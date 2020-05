Hamilton: "Australia fue un mazazo para el sistema"

El jueves de Melbourne, hace ya dos meses, Hamilton se cuestionó por qué la F1 había viajado a Australia, ya que la crisis del coronavirus empezaba a hacer saltar las alarmas, pero ni siquiera él esperaba que el evento se cancelara antes de los libres.

En las siguientes semanas, otras carreras se cancelaron o pospusieron, y la temporada 2020 ahora se espera que comience sin aficionados a principios de julio en Austria.

"Creo que realmente fue un mazazo para el sistema", dijo Hamilton en una entrevista en vídeo con Mercedes.

"Obviamente, ese jueves comenté mi opinion de si debíamos o no estar allí, y despertarme al día siguiente con la emoción de subirme al coche para luego oír que no íbamos a correr, fue muy, muy surrealista".

"No estábamos muy seguros de qué iba a pasar, y luego te pierdes los libres 1, los libres 2 y la clasificación. Pero me quedé allí durante el fin de semana".

Hamilton dice que fue particularmente complicado porque se sentía mejor preparado que nunca.

"Cada año sé cómo llegar directamente al mejor estado de forma, sé lo que implica la preparación, cómo llegar ahí y estar listo para la primera carrera, para así poder empezar mejor que nunca. Cada año te redefines un poco, te aseguras de que llegas aún mejor y empiezas con el pie derecho", reconoce.

"Y no corrimos. Fueron unos días complicados para mí y después de que te quiten algo que te encanta tanto, bueno no que te quiten, si no que lo aplacen... Echo de menos pilotar".

