Los pilotos de F1 con más tiempo entre su primera y última victoria

La racha de Lewis Hamilton sin ganar una carrera llegó a su fin en Silverstone, en julio de 2024, después de esperar 945 días desde la anterior en el GP de Arabia Saudí de 2021. El británico se llevó su último gran premio local como piloto de Mercedes después de anunciar a principios de año que se uniría a Ferrari para la temporada 2025.

Esa emotiva victoria fue su 104ª en la Fórmula 1, rompiendo una serie de récords, incluida la mayor cantidad de victorias en una sola pista.

Mercedes había tenido problemas desde el cambio de reglamento de 2022, pero el equipo ha remontado en las últimas semanas, con victorias consecutivas tanto de George Russell en Austria como de Hamilton en Gran Bretaña.

La de Silverstone también permite a Hamilton lograr el récord del intervalo más largo entre su primera victoria en F1 y la última, arrebatándole ese honor a Kimi Raikkonen.

Por cierto, han pasado 20 años y casi 11 meses desde primera victoria deFernando Alonso, por lo que si vuelve a ganar tendrá este récord absoluto.

Pilotos de F1 con el intervalo más largo entre su primera y su última victoria

1. Lewis Hamilton - 17 años y 27 días entre primera y última victora en F1

Primera victoria: GP de Canadá 2007

Última victoria: GP de Gran Bretaña 2024

Intervalo entre victorias en tiempo: 17 años, 0 meses y 27 días

Intervalo entre victorias en grandes premios: 338 carreras

Lewis Hamilton consiguió su primera victoria en un gran premio durante su temporada de debut con McLaren en el GP de Canadá de 2007. El británico se clasificó en la pole y mantuvo el liderato en la salida sobre su compañero de equipo Fernando Alonso. A pesar de una carrera fácil para Hamilton en cabeza, las cosas fueron más complicadas por detrás, ya que diez pilotos no pudieron terminar, incluidos seis por colisiones, dos fallos en la caja de cambios y las descalificaciones de Felipe Massa y Giancarlo Fisichella por salir del pitlane cuando el semáforo estaba en rojo.

Con sólo 22 años en aquel momento, muchos quedaron impresionados por su capacidad para conseguir su primera victoria tan pronto en su carrera. La victoria también dio a Hamilton el liderato del campeonato de pilotos con ocho puntos de ventaja. Aunque no ganó el mundial al final de la temporada, terminó segundo empatado con su compañero de equipo Alonso, que acabaron ambos a sólo un punto de Kimi Raikkonen, de Ferrari.

La última victoria de Hamilton llegó 17 años y 27 días después, en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024. Tras clasificarse en segunda posición, la carrera dio un giro dramático cuando dos periodos de lluvia obligaron a todos los coches a entrar en boxes para montar neumáticos intermedios. Una vez que la lluvia empezó a remitir, Mercedes decidió cambiar a Hamilton a neumáticos lisos, lo que le dio el liderato de la carrera frente a Lando Norris, que iba más lento.

El siete veces campeón del mundo gestionó mejor sus nuevos neumáticos blandos que el piloto de McLaren, lo que dio como resultado la primera victoria de Hamilton en 945 días. En una emotiva entrevista posterior a la carrera, compartió que hubo "días en los que no sentí que fuera lo suficientemente bueno", antes de subir a lo más alto del podio ante su público por primera vez desde 2021.

2. Kimi Raikkonen - 15 años 6 meses 28 días entre primera y última victora en F1

Primera victoria: GP de Malasia 2003

Última victoria: GP de Estados Unidos 2018

Intervalo entre victorias en tiempo: 15 años, 6 meses y 28 días

Intervalo entre victorias en grandes premios: 294 carreras

Kimi Raikkonen consiguió su primera victoria en el GP de Malasia de 2003 con McLaren, durante su tercera temporada en la Fórmula 1. El finlandés cometió un error durante su vuelta lanzada en la clasficación y se clasificó en séptima posición, a pesar de haber sido el más rápido en la sesión de entrenamientos previa. Un incidente en la primera vuelta entre Jarno Trulli y Michael Schumacher hizo que Raikkonen ascendiera a la cuarta plaza y, con el abandono de Coulthard en la tercera vuelta, se situó rápidamente en las posiciones de podio.

Raikkonen empezó a acercarse al líder de la carrera, Fernando Alonso con el Renault, después de que sus neumáticos más blandos empezaran a desgastarse. El español entró en boxes en la vuelta 16, dando el liderato al McLaren. Raikkonen fue capaz de seguir presionando, creando una ventaja de 30 segundos por delante de Barrichello (segundo) y 45 de Alonso a 10 vueltas para el final. Raikkonen llegó primero a la bandera a cuadros y tras su victoria, declaró: "Es difícil decir cómo me siento. Mañana por la mañana me daré cuenta de que he ganado mi primera carrera".

Su última victoria llegó 15 años y medio después, en el GP de Estados Unidos de 2018, durante su último año con Ferrari. La victoria fue su primera en más de cinco años, ya que antes ganó el Gran Premio de Australia de 2013 con Lotus, que estableció el récord de una racha de 113 carreras sin victorias. Raikkonen había comenzado desde el segundo lugar, antes de alcanzar la primera plaza y llevarse a casa la victoria con una estrategia de una parada.

3. Michael Schumacher - 14 años 1 mes 1 día entre primera y última victora en F1

Primera victoria: GP de Bélgica 1992

Última victoria: GP de China 2006

Intervalo entre victorias en tiempo: 14 años, 1 mes y 1 día

Intervalo entre victorias en grandes premios: 237 carreras

Michael Schumacher consiguió la primera de sus 91 victorias en el GP de Bélgica de 1992.

El alemán se clasificó tercero para una carrera extremadamente sobre mojado, pero apostó por los neumáticos lisos hacia el final cuando la pista se secó. La apuesta le salió bien, ya que superó al Williams de Nigel Mansell y se hizo con su primer triunfo.

La última victoria del siete veces campeón del mundo se produjo en 2006, en su último año con Ferrari antes de su primera retirada al final de esa temporada. La carrera de China empezó con neumáticos intermedios tras las lluvias caídas anteriormente y Schumacher pudo adelantar a los Renault de Fisichella, segundo, y Fernando Alonso, líder de la carrera. Los pilotos de Renault de intercambiaron posiciones en la vuelta 29 y Schumacher sólo necesitó cuatro curvas para alcanzar a Alonso.

El Ferrari entró en boxes una vuelta antes que el Renault líder para montar neumáticos de seco más tarde en la carrera y Fisichella perdió el liderato cuando no pudo calentar los neumáticos Michelin fríos. La lluvia volvió en la penúltima vuelta, lo que provocó que los líderes llegaran a duras penas a la línea de meta y permitió a Schumacher su victoria final.

4. Alain Prost - 12 años 20 días entre primera y última victora en F1

Primera victoria: GP de Francia 1981

Última victoria: GP de Alemania 1993

Intervalo entre victorias en tiempo: 12 años, 0 meses y 20 días

Intervalo entre victorias en grandes premios: 191 carreras

Alain Prost consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 en casa en el Gran Premio de Francia de 1981 con Renault. Fue la primera de las 51 victorias que consiguió a lo largo de una trayectoria en la que sumó cuatro títulos de campeón del mundo.

Prost fue capaz de abrirse camino en la parrilla desde su tercera posición de salida y se acercó rápidamente al líder de la carrera, Nelson Piquet, antes de que la carrera fuera neutralizada con bandera roja en la vuelta 58 debido a una tormenta eléctrica. Prost se puso en cabeza en la reanudación y, a pesar de sufrir problemas en la caja de cambios, sólo perdió brevemente el liderato frente al McLaren de John Watson antes de llevarse la victoria.

Su última victoria se produjo en el GP de Alemania de 1993 con Williams, antes de su retirada de la F1 ese mismo año. Prost salió desde la pole, pero perdió el liderato a manos de su compañero Damon Hill. El galo se acercó al otro Williams hacia el final de la carrera antes de que un fallo en los neumáticos del coche de Hill en la penúltima vuelta le diera la victoria a Prost.

5. Niki Lauda - 11 años 3 meses 28 días entre primera y última victora en F1

Primera victoria: GP de España 1974

Última victoria: GP de Holanda 1985

Intervalo entre victorias en tiempo: 11 años, 3 meses y 28 días

Intervalo entre victorias en grandes premios: 175 carreras

Niki Lauda consiguió su primera victoria sólo cuatro carreras después de unirse a Ferrari en 1974. El piloto austriaco comenzó la carrera en la pole, pero perdió el liderato en la salida a manos de Ronnie Peterson con el Lotus. Una rápida parada en boxes de 35 segundos le devolvió el primer puesto. La carrera terminó a seis vueltas del final, porque se estableció a dos horas debido a la lluvia, y el de Ferrari acabó 35.61 segundos por delante de su compañero de equipo Clay Regazzoni.

La victoria final de Lauda fue su único triunfo durante su última temporada en la Fórmula 1. A pesar de proclamarse campeón el año anterior, tuvo que hacer frente a 11 abandonos en las 14 carreras que disputó en 1985, pero pudo ganar a en el GP de Holanda pese a clasificarse 10º.

Lauda se colocó cuarto en las primeras vueltas de la carrera. El motor de Keke Rosberg explotó en la vuelta 19, y Lauda entró en boxes para cambiar neumáticos, lo que provocó que los demás líderes de la carrera también cambiaran neumáticos, lo que le permitió ponerse en cabeza.

El segundo puesto fue para el compañero de equipo de Lauda en McLaren, Prost, y ambos lucharon hasta la bandera a cuadros quedando separados por solo dos décimas (0.232 segundos).

6. Nelson Piquet - 11 años 2 meses 3 días entre primera y última victora en F1

Podio: ganador de la carrera Nelson Piquet, Brabham, segundo puesto Riccardo Patrese, Arrows, tercer puesto Emerson Fittipaldi

Primera victoria: GP Estados Unidos Oeste 1980

Última victoria: GP de Canadá 1991

Intervalo entre victorias en tiempo: 11 años, 2 meses y 3 días

Intervalo entre victorias en grandes premios: 172 carreras

Nelson Piquet consiguió su última victoria sólo dos meses antes que Lauda. Consiguió su primer triunfo durante su tercer año en la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos Oeste de 1980 en California.

Fue un fin de semana redondo para Piquet, que salió desde la pole y se adjudicó la vuelta rápida, además de liderar las 80 vueltas. Terminó 49 segundos por delante de Riccardo Patrese con el otro Arrows y metió a Piquet en el campeonato de pilotos, que pasó a empatar en la primera plaza con René Arnoux.

La última victoria del tricampeón del mundo llegó en el GP de Canadá de 1991, a pesar de clasificarse en octava posición. Todos los coches que iban por delante de Piquet, excepto uno, se retiraron, y el líder de la carrera, Nigel Mansell, sufrió un fallo eléctrico a mitad de la última vuelta. Piquet pudo conseguir su inesperada última victoria con Benetton antes de su retirada al final de la temporada.

7. Sebastian Vettel - 11 años 8 días entre primera y última victora en F1

Primera victoria: GP de Italia de 2008

Última victoria: GP de Singapur de 2019

Intervalo entre victorias en tiempo: 11 años, 0 meses y 8 días

Intervalo entre victorias en grandes premios: 212 carreras

Sebastian Vettel consiguió su primera victoria durante su segunda temporada en la categoría, corriendo con Torro Rosso en el GP de Italia de 2008 sobre la lluvia. El piloto alemán se hizo con la pole y empezó la carrera bajo Safety Car debido a las fuertes lluvias, antes de abrir una gran distancia en cabeza. Perdió brevemente el liderato en favor del segundo clasificado, Heikki Kovalainen, tras su primera parada en boxes, pero fue capaz de recuperarlo sólo tres vueltas después y cruzó la meta 12 segundos por delante del finlandés con su McLaren.

La primera victoria de Vettel le dio el récord del piloto más joven en ganar una carrera de F1 con 21 años y 73 días, un récord que más tarde batió Max Verstappen en 2016, cuando tenía 18 años y 228 días.

El tetracampeón del mundo logró la última de sus 53 victorias en el GP de Singapur de 2019. Su anterior triunfo en una carrera había sido más de un año antes, en el GP de Bélgica 2018, y parecía fuera de la lucha por la victoria en las primeras etapas de ese GP de Singapur, a pesar de comenzar en tercer lugar.

El compañero de equipo de Vettel en Ferrari, Charles Leclerc, salía desde la pole y gestionó el ritmo mientras los líderes se centraban en gestionar sus neumáticos con la esperanza de hacer valer una estrategia de una sola parada. Vettel fue el primero en entrar en boxes para protegerse de los que venían por detrás, lo que provocó que su compañero de equipo se viera perjudicado después de hacer Vettel una increíble vuelta de salida de boxes que le permitió hacer el undercut. A pesar del enfado de Leclerc, Ferrari le dijo al joven monegasco que mantuviera la posición detrás de Vettel, que acabó ganando la carrera por 2.641 segundos.

8. Jack Brabham - 10 años 9 meses 25 días entre primera y última victora en F1

Primera victoria: GP de Mónaco 1959

Última victoria: GP de Sudáfrica 1970

Intervalo entre victorias en tiempo: 10 años, 9 meses y 25 días

Intervalo entre victorias en grandes premios: 108 carreras

El tres veces campeón del mundo Jack Brabham consiguió su primera victoria con Cooper durante el GP de Mónaco de 1959, la primera carrera de la temporada. Esa victoria fue la primera de un piloto australiano en una carrera de Fórmula 1 y fue el primero de sus cinco podios de 1959, que le ayudaron a asegurarse el campeonato de pilotos al final del año.

La última victoria de Brabham en la F1 llegó en el GP de Sudáfrica de 1970, en el que salió tercero con el coche de su propio equipo. Fue superado rápidamente por Jochen Rindt en la salida, pero Rindt se vio envuelto en un toque con Chris Amon, segundo clasificado, que se cruzó en la pista y golpeó a Brabham.

El australiano perdió varios puestos y le pasaron Jacky Ickx, Jean-Pierre Beltoise, Jackie Oliver y Bruce McLaren, pero recuperó las cuatro posiciones al final de la sexta vuelta. Brabham alcanzó al líder Jackie Stewart para ponerse en cabeza en la vuelta 20 y logró mantenerse al frente hasta la bandera a cuadros.

9. Gerhard Berger - 10 años 9 meses 15 días entre primera y última victora en F1

Primera victoria: GP de México 1986

Última victoria: GP de Alemania 1997

Intervalo entre victorias en tiempo: 10 años, 9 meses y 15 días

Intervalo entre victorias en grandes premios: 171 carreras

Gerhard Berger consiguió su primera victoria en la penúltima carrera de la temporada de 1986 en un evento marcado por el desgaste de los neumáticos. En una época en la que había varios fabricantes de neumáticos (Berger llevaba los Pirelli), el austriaco salió cuarto y se puso en cabeza después de que los pilotos con neumáticos Goodyear tuvieran que entrar en boxes. Berger se aferró a sus Pirelli mientras los Goodyear se quemaban bajo el calor mexicano, lo que le dio la victoria.

Berger consiguió diez victorias en su carrera, la última en el GP de Alemania de 1997. El austriaco consiguió la primera pole position de Benetton desde la de Michael Schumacher dos años antes, en el GP de Japón, y aunque perdió brevemente el liderato de la carrera en favor de Giancarlo Fisichella en la vuelta 17 después de entrar en boxes para cambiar neumáticos con su estrategia de dos paradas, Berger recuperó el liderato en la vuelta 25.

Su segunda parada en boxes en la vuelta 34 permitió a Fisichella recuperar brevemente el liderato por aproximadamente medio segundo, mientras Berger decía que sabía que sería "muy difícil" pasarlo de nuevo. Pero rápidamente, el piloto italiano se fue largo, devolviendo a Berger una ventaja que fue capaz de mantener para ganar la carrera.

10. Riccardo Patrese - 10 años 5 meses 2 días entre primera y última victora en F1

Podio: Riccardo Patrese, ganador de la carrera, Brabham BT49D-Ford Cosworth, tercer clasificado (más tarde quinto) Elio de Angelis, Lotus 91-Ford Cosworth, Princesa Grace y Príncipe Rainiero.

Primera victoria: GP de Mónaco 1982

Última victoria: GP de Japón 1992

Intervalo entre victorias en tiempo: 10 años, 5 meses y 2 días

Intervalo entre victorias en grandes premios: 167 carreras

Riccardo Patrese consiguió su primera victoria durante su sexta temporada en la Fórmula 1, después de cinco temporadas difíciles en las que más de la mitad de sus carreras acabaron en abandono. El GP de Mónaco de 1982 la describió Nigel Roebuck en Autosport como "una carrera realmente extraña" y se dice que era una carrera que nadie quería ganar, ya que el liderato cambió cuatro veces en las tres vueltas finales. René Arnoux salió en pole position, pero hizo un trompo en la Piscina en la vuelta 15, cediendo el liderato a Prost hasta que chocó contra las barreras en la Chicane du Port en la vuelta 74 en condiciones de mojado, poniendo a Patrese en cabeza.

El coche del italiano derrapó en una mancha de aceite al entrar en la horquilla Lowes, dejando su Brabham detenido en la curva. Patrese fue empujado por los comisarios porque estaba bloqueando la pista, pero con el coche ya cuesta abajo, pudo empezar a rodar y volver a arrancar su motor parado. Le adelantaron Didier Pironi y Andrea de Cesaris, pero ambos coches se quedaron sin combustible en la última vuelta y en el Túnel y la Plaza del Casino respectivamente.

El ex campeón del mundo James Hunt estaba sentado en la tribuna de comentaristas y exclamó: "Tenemos esta ridícula situación en la que estamos todos junto a la línea de meta esperando a que pase un ganador, ¡y parece que no lo conseguimos!".

La última victoria de las seis victorias de Patrese en F1 llegó en el Gran Premio de Japón de 1992. Tras salir desde la segunda posición, se mantuvo firmemente detrás de su compañero de equipo en Williams, Nigel Mansell, hasta que el británico empezó a frenar en la vuelta 36, cediendo el liderato a su compañero de equipo antes de retirar el coche nueve vueltas más tarde por un fallo en el motor. Patrese conservó el liderato durante el resto de la carrera, terminando 13 segundos por delante del segundo clasificado, Berger.

Intervalos actuales de victorias de los pilotos de Fórmula 1

Estos son los intervalos entre la primera victoria de la actual parrilla de F1 y su última victoria.

Piloto Primera victoria Última victoria Intervalo entre Intervalo entre carreras Lewis Hamilton GP de Canadá 2007 GP de Gran Bretaña 2024 17 años y 27 días 338 Fernando Alonso GP de Hungría 2003 GP de España 2013 9 años, 8 meses y 18 días 172 Max Verstappen GP de España 2016 GP de España 2024 8 años, 1 mes y 8 días 170 Daniel Ricciardo GP de Canadá 2014 GP de Italia 2021 7 años, 3 meses y 4 días 144 Charles Leclerc GP de Bélgica 2019 GP de Mónaco 2024 4 años, 8 meses y 25 días 98 Valtteri Bottas GP de Rusia 2017 GP de Turquía 2021 4 años, 5 meses y 10 días 90 Pierre Gasly GP de Italia 2020 - 3 años, 10 meses y 4 días 86 Esteban Ocon* GP de Hungría 2021 - 2 años, 11 meses y 11 días 67 Sergio Pérez GP de Sakhir 2020 GP Azerbaiyán 2023 2 años, 4 meses y 24 días 48 Carlos Sainz GP de Gran Bretaña 2022 GP de Australia 2024 1 año, 8 meses y 21 días 36 George Russell GP de Sao Paulo 2022 GP de Austria 2024 1 año, 7 meses y 17 días 33 Lando Norris GP Miami 2024 - 68 días 6

*Se ha añadido a Pierre Gasly, Esteban Ocon y Lando Norris porque sigue aumentando el intervalo entre su primer triunfo y entre la posible próxima victoria.