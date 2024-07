Entrevista a Zhou: su situación actual, sus sueños y su futuro en F1

A medida que la agitada silly season de la Fórmula 1 se acerca a su fin antes de las vacaciones de verano, Kevin Magnussen, de Haas, y Guanyu Zhou, de Sauber, parecen ser las dos víctimas más probables de cara a quedarse sin silla cuando se pare la música.

Al igual que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, Zhou está a la espera de que Carlos Sainz anuncie cuál será su destino, pero parece difícil que pueda imponerse al finlandés, ganador de carreras en el Gran Circo y con más experiencia.

No es imposible que el chino también pueda quedarse de alguna manera en Sauber, y puede ser un contendiente para el equipo Alpine, pero está por debajo de Sainz en la lista de candidatos de ambas escuderías. Mientras tanto, la vacante en Haas parece haberse cerrado, ya que se espera que Esteban Ocon se convierta en el compañero de equipo de Oliver Bearman para 2025.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Zhou sigue siendo optimista sobre sus opciones de mantenerse en el Mundial, incluso aunque sea incómodo que su futuro dependa de Sainz tras su marcha de Ferrari. "Yo no diría que al 100%, pero hay una oportunidad para mí", dijo Zhou a nuestra web. "Sólo que no sé exactamente dónde, porque depende de dónde acabe Carlos".

El caso de Zhou no se ve favorecido por los continuos problemas de Sauber, que mantienen a la estructura como la única sin puntos en el ecuador de la temporada 2024. El equipo con sede en Suiza tuvo oportunidades de puntuar en el primer tramo de la campaña, pero los problemas con sus paradas en boxes y otros de fiabilidad le impidieron aprovecharlas. Y una vez que los de Hinwil los solucionaron, empezaron a quedarse atrás en la carrera de desarrollo.

Sauber tuvo el coche más lento de la parrilla desde Miami hasta Canadá, y sólo recientemente ha sido capaz de volver a mezclarse con el resto de los rivales de la zona media, aunque sin el ritmo necesario en clasificación para empezar las carreras delante. En medio de esos problemas de rendimiento, Zhou también tuvo problemas con el nuevo chasis introducido en Imola, pero la vuelta a la unidad original ha eliminado parte de la extrema sensibilidad en los circuitos bacheados que afectaba al estilo de conducción del asiático.

El bajón de rendimiento de Sauber no podría haber llegado en peor momento, ya que el piloto de 25 años lucha por su futuro en la Fórmula 1, pero espera que los equipos hayan visto lo suficiente de él como para darle otra oportunidad: "Sobre el papel, es difícil de ver, porque ha sido una temporada complicada, pero en términos de pilotaje, de cómo me preparo y me comunico con el equipo, definitivamente he progresado mucho y he estado trabajando mejor que antes", afirmó.

"Todo el mundo puede ver mucha telemetría y datos, y también escuchar tu radio durante la carrera. Si hay algún problema, tengo las sensaciones y un feedback muy precisos para ayudar al desarrollo del equipo. Siempre estoy buscando cada detalle que pueda mejorar como piloto, pero al final, lo único que puedes hacer es darlo todo y ver qué te depara el futuro".

En Sauber, la atención de su cúpula directiva está totalmente centrada en preparar la llegada de Audi para 2026, que vendrá con unidades de potencia de fábrica y una importante inversión. Parece inevitable que este pensamiento a largo plazo esté obstaculizando el progreso en el futuro más cercano, y perjudicando a los actuales pilotos.

Zhou admitió "no ver los beneficios" de la actual campaña del equipo todavía, pero dijo que entendía que el CEO de Audi, Andreas Seidl, necesite actuar ahora para que estén en la posición más fuerte posible en 2026: "Esta es, sin duda, una temporada en la que se están produciendo muchos cambios, no sólo en los circuitos, sino también en la fábrica", siguió Zhou. "Hay gente que se va, y gente que llega con nuevas funciones".

"Si nos fijamos en los preparativos para 2026, es sin duda beneficioso. Pero, por supuesto, yo sigo viviendo en esta temporada, y no veo ningún beneficio para ahora, eso está claro. No nos hace la vida más fácil para el año que estamos teniendo. Es una situación complicada, pero sabíamos que iba a suceder en algún momento de 2024 o 2025, porque realmente no se pueden hacer cambios en 2026, tienen que suceder antes".

"Pero por mi parte voy a darlo todo. En Barcelona volví a sentirme cómodo, me siento mucho más motivado al llegar a un fin de semana de carreras, porque estaba muy perdido desde Imola. Ahora hemos encontrado la manera de evitarlo, y estoy muy contento. Las cosas han vuelto a su cauce y espero obtener los resultados que necesitábamos. Necesito mejorar en clasificación, está claro que ese es mi principal objetivo".

Si 2024 acaba siendo la tercera y última temporada de Zhou en la F1, al menos habrá hecho realidad dos sueños de infancia. Uno era convertirse en piloto del Mundial, y el otro, correr en China, su tierra natal. Tras una agonizante espera relacionada con la pandemia, consiguió cumplir por fin este último sueño el pasado mes de abril, lo que dio lugar a emotivas escenas en Shanghái, donde un circuito abarrotado recibió a su héroe local.

"Esa carrera fue muy emotiva y el momento más increíble y de mayor orgullo de toda mi carrera", declaró. "Después de darlo todo durante tres años, habría sido una verdadera lástima que me [hubiera ido] sin haber conseguido por fin correr una carrera en casa, pero finalmente sucedió".

"Lugares como Silverstone y Zandvoort siempre fueron muy especiales para mí, por el simple hecho de sentir el apoyo del público. Tener por fin ese recibimiento yo mismo en China, o incluso más que eso, fue simplemente increíble. Estaba muy nervioso porque era mi carrera de casa, y la primera vez que salía allí a pilotar un monoplaza, pero en cuanto me senté en el cockpit, sentí la energía que me transmitía todo el público".

"Estoy muy contento de haber podido cumplir cada parte de estos sueños de niño, pero por supuesto quiero volver a vivirlos durante muchos años y ahora sólo pienso en mi futuro. A ver dónde acabo. Todavía tengo posibilidades", finalizó.