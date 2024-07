OFICIAL: Haas F1 confirma la marcha de Magnussen, a la espera de Ocon

Kevin Magnussen dejará Haas al término de la temporada 2024 de la Fórmula 1. La escudería estadounidense confirmó este jueves, en la previa del Gran Premio de Hungría, que no seguirá contando con el piloto que más tiempo lleva con ellos en el Mundial de cara a 2025, un año en el que llegará Oliver Bearman como nuevo piloto, tal y como también se oficializó recientemente.

A sus 31 años de edad, el danés está disputando en la presente campaña su séptima temporada con los de Gene Haas: tras una primera etapa entre 2017 y 2020, que empezó después de su marcha de Renault y en la que completó su mejor año en la F1, en 2018 (fue 9º de la general), volvió al equipo en 2022 después de disputar varias carreras de resistencia en la IMSA con Chip Ganassi Racing. Y hasta las 24 Horas de Le Mans de 2021, en LMP2, con el equipo High Class Racing y junto a su padre, Jan Magnussen.

Cuando se le presentó la oportunidad con la salida de Nikita Mazepin, Kevin volvió a Haas, donde se ha mantenido hasta este año, sumando un total de 175 carreras en la Fórmula 1, a las que habrá que sumar las 12 que quedan de 2024. En esta segunda etapa con los estadounidenses, el mejor resultado de Magnussen fue su primera carrera, quinto en el GP de Bahrein de 2022, año en el que también consiguió una pole en Brasil.

Pero, en lo que va de temporada, el europeo se ha visto claramente superado por Nico Hulkenberg, quien le aventaja claramente en el Mundial de Pilotos, por 17 puntos (22 a 5). Además, también hubo cierta tensión en el Gran Premio de Miami entre Magnussen y el equipo, ya que la insistencia del piloto en que su agresiva defensa de posición frente a Lewis Hamilton se había hecho en nombre de Haas no cayó bien internamente, puesto que no se dio tal instrucción.

La salida de Magnussen es un reflejo de la de Esteban Ocon del equipo Alpine, algo que se confirmó a principios del pasado mes de junio, sin que se anunciara a un sustituto. Se entiende que el francés está cerca de firmar un acuerdo para correr con Haas a partir de 2025, pero, aunque la noticia de Magnussen despeja el camino para que el movimiento sea confirmado, todavía se debe firmar formalmente su contrato definitivo con el equipo.

En el comunicado en el que se confirmó la noticia, Magnussen agradeció a Haas la etapa que han pasado juntos en la Fórmula 1 durante tantos años: "Me gustaría extender mi agradecimiento a todos en Haas. Estoy orgulloso de haber corrido para un gran equipo de personas en estos últimos años. En particular, me gustaría dar las gracias a Gene Haas por su compromiso conmigo, en particular al traerme de vuelta en 2022 cuando pensé, al menos en aquel momento, que mi tiempo en la Fórmula 1 había terminado".

"He disfrutado de grandes momentos con este equipo, tengo recuerdos que nunca olvidaré. Mientras espero con impaciencia el siguiente capítulo de mi carrera deportiva como piloto, sigo totalmente centrado en dar todo lo que tengo durante el resto de 2024 con MoneyGram Haas F1 Team", remachó.

Haas confirmó por su parte que "espera con interés trabajar con el danés" durante el resto de la temporada, y no descarta hacerlo de alguna forma en el futuro, según las palabras de Ayao Komatsu, director del equipo: "Me gustaría agradecer a Kevin todo lo que nos ha dado como equipo, tanto dentro como fuera de la pista. Ha sido uno de los pilares de nuestra alineación de pilotos a lo largo de los años. Nadie ha pilotado más carreras para nosotros, y hemos tenido algunos momentos memorables juntos, como el quinto puesto en el GP de Bahréin de 2022, cuando volvió para empezar su segunda etapa con nosotros".

"Kevin no esperaba pilotar un coche de Fórmula 1 ese fin de semana, pero completó una actuación notable, que fue un tremendo impulso para todo el equipo, y una vez más mostró su talento al volante. Quedan muchas carreras por delante este año, así que estoy deseando ver qué más podemos conseguir con él mientras avanzamos juntos en el campeonato", siguió.

"Más allá de eso, y dada su relación especial con el equipo, espero que podamos encontrar la manera de seguir trabajando juntos, de alguna forma. Esperamos definirlo en un futuro próximo, pero su amplia experiencia en la Fórmula 1 y su conocimiento de nuestra forma de trabajar son, sin duda, de valor en nuestro crecimiento en curso", continuó el nipón para finalizar.