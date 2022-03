La FIA explica por qué ha aumentado el peso de los F1 2022

Cargar el reproductor de audio

Como parte del nuevo reglamento para la temporada 2022 de Fórmula 1, los monoplazas habían subido de peso, pasando de un mínimo de 752 a 795 kilos, en gran parte por las ruedas de 18 pulgadas y los elementos de seguridad que se han incluido.

Eso ha supuesto todo un reto para los equipos a la hora de diseñar sus coches con efecto suelo, y siguió generando quebraderos de cabeza durante los test de Barcelona y Bahrein.

Durante una reunión en el trazado de Sakhir, las escuderías acordaron incrementar el peso mínimo de los monoplazas en 3 kilos antes del inicio del curso 2022, aunque aún faltaba la confirmación de la Comisión de la F1 y del Consejo Mundial del Motor de cara ya al Gran Premio de Bahrein.

El jefe de la FIA para asuntos de monoplazas, Nikolas Tombazis, explicó el sábado a los medios de comunicación en el circuito donde se desarrollan las pruebas de pretemporada que los componentes estándar han resultado ser más pesados de lo esperado, lo que significa que el aumento del peso es necesario para asegurar que los equipos no sean penalizados por algo que está fuera de su control.

"El problema con el peso es que algunos elementos son más pesados de lo previsto, y no estaba controlado por las escuderías, así que queríamos compensar eso para no perjudicarlas", dijo Tombazis.

"Muchos equipos han tenido problemas con el peso este año, más de lo normal", reconoció. "Como parte de la normativa, digamos que hubo un acuerdo para un aumento de 3 kilos, aunque está a la espera de la aprobación de la Comisión de la F1, así que no es una garantía de momento".

Tombazis añadió que los neumáticos y las llantas se estaban dentro de lo esperado, pero los nuevos tapacubos son la razón por la que los conjuntos han propuesto subir el peso mínimo en 2022.

"Las gomas eran solo un poco más pesadas, creo que 100 gramos más respecto a lo que habíamos previsto, algo muy pequeño", explicó. "Las llantas pesaban más o menos lo mismo, pero los tapacubos resultaron ser algo más pesados de lo previsto, eso fue lo importante".

"Se ha hecho un gran esfuerzo para que sean baratos, porque son predecibles, y no queríamos que fuera algo caro, con material más ligero como el carbono. Eso hubiese supuesto un aumento de costes bastante grande", siguió el griego.

Otro elemento que los equipos han incluido en sus monoplazas son los tirantes cerca de la suspensión posterior para remediar el problema del porpoising que surgió en los primeros test de pretemporada.

No todos los conjuntos han optado por introducirlos en sus coches, y Tombazis indicó que era decisión de los equipos llevarlo o no: "Aunque tienen la opción, el diseño de algunos en el suelo puede ser más o menos rígido, su geometría puede ser tal que unos lo necesiten más, no podemos obligar a incluirlo".

"Es opcional, con ellos pierdes un poco de carga porque hay un tubo, así que lo dejamos opcional", reconoció Tombazis, al que se le preguntó si sería difícil que la F1 aprobara estas modificaciones en el tirante de los suelos.

"Tuvimos una larga discusión, y había personas con diferentes puntos de vista. También estaba el tema del peso sobre la mesa, y tratamos de llegar a un equilibrio sensato, con suerte, todo saldrá bien en la Comisión de la Fórmula 1", sentenció.