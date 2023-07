La FIA decidirá qué equipos entrarán en Fórmula 1 en agosto

Actualmente, hay varias estructuras, además de la ya confirmada Audi, interesadas en entrar en la Fórmula 1, entre ellos Andretti, la cual cuenta con el respaldo de Cadillac, o Hitech, quien tiene presencia y renombre en las categorías inferiores, y que también se postula para entrar en F1.

Actualmente no está claro si un nuevo equipo entrará en el deporte porque, aunque la FIA ha dado su aprobación, la dirección de la F1 no está de acuerdo. Al mismo tiempo, los equipos ya existentes no están a favor de la idea debido a la disminución de sus ingresos que esa entrada supondría.

Sin embargo, ya se han escuchado rumores de que la FIA aceptará las solicitudes de Andretti Cadillac e Hitech después de evaluar ambas candidaturas. También hay que tener en cuenta, que aunque la Federación aceptase las solicitudes, aún tendrían que deliberar tanto la directiva de la F1 como los equipos que ahora compiten en la parrilla, y dar su veredicto con respecto a la entrada de las dos estructuras a la competición.

Hablando sobre el tema, el Presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dijo que esperaban tomar la decisión el próximo mes de agosto.

Sulayem hizo las siguientes declaraciones para Formula.hu durante el Gran Premio de Hungría: "Espero que podamos hacer un anuncio el mes que viene".

"No queremos rechazar a nadie sin analizar a fondo las solicitudes", añadió.

"La normativa actual dice que puede haber 12 equipos en la Fórmula 1, pero no necesitamos cualquier equipo, necesitamos al mejor equipo y al mejor fabricante de coches".

"Estoy a favor de los fabricantes porque es mejor para el deporte".

"Pero tampoco tenemos motivos para precipitarnos. La FIA ha trabajado duro en la declaración de intenciones, nos hemos reunido con los equipos para revisar sus solicitudes y creo que la decisión final se tomará en cuatro o seis semanas".

Con la entrada de ambas escuderías a la competición serían un total de 24 coches los que poblarían la parrilla cada fin de semana, siempre y cuando ninguna de las escuderías presentes toman la decisión de abandonar el Gran Circo.