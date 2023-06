La FIA califica de "ruido" las especulaciones sobre el GP de Madrid

Durante la presentación de la FIA de la próxima asamblea general extraordinaria que se celebrará en Córdoba este mes de junio, en un acto en el Circuit de Barcelona-Catalunya, comparecieron varias personalidades de peso en el automovilismo, como el presidente de la federación internacional, Mohammed ben Sulayem, el Vicepresidente primero de la FIA y presidente del senado, Carmelo Sanz de Barros, o el presidente de la RFEdA, Manuel Aviñó.

También estuvieron presentes el Consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y tras el evento, con un pequeño grupo de periodistas, Sanz de Barros, quiso frenar los incipientes rumores sobre el avanzado proyecto que existe en Madrid para albergar un gran premio de Fórmula 1 a partir de 2026.

"Como presidente del Senado y número dos de la FIA diré que es solo ruido en el sistema, no hay absolutamente nada", declaró. "Los circuitos los homologa la FIA, el calendario lo aprueba la FIA, y la autoridad deportiva en España es la Federación Española de Automovilismo, y en ellos se delegan los trámites de homologación. Cuando todo eso está ya correcto es cuando hablamos con la parte comercial, la FOM".

"A fecha de hoy, la FIA no ha recibido ningún documento ni hay nada. Dicho eso, hay voluntad política en Madrid de querer traer la Fórmula 1, y ha habido conversaciones, pero estamos en una situación de transición difícil, acabamos de tener una elecciones, se han convocado unas generales", explicó. "No sé que va a pasar, pero hasta septiembre creo que no va a ocurrir nada".

Además, quiso dejar claro que de ninguna manera quiere que eso se convierta en un conflicto entre Madrid y Barcelona, puesto que se rumoreaba que el proyecto madrileño ponía en peligro a la Ciudad Condal: "Eso nunca se ha planteado contra Barcelona que tiene un contrato firmado hasta 2026, tanto la FIA como la FOM tenemos por costumbre y como estilo cumplir con los contratos, y salvo que sea el circuito el que no quiere cumplir, la Fórmula 1 seguirá en Barcelona".

También quiso dejar claro que los proyectos de ese tipo siempre son positivos para el automovilismo español: "Eso es bueno para el deporte, se ha invertido la curva desde hace unos años, el interés por la Fórmula 1 está disparado, vienes al circuito y empiezas a ver a gente muy joven y todo lo que sume nosotros por supuesto que lo vamos a apoyar".

Al hilo de la convocatoria para la presentación de la asamblea general extraordinaria de la FIA que se celebrará en Córdoba, Sanz de Barros quiso poner en valor los trabajos que están llevando a cabo en Andalucía por albergar eventos de primer nivel, e incluso no descartó la vuelta de Jerez al mundial de Fórmula 1.

"Jerez también podría ser una posibilidad", admitió. "Andalucía esta haciendo una apuesta muy importante por traer grandes eventos y, ¿quién no quiere tener un GP de Fórmula 1? Están luchando también por traer la Fórmula E a Andalucía, quieren ponerse en el mapa, ser una región muy fuerte y saben que este es el camino".

