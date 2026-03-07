Incontestable pole de Russell en Australia y Mercedes arrasa; Alonso roza la Q2

No tuvo rival. George Russell demostró que Mercedes es la referencia de esta temporada y logró una pole incontestable en el Gran Premio de Australia, la primera de la Fórmula 1 2026. No fue de casualidad, lo hizo a lo grande, liderando tanto la Q1, como la Q2 y sacando 2 décimas al 2º, que fue su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli. Las Flechas Plateadas mandaron su primer mensaje: un 1-2 de forma muy sobrada.

Isack Hadjar se estrenó a lo grande con Red Bull. Mientras que Max Verstappen tuvo un accidente en la Q1, el francés logró una magnífica 3ª posición, viendo que los Mercedes estaban en otra liga.

Ferrari, que parecía la segunda fuerza durante todos los entrenamientos de este fin de semana, se diluyó un poco en qualy, y aunque el resultado no fue malo con Leclerc 4º, por delante de los dos McLaren, no fue lo prometido y Hamilton quedó en la 7ª posición.

En la zona media hubo un claro ganador. Racing Bulls demostró que el motor Red Bull PT-Ford es muy fuerte, almenos en Melbourne, y fueron los mejores del resto. Aunque sin duda, las miradas en ese 'midfield' también las tuvo Audi, quien en su primera qualy en la F1 logró meter al coche de Gabriel Bortoleto en la Q3, demostrando el gran trabajo que han hecho con su motor.

Fernando Alonso lo dio todo, pero no pudo sacar más de ese AMR26, y sobre todo de ese motor Honda, que claramente es un lastre en estos momentos. Aun así, el asturiano puso algo de su magia, marcando los mejores tiempos para Aston Martin en todo el fin de semana y casi logró la machada, estuvo entre los 16 primeros hasta los últimos segundos, en donde Franco Colapinto mejoró e hizo que Fernando cayera en la Q1 (como era de esperar por el coche). Finalmente quedó a unas 7 décimas del tiempo del Haas F1 de Oliver Bearman. En el otro lado del box de Aston todo eran problemas y Lance Stroll no pudo ni salir a pista.

El que tampoco pudo salir en la Q1 fue Carlos Sainz, dejando un mal día para los españoles. El Williams del madrileño ya tuvo problemas en la FP3, y aunque los de Grove intentaron hacer lo posible para salir, a falta de 6 minutos para que terminara la primera sesión de esta qualy confirmaron que el FW48 del '55' no podría salir, aunque el potencial tampoco era mucho teniendo en cuenta que Alex Albon solo pudo ser 15º.

Aparte de los 2 pilotos que no participaron, y Verstappen, que tuvo el accidente, los dos pilotos que lograron marcar tiempo, pero que fueron los peores de la primera qualy del año fueron los dos Cadillac, quedándose lejos de pasar a Q2.

Resultados de la Q3 del GP de Australia de F1 2026

Resumen de la Q1 del GP de Australia de F1 2026

Nico Hulkenberg fue el primero en salir y la primera sesión de clasificación de la Fórmula 1 2026 se puso en marcha. Todos menos los 8 pilotos del top 4 de equipos (Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren) salieron desde el primer momento, menos Carlos Sainz, que ya tuvo un problema en la FP3 y solo pudo dar una vuelta y Lance Stroll, quién difícilmente iba a salir.

Tras unos pocos minutos, salieron los Ferrari, los McLaren y el Mercedes de Russell, pues Andrea Kimi Antonelli estaba en boxes con los mecánicos trabajando en su W17, que había tenido un accidente en la última sesión de libres. Los dos pilotos de rojo fueron los únicos en poner medios, se sentían cómodos con ese neumático.

Los neumáticos daban para varias vueltas, y los tiempos iban bajando mucho. A falta de 10 minutos Russell ya tomó la delantera con un 1:19:840, sacando más de medio segundo al 2º, que en ese momento era Isack Hadjar. Los dos Audi seguían sorprendiendo metiéndose en el top 10 desde el principio, con Gabriel Bortoleto 3º, por delante del McLaren de Oscar Piastri, que como en la mayoría del fin de semana, empezaba por delante de su compañero Lando Norris para tratar de lograr la épica ante sus fans australianos.

El tiempo de Alonso en ese momento le servía solo para ponerse por delante de los dos Cadillac, de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, marcando un 1:22:555. Antonelli seguía sin salir a pista, con Mercedes trabajando a contrareloj y Max Verstappen piuso el RB22 en pista a falta de 9 minutos.

A falta de 7 minutos... ¡Saltó la sorpresa". Max Verstappen tuvo un accidente en la curva 1. Por algún problema, perdió la parte trasera saliendo de la recta y estampó su Red Bull contra las barreras, dando por terminada su sesión para él y por lo tanto, condenando su fin de semana. "El coche ha bloqueado las ruedas traseras. Fantástico...", decía por radio.

Williams mandaba un mensaje a falta de 7 minutos, mientras seguía la bandera roja, confirmando que Sainz no saldría a pista en la Q1. A Fernando se le puso un escenario impensable teniendo en cuenta la situación de Aston Martin en todo el fin de semana, podía soñar en estar en la Q2, teniendo en cuenta que ya había 3 eliminados. Antonelli aprovechó la bandera roja y puso

El semáforo se puso en verde y quedaban los últimos minutos de sesión. Los Ferrari seguían con los neumáticos medios y marcaban buenos tiempos. Todos los pilotos mejoraron, Russell batió su propio tiempo y marcó un 1:19:507, que le servía para ser 1º, con un Piastri que se ponía segundo a 0,157 segundos. Lewis Hamilton se colocaba 3º, mientras que Leclerc no lograba mejorar por un error en el tercer sector, en donde bloqueó neumáticos fuertemente y tuvo que entrar en boxes.

Alonso seguía haciendo magia con ese AMR26 y marcó un 1:21:969, su mejor tiempo del fin de semana, que le servía para colocarse en posiciones de Q2, pero faltaba Franco Colapinto. Y el argentino lo hizo, mejoró y puso su Alpine en la Q2.

Finalmente los eliminados de la Q1 fueron Alonso, los dos Cadillac, Sainz y Stroll.

Resultados de la Q1 del GP de Australia de F1 2026

Resumen de la Q2 del GP de Australia de F1 2026

Los dos Ferrari fueron los primeros en salir en la Q2, y esta vez sí pusieron los neumáticos blandos. Leclerc fue el primero en marcar una referencia y se puso 1º con un 1:20:088. Rápidamente bajó ese tiempo de Charles y Russell se puso enfrente, sacando más de medio segundo a Piastri, que se puso 2º y a Antonelli que estaba 3º. Isack Hadjar trataba de salavar el honor de Red Bull y se colocó 4º, por encima de Norris.

Ferrari no estaba teniendo una buena Q2. Mientras que el primer tiempo de Leclerc no fue muy bueno, y solo le permitía ser 7º, Hamilton sufría y cometía errores tanto en su primer intento, como en el segundo. Por lo tanto, tenía que sufrir el siete veces campeón del mundo, pues era el último de la Q2.

La batalla en la zona media entre los Audi, los Haas y los Alpine era muy bonita, todo estaba igualadísima, mientras que los dos Racing Bulls sorprendían y parecían los líderes de la zona media, metiendo sus dos coches en el top 10 tras los primeros intentos.

Lewis fue el primero en salir para los últimos intentos, y con un blando nuevo se colocó en una discreta 6ª posición. El SF-26, que se había mostrado muy fuerte durante todo el fin de semana, estaba sufriendo y mucho. Los dos Mercedes, por su parte, se ponían al frente, aunque con George muy por encima de Antonelli. En los últimos minutos parece que el Ferrari despertó y Leclerc se pudo poner 2º, aunque lejos del mejor tiempo, a 4 décimas.

Sin duda, los focos de la Q2 se los llevó Audi, que en su primera qualy en la F1, pudo meter a uno de sus coches en la Q3, una machada para una marca nueva, con un motor nuevo, pues Gabriel Bortoleto se puso 10º y tiró a su compañero de equipo Nico Hulkenberg a la 11ª posición. Esteban Ocon y Oliver Bearaman siguieron a los Audi, con Pierre Gasly 14º, Alex Albon 15º y Franco Colapinto cerrando la tabla de la Q2.

Resultados de la Q2 del GP de Australia de F1 2026