Tost y su crítica a los ingenieros de F1: "Siempre tendrán una excusa"

"El rendimiento de este año estuvo muy lejos de lo que esperábamos", resumió Franz Tost después de su última temporada como jefe del equipo AlphaTauri en una entrevista con la propia F1.

El equipo de Faenza acabó 2023 en el octavo puesto del campeonato, pero este resultado no fue una sorpresa, porque Tost mira hacia atrás y asegura que se veía venir: "Todo empezó con el cambio de reglas de 2022. Fuimos muy competitivos en 2020 y 2021".

En 2020, Pierre Gasly incluso pudo ganar una carrera en Monza. "Luego llegó el cambio [de reglas] y en lo que a aerodinámica se refiere, íbamos en la dirección equivocada. Totalmente equivocada", afirma Tost, que ya lo tuvo claro desde el principio.

"Me di cuenta de esto en marzo o abril", dice, y revela: "Fui a Recursos Humanos y le dije al gerente de Recursos Humanos que necesitábamos de tres a cinco ingenieros aerodinámicos nuevos. Y él me dijo: 'Pero la temporada acaba de empezar'".

"A lo que yo le dije: 'Olvídalo, el monoplaza no funciona. Estamos muy atrasados'. Conozco la F1, no se puede remontar tanto", dijo Tost, quien explicó que el nuevo coche era simplemente "demasiado lento". De hecho, terminaron penúltimos en 2022.

Inmediatamente, Franz Tost se dio cuenta de que AlphaTauri necesitaba "empleados nuevos", ya que sentía que estaban completamente perdidos: "Tuve muchas conversaciones con gente del departamento aeronáutico. Tenía la sensación de que se habían perdido con estas reglas".

Para el director del equipo no era una opción real simplemente continuar con el personal que ya había en Faenza: "Hay que sustituir a algunas personas, porque los ingenieros nunca aceptarán que han llevado el desarrollo en la dirección equivocada", explicó Tost.

"Siempre tendrán una excusa y dirán que la próxima actualización será mejor, que la siguiente será aún mejor y así sucesivamente. Olvídense de esas tonterías, no quiero oírlas más", dijo el austriaco, que por eso rápidamente se puso a buscar nuevo personal.

"Estábamos buscando gente nueva y por suerte la encontramos", revela. Pero aquí también hubo un problema, porque en la Fórmula 1 normalmente no se puede cambiar de equipo así como así, porque hay períodos de gardening en los contratos.

Sin embargo, Tost revela que consiguió algunas de las caras nuevas que deseaba: "Conseguimos el primer [nuevo empleado] en abril [de 2023], el segundo en julio y el tercero en septiembre. Para mí era importante saber si esos aerodinámicos entendían la filosofía, si están en la dirección correcta o no. Así que presioné para que se hiciera una nueva mejora en cada carrera para saber si estaban haciendo un buen trabajo o no, de lo contrario el coche no habría sido competitivo al año siguiente, lo cual quería evitar por todos los medios posibles", reveló.

Finalmente, el plan funcionó y las actualizaciones finales "funcionaron bastante buenas", afirmó Tost con satisfacción. De hecho, AlphaTauri sumó puntos en cuatro de las últimas cinco carreras de la temporada 2023, lo que le llevó a pasar del último puesto al octavo en constructores.

En 2024, Tost ya no tendrá que preocuparse por ese tipo de decisiones de personal, ya que tras la carrera de Abu Dhabi dejó su puesto y cedió el relevo al ex de Ferrari, Laurent Mekies.

