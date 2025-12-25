Esto es lo que pasa con todos esos premios Pirelli Pole Position en la F1

Una vez que termina cualquier sesión de clasificación de Fórmula 1, el piloto que consigue la pole tiene derecho a presumir sobre el resto de la parrilla y a un pequeño neumático que le regala Pirelli. Pero, ¿qué es ese pequeño neumático, por qué se entrega y qué ocurre con él una vez que el piloto de la pole ha posado con él en el parc fermé?

El neumático en cuestión es el premio Pole Position de Pirelli (Pole Position Award), relativamente nuevo en el mundo de los trofeos de F1. Según el fabricante italiano de neumáticos, la idea del premio surgió en los test previos a la temporada 2018, e hizo su debut en el Gran Premio de Australia 2018 - siendo Lewis Hamilton el primero en llevárselo por marcar la vuelta más rápida en la primera clasificación del curso.

Los premios se fabrican a partir de una réplica de los neumáticos de túnel de viento de Pirelli , que el proveedor de la F1 fabrica para que los equipos los utilicen en las pruebas de sus coches y componentes. El neumático es, por tanto, una réplica a escala reducida del 60% de un neumático de F1 real, que mide 330 mm de diámetro.

Modelo de túnel de viento en Toyota Colonia Foto de: Andretti Autosport

Para que el neumático deje de ser una herramienta de pruebas y se convierta en un trofeo, se entrega a las instalaciones de Pirelli en Milán, donde los equipos que normalmente grabarían los dibujos experimentales de la banda de rodadura en los nuevos neumáticos se ponen manos a la obra. Los trofeos llevan grabados los logotipos de la Fórmula 1 y de Pirelli, así como un mapa del circuito en el que se entregarán.

A continuación, un miembro del equipo Pirelli empaqueta el trofeo y lo lleva al circuito en su equipaje de mano a cada carrera.

Al término de la clasificación, el pequeño neumático lo firma el piloto de la pole que lo recibe. Una vez terminada la ceremonia de presentación, Pirelli lo empaqueta y lo entrega personalmente al equipo del piloto.

Oscar Piastri, McLaren Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Por ejemplo, en el caso de George Russell, que consiguió la pole en el Gran Premio de Singapur, el Premio a la Pole Position se llevó a Brackley y se expuso en la recepción de la fábrica del equipo Mercedes. Pirelli informó de que, en el caso de otros equipos, los trofeos a veces se van a casa con los pilotos, o a menudo se han donado a museos de todo el mundo; otros también se han subastado con fines benéficos.