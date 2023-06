Hamilton compara su documental de Apple con la película de Senna

Apple anunció el nacimiento del proyecto en marzo del año pasado. Un equipo de rodaje seguirá al siete veces campeón del mundo tanto en el paddock de la F1 como en su vida privada y todas esas imágenes y otras de archivo se mezclarán con entrevistas a grandes personalidades.

Aunque se desconocen los detalles posteriores, se sabe que el documental entre bastidores será producido por Hamilton, la gestora de talentos deportivos y mediáticos Penni Thow -que lleva trabajando con el británico desde principios de 2021-, así como por Box to Box Films y One Community.

Lewis Hamilton espera que su documental pueda replicar el ejemplo del documental de 52 minutos "Racing Is In My Blood", que siguió la vida del tricampeón Ayrton Senna y fue publicado en 1992.

Como se espera del proyecto contemporáneo de Apple TV y Hamilton, dicha película seguía a Senna -que entonces era piloto de McLaren- durante sus primeros años, repasaba ampliamente su éxito inicial en el mundo del karting y su irrupción en la F1 con Toleman.

También destacó por ofrecer una visión poco habitual de la vida familiar del brasileño en Brasil.

Hamilton habló recientemente de los progresos de su producción: "Mi documental junto con Apple, se siente diferente. Es extraño tener una cámara siguiéndote todo el rato".

"Trata de mi vida, de mi carrera y del viaje hasta donde estoy, con la esperanza de hacer lo que el documental de Ayrton Senna hizo por mí cuando era niño", explicó el de Mercedes.

"Así que, diría que es algo nuevo y fresco tal vez. Esperemos que esto sea capaz de hacer lo mismo para el próximo joven piloto que lo vea, que vuelva a casa de la escuela y sueñe con algo".

"Ojalá los jóvenes puedan verlo y se sientan inspirados para hacer algo grande", concluyó.

Hamilton también participa en la próxima superproducción de Hollywood basada en la F1, dirigida por el director de "Top Gun: Maverick', el productor Jerry Bruckheimer y con Brad Pitt como el principal protagonista.

Se cree que la principal implicación del piloto con la película consistirá en perfeccionar el guion para garantizar que sea fiel y auténtico en la medida de lo posible a lo que realmente es el campeonato. Y también está presionando para que el reparto sea diverso.

La producción de la película, aún sin título, comenzará en Silverstone, donde se ha construido un coche a medida para Pitt, un monoplaza de nivel Fórmula 2 de la FIA. La trama se centrará en el personaje principal de Pitt como mentor de un prometedor piloto de Fórmula 1.

