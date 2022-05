Haas necesitan "un domingo en el que salga el sol" en la F1 2022

Cargar el reproductor de audio

Kevin Magnussen se clasificó en una esperanzadora octava posición en Barcelona, pero tuvo un incidente con Lewis Hamilton en la primera vuelta. El danés perdió mucho tiempo al tener que pasar por boxes, y después apostar por una estrategia de una sola parada (fue el único piloto que utilizó el neumático duro) sufrió para hacer cualquier remontada hasta la 17° posición final.

Mick Schumacher, por su parte, llegó a la Q3 por primera vez en su trayectoria en la Fórmula 1, y comenzó décimo. En un momento dado parecía tener la oportunidad de sumar sus primeros puntos, pero con una estrategia de dos paradas, perdió terreno frente a los que pararon tres veces y acabó 14°.

La decepción de Barcelona se produjo después de un desastroso día para Haas en Miami, donde ambos pilotos se vieron involucrados en accidentes en las últimas vueltas. Tras el prometedor quinto puesto de Magnussen en el inicio de la temporada en Bahrein, la escudería solo ha conseguido dos novenos puestos en las últimas cinco pruebas.

"Te afecta un poco porque son oportunidades perdidas", dijo el jefe del conjunto, Guenther Steiner, a Motorsport.com. "El coche parece tener un buen ritmo, porque nos clasificamos octavo y décimo, así que necesitamos conseguir puntos en algún momento".

"Las oportunidades perdidas, son resultado de un poco de mala suerte en algunos momentos con el coche de seguridad, y, obviamente, se convierte en frustración. No todo es malo para nosotros, es como si necesitáramos un domingo en el que salga el sol", explicó.

Steiner admitió que el equipo complicó la carrera a Magnussen al alargar su stint con las gomas: "Si en la primera vuelta tienes un incidente, es lo que hay. Así que es una gran frustración que hayamos acabado donde estábamos después de la curva 4".

"Creo que Lewis ha subvirado un poco y ha ido hacia él, eso ha sido todo. La estrategia que intentamos no funcionó, pero no teníamos nada que perder, pero de todas formas no habría marcado la diferencia", continuó el italiano.

"Salió mucho más tarde que Lewis, porque tuvo que ir más despacio, y luego hizo una estrategia de una sola parada".

"Fueron dos detenciones, pero la primera fue después de una vuelta. Intentamos montar el (neumático duro) C1 para ver qué pasaba, y no funcionó. Lewis recuperó tiempo, y nosotros no", dijo Steiner.

Steiner reconoció que se dieron cuenta de que se habían equivocado con la estrategia de Schumacher, y que podría haber hecho una tercera parada, como la mayoría de sus rivales: "Era demasiado tarde. Creo que incluso con una tercera detención habría sido difícil entrar en los puntos, pero seguro que hubiera tenido más opciones".

El año pasado en Mónaco, el germano mostró una faceta luchadora en un coche poco competitivo, marcando el 14° mejor tiempo en la FP3 antes de que un accidente lo dejara fuera de la clasificación.

El máximo responsable de su equipo tiene la esperanza de que el alemán sea capaz de encontrar una buena velocidad una vez más en las calles del Principado: "Espero que lo hagamos bien otra vez, como lo hicimos aquí en la clasificación. En Mónaco siempre se hace el 95% de la carrera el sábado, así que hay que centrarse en eso".

"No será fácil, es una nueva experiencia con estos coches. Y, como siempre, solo tratas de hacerlo lo mejor posible", sentenció Steiner.