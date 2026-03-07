Hadjar sorprende a Red Bull y se muestra frío: "La presión no era muy alta"

Es difícil esperar algo mejor. Eso es lo que se desprende de la primera clasificación de la temporada 2026 de la F1 en el GP de Australia por parte de Isack Hadjar. El piloto francés logró el tercer mejor tiempo de la sesión, solo por detrás de los Mercedes, por el momento inalcanzables.

Hadjar, que fue ganando confianza a lo largo de la clasificación, se convirtió en el centro de atención de Red Bull, ya que Max Verstappen sufrió un accidente en la primera curva de su única vuelta en la Q1.

El francés marcó el quinto mejor tiempo en la Q1 y, de nuevo, fue quinto en la Q2, pero lo dio todo en el momento oportuno de la Q3 para hacerse con la tercera posición, a 0,785 segundos del Mercedes W17 de George Russell.

Cuando su ingeniero le comunicó su posición por radio, no pudo contener una pequeña risa, antes de felicitar a su equipo: "¡Bien hecho, bien gestionado ! ¡Ay, ay, ay, buen trabajo, buen trabajo ! Gracias, chicos, gracias. Una sesión muy tranquila".

Mientras regresaba al parque cerrado saboreando esta primera clasificación exitosa con su nuevo equipo, Hadjar ya estaba en el punto de mira de las entrevistas posteriores a la sesión.

Confirmando sus impresiones por radio, dijo en un primer momento: "Sí, la clasificación ha sido muy tranquila. Ya sabes, todo el fin de semana había sido un poco complicado antes de la clasificación. No estamos realmente en condiciones de luchar por un puesto entre los tres primeros".

"Tenía la impresión de que Ferrari y McLaren eran un poco más rápidos que yo, pero hemos progresado mucho a lo largo de la sesión y la última vuelta ha sido muy buena". Cabe destacar que superó a Charles Leclerc por 0,024 segundos y a Oscar Piastri por 0,077 segundos.

En la rueda de prensa, al comentar su progresión y la tranquilidad que sintió durante la sesión, añadió: "Creo que es la primera vez en mi corta carrera en F1 que he conseguido mejorar mi tiempo vuelta tras vuelta, incluso con neumáticos ya desgastados".

"Así que me limité a mejorar mi rendimiento. Hicimos un muy buen trabajo de gestión de la energía a lo largo de toda la vuelta. Fue muy regular en comparación con ayer, que fue bastante malo".

"Es la primera vez en mi carrera que es tan fácil colocar un coche entre los diez primeros. Esto hace que todo el proceso sea mucho más fácil. Te preparas como quieres, puedes permitirte algunos errores. Así que, sí, en términos de presión, no era muy alta, y eso estaba bien", dijo el francés de Red Bull.

Hadjar lamenta el accidente de Verstappen

La salida de pista de Max Verstappen durante la clasificación del GP de Australia 2026. Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Incluso tras el momento en el que Verstappen tuvo el accidente y se quedó como el único Red Bull en la pista, Hadjar mantuvo la tranquilidad: "En realidad, no [no me supuso más presión]. Sabes, puede que sea tercero, pero si Max hubiera participado en toda la sesión, no sé si yo estaría aquí. Es una pena. Quiero medirme con los mejores y hoy no ha sido el caso. Así que lo haremos en China".

Cuando más tarde se le preguntó sobre la presión especial que rodea al segundo asiento de Red Bull y el hecho de empezar el año de la mejor manera posible para evitar, al igual que sus predecesores, que este tipo de preguntas perturben el inicio de la temporada, Hadjar se mostró seguro de sí mismo.

"Tenemos el mismo coche [que Verstappen], así que el que pilota mejor es el que hace el mejor trabajo y obtiene los mejores resultados. Eso es todo", dijo con firmeza.

Ante una pregunta sobre el potencial del RB22, explicó primero que iba a cambiar mucho de aquí al final de la temporada, antes de añadir simplemente : "Por ahora, conocemos nuestras debilidades. Tenemos un coche fiable, lo cual es positivo, pero nos falta rendimiento puro".

Tras una buena clasificación, queda el plato fuerte de este primer fin de semana del año, la carrera de este domingo en Albert Park. ¿Podrá luchar los Mercedes en carrera?

"Lo único que puedo hacer es salir mejor [que ellos]. Pero luego va a ser... Simplemente son demasiado rápidos por ahora, así que voy a intentar mantener mi posición. Un segundo podio estaría bien. Simplemente no tenemos el ritmo para ganar", concluyó el francés de Red Bull.