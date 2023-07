Domenicali habla sobre la entrada del 11º equipo de F1

Se espera que en las próximas semanas se anuncie la decisión sobre si se aceptarán o no nuevas candidaturas para ser el 11º equipo de la parrilla, con Hitech y Andretti como principales opciones.

El proceso corre a cargo de la FIA, pero la organización de la F1 también tiene que estar de acuerdo en permitir la entrada de una nueva escudería a la competición.

Los equipos existentes han dejado claro que no quieren dejar entrar a otro competidor, y Domenicali ha expresado su apoyo a esta postura, haciendo hincapié en que un recién llegado tendría que añadir valor al deporte, un argumento presentado anteriormente por el director del equipo Mercedes, Toto Wolff.

"En eso no voy a cambiar de opinión", dijo Domenicali a Motorsport.com. "No es el dinero, como hemos dicho, y no quiero anticipar nada porque hay un proceso y le tengo respeto al hecho de que la FIA puso en marcha ese proceso. Muy pronto llegaremos a una conclusión".

"Como siempre hemos dicho, tenemos que asegurarnos de que la decisión es la correcta para el negocio. Y eso, considero, que es el deber de la FIA y también el nuestro. Debe ser una decisión consensuada, la cual se tomará en los próximos meses".

A la pregunta de si había aspectos positivos en permitir que la oferta Andretti/Cadillac siguiera adelante, dijo: "Hay aspectos positivos y negativos, eso forma parte de la evaluación que estamos haciendo. Así que no puedo comentar ni anticipar nada".

"Estamos haciendo las cosas de forma seria y adecuada. Tan pronto como estemos listos para esa conversación informaremos. Es una discusión que vamos a tener junto con la FIA".

Otra decisión pendiente se refiere a la licitación de neumáticos para el periodo 2025-27, con opción para 2028.

Bridgestone compite con Pirelli y, tras ser aprobadas por la FIA, las ofertas están siendo evaluadas por Domenicali y la F1, centrándose en el aspecto comercial.

"Debería estar cerca", dijo cuando se le preguntó si el veredicto estaba próximo. "Como siempre, vamos a decidirlo juntos. Así que no debería tardar mucho la decisión final".

"Quiero decir que no puedo anticipar demasiado. Están todos los elementos en su sitio, hay algunos que son técnicos, comerciales o económicos. Todos estos elementos tratamos de evaluarlos correctamente para tomar la mejor decisión para la F1, por supuesto."

Mientras tanto, Domenicali reconoció que algunos equipos han expresado su preocupación por el paquete de la unidad de potencia de 2026, con Christian Horner pidiendo un cambio en el actual equilibrio 50:50 entre el motor de combustión y la energía eléctrica.

"Creo que siempre tiene que haber un equilibrio para entender los comentarios", dijo. "Hay mucho trabajo por hacer, y hay otras reuniones que tendrán lugar en las próximas semanas para asegurarnos de que la evolución del proyecto va en la dirección correcta".

"Quiero ser positivo en el hecho de que vamos a tener el paquete adecuado, teniendo en cuenta, por supuesto, las decisiones que se han tomado con respecto al motor, la unidad de potencia y el propio coche".

Domenicali reconoció que hay mucho en juego en las reglas de 2026, señalando que el combustible sostenible es un elemento clave.

"Absolutamente", dijo. "Si nos fijamos en lo que decidimos sobre el combustible sostenible, ahora la gente está entendiendo que el ICE tiene un valor, si estás haciendo el proyecto con el combustible sostenible adecuado".

"Creo que hay un gran futuro, no sólo para la movilidad, sino también para las propias carreras porque, como saben, el peso y el sonido son dos elementos que para nosotros son muy importantes. Tenemos que mantener estos dos elementos en el centro de la agenda".

"Creo que, como siempre en la vida, hay que asegurarse de que existe el equilibrio adecuado, y juntos tener la mejor visión para el programa de la F1. Y estoy convencido de que lo conseguiremos".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!