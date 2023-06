Reprimenda a Steiner por sus comentarios hacia los comisarios de FIA

El director del equipo Haas se pronunció en contra de la decisión de los comisarios del Gran Premio de Mónaco por imponer una sanción de tiempo a Nico Hulkenberg por una colisión en la primera vuelta. Guenther Steiner consideró que el alemán no se había tocado con nadie de manera inapropiada, y dijo que había llegado el momento de contratar a comisarios profesionales a tiempo completo.

"En todos los deportes profesionales hay árbitros profesionales, la Fórmula 1 es uno de los más grandes del mundo, y todavía tenemos a profanos decidiendo sobre el destino de personas que invierten millones en sus carreras. Siempre hay discusión porque no hay coherencia", explicó el italiano. "Creo que tenemos que dar un paso adelante, ya es hora, pienso que estamos discutiendo eso durante años y años, y siempre volvemos a eso".

Los comentarios del jefe de la escudería estadounidense no fueron bien recibidos en la FIA, y fue citado para responder a una posible penalización por mala conducta al utilizar un lenguaje que podría causar "ofensa, humillación o ser inapropiado".

Tras una reunión, Steiner fue amonestado, pero dejó claro que utilizó específicamente la palabra "profano" en referencia a su definición oficial en el diccionario, que es "persona sin conocimientos profesionales o especializados en una materia determinada".

En un comunicado emitido el domingo por la mañana, los comisarios declararon lo siguiente: "La palabra 'profano' del Sr. Steiner y su referencia a que otros deportes tienen personal 'profesional' podría ser, y de hecho lo fue, percibida como ofensiva y, en nuestra opinión, causó una ofensa razonable no solo a los comisarios de Mónaco, sino también a otros miembros del personal de la FIA y a muchos voluntarios del automovilismo".

Sin embargo, los comisarios aceptaron la declaración del Sr. Steiner durante la reunión, en el sentido de que su referencia a la profesionalidad se refería a las personas que trabajaban en un papel como su profesión, y no a que los comisarios estuvieran actuando de forma poco profesional: "Además, el Sr. Steiner declaró que su referencia a los 'profanos' se refería a personas que trabajaban ocasionalmente, y no a la falta de cualificación o especialización".

"El Sr. Steiner también se disculpó 'si alguien se sintió herido' por lo que dijo o lo 'malinterpretó', y los comisarios aceptan esas disculpas", se leía en el comunicado emitido, tras el que el director del equipo Haas aseguró que la situación se vio agravada por una mala interpretación de sus palabras.

"Expresé a los comisarios mi decepción y desacuerdo con la decisión tomada por los comisarios de Mónaco el pasado fin de semana", dijo. "Los comisarios me informaron de que no tenían ningún problema con que la gente no estuviera de acuerdo con las decisiones, pero que estaban más preocupados por la interpretación que se había hecho de algunos de mis comentarios".

"Expliqué a los comisarios que no pretendía ofender a nadie, y que el uso que hice de ciertas palabras podría haber sido malinterpretado por algunas personas", continuó Steiner. "Dije a los comisarios que pedía disculpas si mis declaraciones se habían malinterpretado o habían herido a alguien, porque no era mi intención, reitero aquí esa disculpa".

En una interesante nota adicional del comunicado, se señalaba que el italiano dijo a los comisarios que si hubiera querido insultar y ofender habría hecho un mejor trabajo en sus críticas: "El Sr. Steiner declaró que si hubiera querido insultar u ofender a alguien, habría utilizado palabras muy diferentes, y los comisarios no lo rebaten".

