"En cuanto al ritmo de carrera, obviamente perdimos tiempo en la primera tanda cuanto estaba por detrás de los Mercedes. En el stint intermedio tuve que adelantar a George y Valtteri Bottas. Y en el último tuve que pasar a Lewis y Carlos. Así que, en total, estoy seguro de que perdimos 10 o 15 segundos entre todas estas batallas", explicó el bicampeón del mundo.

El Aston Martin AMR23 es un coche con mucha carga aerodinámica y buen equilibrio

Comparado con el coche de la temporada pasada, el AMR23 parece haber nacido en la dirección correcta, es un monoplaza que parece funcionar bien y estar equilibrado desde la primera vuelta.

Aunque no parece gozar de una eficiencia aerodinámica de primer nivel, la situación es diferente en términos de carga aerodinámica pura, donde parece sobresalir, dándoles a los pilotos un coche que, hasta ahora, ha demostrado ser sensible y fácil de conducir, además de contar con un gran gestión de los neumáticos.

"Creo que respecto a la gestión de los neumáticos, sí, parece ser uno de los puntos fuertes de este coche, una herencia del año pasado, porque en 2022 fueron muy fuertes el domingo. Intentamos mantener eso en el coche y mejorar el sábado, que fue quizás el punto débil el año pasado, de hecho, ayer no fuimos muy competitivos", explicó Alonso.

En la presentación del coche, Lawrence Stroll prometió que Aston Martin llevará a cabo un programa de desarrollo muy agresivo durante el año, por lo que será interesante ver qué se les ocurre a los ingenieros en la nueva fábrica de Silverstone.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!