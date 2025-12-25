Más de 8 vueltas al planeta: las sorprendentes cifras de Pirelli en la F1 2025

Pirelli, proveedor único de neumáticos de la Fórmula 1, publicó sus impresionantes cifras de la temporada 2025. El fabricante con sede en Milán (Italia) suministró un total de 24.480 neumáticos a los diez equipos de la parrilla, sólo para los fines de semana de carreras. Estos compuestos recorrieron 341.099 kilómetros, una distancia suficiente como para circunnavegar la Tierra hasta ocho veces y media.

Los neumáticos de seco, sin banda de rodadura y conocidos como 'slicks', fueron los más utilizados: cubrieron el 96% de la distancia total recorrida. Sin embargo, los diferentes compuestos se utilizaron en distintos grados: el medio, C3, por ejemplo, logró el mayor kilometraje, con 93.493 kilómetros, mientras que el más duro, el C1, cosechó el menor, con 17.368 kilómetros.

Esteban Ocon logró el mejor rendimiento individual con un solo juego de neumáticos, en el Gran Premio de Arabia Saudí en Yeda: después de su parada en boxes en la primera vuelta, el francés de Haas completó las 49 vueltas restantes de la carrera con el compuesto C3, y así hizo 303 kilómetros de una sola vez; más no es posible bajo la actual normativa de neumáticos de la F1.

También en Arabia, Pirelli midió las temperaturas del asfalto más altas del año: 58,2 grados centígrados, en la segunda sesión de entrenamientos libres. Esto contrasta con las condiciones más frescas del curso, que se dieron en Las Vegas: en la lluviosa sesión de clasificación, la temperatura del asfalto fue de sólo doce grados.

Resumen histórico de Pirelli como proveedor de neumáticos de la F1

Pirelli ha sido el único proveedor de neumáticos de la Fórmula 1 desde 2011, cuando la empresa italiana tomó el relevo de su competidor japonés Bridgestone, que había suministrado las gomas estándar para la categoría reina del automovilismo de 2007 a 2010.

Cada fin de semana de carreras, Pirelli ofrece a los equipos del Gran Circo tres compuestos diferentes para condiciones de seco: blando (marcado en rojo), medio (amarillo) y duro (blanco), que fueron seleccionados en 2025 entre un total de seis compuestos (C6 a C1) específicamente para cada circuito. Además, existen compuestos de mojado para condiciones más ligeras (los intermedios, verdes) y de lluvia extrema (azules).

Pirelli ya participó como proveedor en la primera temporada de la historia del Mundial, en 1950, y dominó los primeros años del campeonato, con varias victorias. La empresa se tomó un descanso de la F1 de 1959 a 1980, antes de volver en 1981 y permanecer activa hasta 1991. A esto le siguió otra pausa, hasta 2011.