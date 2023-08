Alonso y Hungria 2007: "Nadie escuchó mi versión, la verdad, ni los hechos"

Apoyado por la experiencia, Fernando Alonso ha levantado en varias ocasiones la voz para señalar el trato que recibe los pilotos latinos en un mundo completamente británico como el de la Fórmula 1, algo que recientemente también apoyó Sergio Pérez.

En su última entrevista exclusiva con la BBC, el asturiano volvió a hablar de ello y de su papel de 'malo' de la historia, y para analizarlo se refirió al histórico GP de Hungría 2007, cuando era compañero de equipo en McLaren de un jovencísimo y debutante Lewis Hamilton.

Allí, después del primer intento de la clasificación, McLaren le dejó más tiempo de lo esperado en el box durante el cambio de neumáticos para una última vuelta, sin levantar la 'piruleta' para dejarle salir, en una época en la que los semáforos aún no marcaban cuándo reincorporarse a pista. Cuando por fin el mecánico le permitió arrancar, fue el piloto quien se quedó más tiempo parado, mientras Hamilton esperaba (cada vez más impaciente) detrás.

Al final, Alonso pudo dar una vuelta más pero Hamilton no, y el asturiano se llevó la pole position provocando la furia de su jefe Ron Dennis, que acabó en penalización de cinco posiciones en parrilla para el español, que dejó la pole en manos del británico.

"Siempre ha sido así", comentó Alonso sobre el trato inferior que se da a los pilotos por su nacionalidad. "Soy español y latino. Nunca tuve mucho apoyo, o no tenemos ese tren mediático que puede sacar todo. Somos solo un pequeño país del sur de Europa y solo tomamos todo lo que no es bien y ya está".

Y ahí es donde aparece Hungría 2007, después de lo cual le culparon de haber chantajeado a sus jefes con ayudarle en esa carrera o revelar más datos claves para el Spygate.

"Las cosas de las que se ha hablado y se han publicado en algunos episodios, seguramente podrían dar lugar a algunos malentendidos", continúa el #14. "Como, lo de 2007, lo de Hungría. Nadie escuchó mi versión, ni la verdad, ni los hechos".

"Yo dije que nunca detengo a nadie", dice, refiriéndose a cómo la FIA le sancionó por 'obstaculizar innecesariamente a otro piloto' para que Hamilton no hiciera una última vuelta de clasificación. "Simplemente me pusieron neumáticos viejos cuando estaba en plena clasificación".

"Entonces ahí está la transcripción de radio, la decisión de los comisarios, donde está escrito que me pusieron una penalización por un artículo que no existía. Simplemente pusieron la penalización pero aclararon que no era por ningún artículo. Y son cosas como esas".

"Además, fue mi equipo protestando contra mí mismo, que era la primera vez que se veía en la historia del deporte. Así que, cuando pones todo ese tipo de cosas y no ves los hechos, obviamente es difícil aclarar algunos malentendidos".

Aquel episodio fue la explosión de la relación Alonso-McLaren, que llegaría a su fin al acabar esa temporada 2007, después de solo un año juntos tras el que tuvo que regresar a Renault.

