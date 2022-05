Exmecánico de McLaren 2007: "Nadie quería trabajar con Hamilton"

Cargar el reproductor de audio

En la temporada 2007, McLaren cambió su alineación de pilotos al completo, fichando al campeón del mundo, Fernando Alonso, que acababa de conquistar su segundo título consecutivo en la máxima categoría, y dándole la oportunidad de debutar a Lewis Hamilton.

Desde un principio, el piloto británico sorprendió por su velocidad y por el hecho de poder competir de tú a tú con un piloto que en ese momento había puesto punto y final a la racha del piloto más laureado de la historia (ahora junto a Hamilton), Michael Schumacher.

Con un rendimiento similar y un monoplaza que claramente destacaba por encima de sus rivales, la tensión no tardó en explotar en el garaje de McLaren y rápidamente se crearon dos bandos, uno en favor de Alonso y otro que apoyaba a Hamilton, dividiendo el equipo, con todo lo negativo que ello conlleva en una disciplina como la Fórmula 1.

A medida que la tensión aumentaba y se acercaba el final de la temporada, con ambos pilotos en la lucha por el título, el ambiente se volvió insostenible y eso se tradujo en errores forzados entre un lago y otro, lo que acabó con el campeonato de pilotos de 2007 en manos de Kimi Raikkonen.

Una vez terminada la temporada, el piloto asturiano, que había visto como su relación con el director de la escudería de Woking, Ron Dennis, se había deteriorado hasta un punto inimaginable, tomó la decisión de abandonar el equipo y regresar a Renault, dejando atrás la que seguramente haya sido su temporada más caótica y problemática de su carrera deportiva.

Si bien es cierto que una de las razones que Alonso alegó a la hora de dejar McLaren fue que el equipo simpatizaba más con Hamilton desde el principio, uno de los exmecánico de la escudería británica, Mark Priestley, aseguró al principio sucedió exactamente lo contrario.

"Mecánicos e ingenieros compitieron entre sí para entrar en el grupo de trabajo de Fernando", dijo Priestley en el podcast de Pitlane Life Lessons. "Nadie quería trabajar en el coche de Lewis en su primer año, porque no se esperaba mucho de él".

"Cuando eres ingeniero o mecánico, también quieres formar parte del equipo que gana el título. Y todos pensábamos que los que trabajasen con el coche del actual campeón del mundo tendrían muchas más posibilidades de conseguirlo".

"Tan pronto como nos dimos cuenta de que habíamos construido un coche rápido, decidimos que Fernando sería el campeón. Sin embargo, al final perdimos", aseguró el exmecánico de McLaren.

"Hay que admitir que el equipo no supo gestionar la situación. Por primera vez en muchos años, teníamos dos pilotos que estaban muy cerca uno del otro. Y la gestión de las relaciones dentro del equipo simplemente no funcionó como debería. No era solo la relación entre Hamilton y Alonso, sino también entre las personas que trabajaron con sus monoplazas".

"De hecho, el equipo se dividió en dos y se formó un abismo en el medio. Creo que esa es la razón por la que perdimos el título en 2007. Teníamos todo para ganar: el mejor monoplaza, los mejores pilotos y los mejores especialistas. Pero faltaba lo más importante de todo: que todos trabajaran hacia un objetivo común", concluyó.