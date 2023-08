Pérez y Horner explican la 'amenaza' y broma del GP de Bélgica de F1

El pasado viernes por la tarde, Checo Pérez se clasificó tercero para la carrera de Spa-Francorchamps, por detrás de su compañero de equipo Verstappen y del piloto de Ferrari Leclerc.

Tras la última vuelta de clasificación de Sergio Pérez, el director del equipo, Christian Horner, abrió la radio para felicitar al mexicano, que respondió: "Ah, ahora hablarás conmigo...".

Horner replicó: "Hablaré contigo. Te he dicho que entre los cinco primeros, amigo. Lo has petado".

El intercambio de palabras empezó a tomar vida propia en las redes sociales, y los aficionados especularon sobre una posible ruptura entre Horner y su piloto.

En la rueda de prensa posterior a la carrera del domingo del GP de Bélgica, Pérez explicó la broma interna que se sacó de contexto.

"Fue una broma", dijo Pérez. "Vino antes de la calificación y me dijo: 'si no estás entre los tres primeros, no hablaré contigo el resto del fin de semana".

"Así que estuvo hablando conmigo el resto del fin de semana".

Cuando Motorsport.com le pidió que aclarara el mensaje, Horner bromeó: "Le dije que no iba a hablar con él si no estaba entre los cinco primeros y que le apretaría una parte de su anatomía si no lo lograba".

"Pareció funcionar, así que tendremos que intentarlo de nuevo en Zandvoort...".

Foto de: Red Bull Content Pool

Con esa clasificación Pérez se resarcía después de no poder llegar a la Q3 en cinco carreras consecutivas y sólo lograr clasificarse noveno en el GP de Hungría.

Pérez terminó segundo en la carrera del domingo tras verse superado por el dominante Verstappen antes de la mitad de la carrera.

El director de Red Bull cree que el resultado de Spa permitirá a Pérez afrontar el parón veraniego con mucha más convicción después de ver varios fines de semana complicados y de haber sido testigo de cómo Max Verstappen se escapaba con el campeonato de pilotos.

"Creo que habrá sacado mucha más confianza de este fin de semana", añadió Horner.

"Se metió en la primera fila. Lideró el gran premio, terminó segundo, es claramente en el campeonato del mundo de pilotos, así que creo que sacará algo de confianza de ello".

"Creo que Checo sabe que, salvo desastre de Max, este campeonato está fuera de su alcance".

"Por lo tanto, se trata de maximizar su propio rendimiento, no perder terreno con ninguno de los pilotos que vienen por detrás e intentar conseguir algunas victorias de aquí a final de año".

Información adicional de Alex Kalinauckas