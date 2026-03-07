Leclerc, impactado por la ventaja de Mercedes: "Pensé que había un error en los datos"

Después de los entrenamientos libres de ayer, Charles Leclerc no lo había ocultado: temía que el fin de semana pudiera convertirse en un monólogo teñido de plata. Las Mercedes, especialmente en ritmo de carrera, habían mostrado un potencial impresionante. Quedaba alguna duda sobre la ventaja real en simulación de clasificación, un ámbito en el que es más fácil ocultar el verdadero valor. Hoy, sin embargo, ha llegado la respuesta más clara.

Entre el Mercedes en pole position de George Russell y el primer Ferrari, el de Leclerc, no hay una simple diferencia, sino un auténtico abismo, traducido en una brecha de ocho décimas, similar a la que también sufrieron sus rivales. Ya lo habíamos adelantado en el análisis de ayer: el Ferrari parecía haber apostado por maximizar la velocidad en las rectas, incluso a costa de recurrir con más frecuencia al lift and coast para recargar la batería.

Una elección en cierto modo extrema, pero con un problema de fondo. Mercedes, de hecho, aún no había mostrado todo su potencial, especialmente en lo que respecta al motor térmico: pese a alcanzar velocidades muy elevadas, había parecido más conservadora que sus rivales en cuanto a régimen de revoluciones, como si quisiera mantener ocultas sus cartas.

Hoy, en cambio, se ha visto toda la superioridad del paquete de las Flechas Plateadas: no solo es capaz de alcanzar grandes velocidades punta, sino que también logra gestionar una fase de derating —cuando el motor eléctrico empieza a reducir progresivamente la potencia según las estrategias de gestión de energía— de forma más constante y eficaz. En la práctica, un escenario opuesto al vivido por Ferrari, que ha mostrado una manta claramente corta.

Aunque en Q2 y Q3 el Cavallino sufrió algunos pequeños problemas de deployment, relacionados también con la manera en que el sistema se adapta en tiempo real para distribuir la energía a lo largo de la vuelta, al observar la situación con una perspectiva más amplia emerge un panorama claro: el SF-26 está obligado a hacer compromisos, sacrificando inevitablemente algunos aspectos del rendimiento para potenciar otros.

Leclerc, de hecho, no quiso dar demasiado peso a los problemas de gestión de energía vividos entre Q2 y Q3, en parte porque la diferencia es demasiado grande como para explicarse solo por esos pequeños contratiempos: "No me gustaría echarle la culpa a eso. Es lo que pasa con estos coches, es un problema no solo nuestro, sino general. Una vez que haces una curva de una forma ligeramente distinta, el sistema en segundo plano se adapta y luego crea algunos pequeños problemas", dijo el monegasco a los micrófonos de Sky.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Hemos tenido el mismo problema en Q2, volvimos a boxes y no tuvimos ningún problema. Luego, después de la bandera roja, tuvimos solo una vuelta con los neumáticos buenos, y ahí la estrategia intentó hacer lo mejor posible con la pista con más agarre, etc. Es muy complicado incluso para nosotros entrar en detalle y explicarlo todo".

Más allá de este aspecto, queda el dato más importante: la distancia con la cabeza, que es el elemento de análisis que más amarga al monegasco, porque recuperar una diferencia tan grande —aunque sin duda amplificada por un circuito que resalta todavía más a quien tiene una mejor gestión energética— no será sencillo.

"Creo que ayer, cuando hablamos de ello, dije que la diferencia era de medio segundo. Ahora son ocho décimas, así que es mayor de lo que esperaba, seguro. Pero ya ayer la brecha era muy significativa, así que esta mañana en FP3 me quedé realmente muy impresionado por la potencia que mostraron. Fue una locura, sobre todo en la última vuelta de George. Miré los datos por primera vez y tuve que recargarlos porque pensaba que había un problema en lo que estaba viendo, pero al parecer no, así que es realmente muy, muy impresionante".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Si Mercedes ha parecido inalcanzable, el grupo perseguidor en realidad está extremadamente compacto, con Red Bull, Ferrari y McLaren encerrados en el margen de una décima, más o menos donde Leclerc esperaba encontrarse después de la jornada de ayer. "Esperaba estar más o menos en la misma zona que McLaren y Red Bull. Así que no fue una gran sorpresa. Tuvimos algunos problemas durante la clasificación, así que creo que tenemos más ritmo del que mostramos".

De cara a la carrera de mañana, Leclerc prefirió no mojarse demasiado. Las incógnitas siguen siendo muchas y, cuando las diferencias con rivales como Red Bull y McLaren son tan pequeñas, la estrategia energética marcará realmente la diferencia, por lo que habrá que encontrar la táctica adecuada.

En cuanto a las salidas, el SF-26 ha demostrado que puede arrancar bien gracias a una mejor optimización del paquete y a un turbo más fácil de llevar a la ventana ideal. Pero también en este punto Leclerc quiso enfriar los ánimos: sabe que Mercedes también ha trabajado para mejorar, apoyándose además en las buenas salidas vistas desde el pit lane en Baréin una vez acertaron con los parámetros correctos.

"Creo que hay una expectativa equivocada sobre las estadísticas de la salida de mañana. Creo que nuestro motor es un poco más sencillo para conseguir una buena salida, pero pienso que si Mercedes hace todo de forma óptima no habrá tanta diferencia. Seguramente para ellos será un poco más complicado entrar en la ventana correcta", concluyó el piloto de Ferrari.