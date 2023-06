Los pilotos de F1 opinan sobre tener un GP en Madrid

La Fórmula 1 se ha expandido exponencialmente en muchos nuevos lugares, pese a que algunos de ellos no tenían demasiada tradición automovilística, como en Oriente Medio. Sin embargo, el Gran Circo tiene entre sus planes aterrizar en Madrid para una carrera en la capital española a partir de 2026.

Por ese motivo, se le preguntó a los pilotos antes de la celebración del Gran Premio de España 2023 qué les parecía la disputa de una cita por las calles madrileñas, con opiniones muy dispares. Uno de los que sería, sin duda, el protagonista si sucede es Fernando Alonso, aunque el asturiano se mantiene neutro porque no sabe si estará compitiendo para entonces.

El bicampeón dijo: "Realmente no sé cuáles son los planes, y será una decisión de la Fórmula 1 si Madrid está o no. Estaré encantado de ir Barcelona o a Madrid si estoy aquí en el 2026, y si no estoy aquí, lo veré por la televisión, no cambia mucho. Los circuitos urbanos, sí, es bueno tener pocos pero no demasiados, creo que cuando vienes a un trazado tradicional, es bueno porque no hay mucha evolución del tráfico, y ese tipo de cosas".

"Así que vamos a ver, pienso que al final, depende de la ciudad, si están contentos de acoger la carrera o no. Barcelona ha tenido altibajos, a veces están a favor de acoger la carrera, a veces no la quieren, así que si no quieren la prueba es muy fácil, porque a otra región le encantará tenerla", comentó Fernando Alonso.

Por su parte, el otro español de la parrilla, Carlos Sainz, expresó: "He oído hablar del proyecto y todo lo que puedo decir es que haré todo lo posible para que siga habiendo un Gran Premio de España, independientemente de dónde. Creo que Barcelona ahora está haciendo un gran trabajo y he disfrutado viniendo muchos, muchos años".

"Obviamente, todavía tengo que entrar un poco más en los detalles de lo que está pasando en Madrid y lo que están planeando hacer allí, pero simplemente apoyaré el Gran Premio de España, independientemente de dónde sea, y ofreceré mi ayuda para lo que necesiten, no importa si es el diseño de la pista o lo que sea, lo apoyaré", explicó el de Ferrari.

Lejos de los locales, Lewis Hamilton dijo: "Mientras no sea como Valencia, que no era la mejor pista más para conducir... no creo que quisiera perder Barcelona. Por una parte, me encanta la ciudad, y pienso que es muy importante que mantengamos algunos de los circuitos clásicos, al menos los que proporcionan grandes carreras".

"Budapest es espectacular, como el gran premio en Silverstone. Hay muchos grandes circuitos que deberíamos conservar, tal vez algunos que no proporcionan las mejores carreras deberíamos cambiarlos, solo pienso en la herencia de este deporte, y debemos asegurarnos de que nos quedamos con los que creo que son los pilares, en mi opinión", continuó el heptacampeón de Mercedes.

El otro de los pilotos del Cavallino Rampante, Charles Leclerc, expresó: "Barcelona es una pista que todos conocemos muy bien por lo que será extraño no venir aquí, pero a mí, personalmente, me encantan los circuitos urbanos, creo que la sensación que se tiene es muy, muy especial, así que Madrid podría ser muy bonito".

