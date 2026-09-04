Estas son las mejoras de Aston Martin Red Bull y McLaren en Monza

La FIA ha publicado el documento de cambios en los coches de los equipos de F1 para el GP de Italia 2026, y además de los típicos ajustes para adaptarse a la pista, como es habitual en Monza, llama la atención que varias escuderías han aprovechado para introducir mejoras que van más allá del propio trazado.

Y mientras Mercedes y Ferrari solo presentan cambios "específicos para el circuito", sus perseguidores, McLaren y Red Bull, están entre los que buscan rendimiento, como Aston Martin, Haas F1, Alpine, Racing Bulls o Cadillac.

Aston Martin ha revisado un elemento de su suspensión delantera y una parte de su suelo para mejorar la carga aerodinámica en el AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll. Por su parte, Honda también ha introducido "contramedidas" en su unidad de potencia tras detectar un problema de comportamiento con la versión mejorada que llevó a Zandvoort.

Detalle técnico del Aston Martin Foto de: Eric Le Galliot

Hasta cuatro cambios presenta Red Bull, entre ellos una nueva geometría del borde del suelo destinada a generar más carga aerodinámica y mejorar la estabilidad aerodinámica, así como una nueva aleta en el extremo del alerón delantero para mejorar el flujo hacia el suelo. El equipo de las bebidas energética también ha introducido en los coches de Max Verstappen y Liam Lawson dos cambios destinados a reforzar la fiabilidad del coche en las condiciones particulares de Monza, en el sistema de escape y en la suspensión trasera.

Detalle técnico del Red Bull RB22 Foto de: AG Photo

Como se sabía, McLaren introduce su nuevo alerón trasero giratorio de baja resistencia aerodinámica, denominado "H-Wing" (en referencia a la H del patrocinador Etihad Airways que atraviesa el ala trasera). Además, también se ha revisado ligeramente el suelo del coche papaya para mejorar la gestión del flujo aerodinámico.

Detalle técnico del McLaren Foto de: Alessio Morgese

El equipo con más cambios para Monza es Haas, que además del motor nuevo de Ferrari (solo en el coche de Bearman) ha presentado tres novedades destinadas a mejorar el rendimiento aerodinámico de su coche, que adolece de una grave falta de desarrollo desde hace varias carreras. El VF-26 incorpora un nuevo suelo delantero, una carrocería rediseñada en torno a los pontones y el capó del motor, así como modificaciones en la suspensión trasera. Este paquete tiene como objetivo mejorar la gestión de los flujos y la eficiencia aerodinámica del coche.

Oliver Bearman, Haas Foto de: Eric Le Galliot

Racing Bulls, Alpine y Cadillac también aportan novedades, con una combinación de modificaciones específicas para Monza y de desarrollo general. Audi es la única escudería que no ha anunciado ninguna evolución para este gran premio.

Entre los equipos que se centran en las particularidades del circuito de Monza están Mercedes, Ferrari y Williams.

Si bien la estrategia de Ferrari consistía en introducir varias pequeñas mejoras en cada carrera, en esta ocasión ha llegado con las manos vacías a su gran premio de casa, o casi (aunque sí tienen un motor mejorado). Los del Cavallino se han centrado principalmente en soluciones específicas para el circuito de Monza, con modificaciones destinadas a reducir la resistencia aerodinámica y adaptar el equilibrio aerodinámico a las largas rectas del trazado.

Mercedes, por su parte, ha retirado varios dispositivos de aletas del alerón trasero" para adaptarse a Monza, mientras que ha recortado los soportes traseros de los retrovisores.