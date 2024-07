Hulkenberg sostiene que "no era una obviedad" cambiar Haas F1 por Audi

De estar fuera de la Fórmula 1 a finales de 2019 a ser uno de los principales nombres en la lista de candidatos para la inminente entrada de Audi, Nico Hulkenberg ha disfrutado de un giro en su carrera deportiva cuando muchos ya habían descartado al alemán.

Hulkenberg estaba dando bastantes saltos en la F1, pilotando para equipos como Williams, Force India, Sauber y Renault, sin ser capaz de respaldar resultados como su sorprendente pole con los de Grove en el GP de Brasil de 2010 con un podio que nunca llegó.

Pero después de tres temporadas apartado del Mundial, más allá de cinco apariciones como piloto suplente para Racing Point y Aston Martin, el teutón recibió una segunda oportunidad por parte de Haas en 2023, y está haciendo una de sus mejores campañas en 2024, convenciendo al CEO de Audi, Andreas Seidl, para que le diera un asiento de cara a los próximos años.

En una amplia entrevista con GP Racing, Hulkenberg explicó que dejar Haas por Sauber, que se convertirá en el equipo oficial de la marca germana en 2026, no fue un movimiento tan sencillo como podría parecer: "No fue una obviedad, porque realmente disfruto de mi tiempo en Haas, trabajando con los ingenieros, con los mecánicos, con Ayao Komatsu o con Günther Steiner el año pasado", explicó el piloto de 36 años.

"Una parte de mí también sigue estando agradecida, ellos hicieron posible mi regreso a la F1 e indirectamente me dieron esta oportunidad de ir a por este próximo contrato, porque sin ellos la opción no estaría sobre la mesa, así que se lo agradezco. Creo que hay más margen de mejora [en Haas], así que ha sido una combinación de cosas. He tenido situaciones en las que no me he sentido muy bien dentro de un equipo, y eso no es genial, así que tener eso ahora significa bastante. Por eso no fue tan fácil como podría pensarse".

"Cuando le di la noticia [a Komatsu], le dije inmediatamente: 'Ni se te ocurra pensar que esto va a cambiar algo para mí en esta temporada. Estoy comprometido al cien por cien hasta la última curva con Haas'", siguió.

Antes de volver a la normalidad este año, la escudería estadounidense sufrió en 2023 su peor temporada en sus ocho años de historia, cuando no pudo encontrar soluciones a su desconcertante falta de ritmo en carrera, causada por los problemas de desgaste de los neumáticos. Pero mientras no salía del fondo de la parrilla los domingos, Hulkenberg dijo que su ausencia durante tres años en el Gran Circo cambió su perspectiva, y aseguró que la difícil situación de los americanos no hizo mella en su motivación.

"No, realmente no puedes permitirte perder la motivación", explicó. "No me sentí muy bien y, por supuesto, me frustraba en carrera e incluso en los días posteriores cuando salía entre los 10 primeros y acababa 16º o 17º. Pero sólo hay 20 hombres en el mundo que puedan hacer esto, y los tres años de ausencia me han dado una apreciación y una percepción diferentes. Aunque pienses que las cosas son difíciles, si das un paso atrás y miras desde fuera, en realidad no es tan malo, y todo es relativo".

"Sigo disfrutando de las carreras, y si no puedes ganar o hacer algo muy significativo en términos de resultados, siempre quieres al menos maximizar todo lo demás, y ser capaz de decir: 'Hey, [lo hemos dado todo]. No hemos cometido errores, pero no somos lo bastante competitivos. Estos son nuestros problemas. Vamos a intentar solucionarlos'".

Ahora que se acerca al ocaso de su carrera en la Fórmula 1, Hulkenberg ha conseguido por fin un volante en un equipo de fábrica en Audi. Y aunque la marca alemana podría tardar varias temporadas en estar en la parte delantera de la parrilla, a Hulk no le preocupa demasiado que se le acabe el tiempo para disfrutar de los eventuales frutos que dé su trabajo con la escudería que a día de hoy sigue siendo Sauber.

"No se puede predecir el futuro", confesó. "Obviamente, he visto y oído un poco sobre lo que Audi está haciendo, y cómo están presionando entre bambalinas. El cambio de reglamento de 2026 es una muy buena oportunidad para que un fabricante entre en la F1, porque es básicamente un botón de reinicio, una hoja en blanco en cuanto a la unidad de potencia y al coche, y nivela más la parrilla".

"Tienen todos los ingredientes que se necesitan para tener éxito en la Fórmula 1 y eso me hace ser todo lo optimista que puedo ser, pero como con cualquier cosa en la vida, no hay garantías. No tenía una oferta de Red Bull, ¡así que esta era la oferta que me gustaba y la que tenía!", finalizó.

