La llegada de Alonso a Mónaco con un exclusivo coche que se ha vuelto viral

Fernando Alonso vive en Mónaco desde hace muchos años, un lugar ampliamente conocido por la Fórmula 1 y no sólo por su histórico gran premio urbano, sino también porque la mayoría de la parrilla vive en la ciudad monegasca por sus específicas condiciones beneficiosas para ellos.

Además, al ser una ciudad donde el dinero abunda, los pilotos de Fórmula 1 suelen pasar más desapercibidos en Mónaco que en otras ciudades, así como también sus coches de alta gama.

Sin embargo, no ha sido así en esta ocasión con Alonso, ya que fue grabado junto a su pareja Melissa Jiménez en las calles de Mónaco conduciendo un exclusivo Mercedes CLK GTR, algo que hizo que rápidamente el vídeo cogiese vuelo en todas las redes sociales.

El Mercedes CLK GTR es un superdeportivo (adaptado a la calle) de edición limitada (concretamente 26 unidades) y su forma peculiar y llamativa se debe a que dicho coche nació en el año 1997 pensando en la competición, hace casi 30 años.

Para los amantes de los coches, especialmente clásicos y potentes, también ha saltado a la vista, o mejor dicho a los oídos, el sonido su motor V12 que acompaña a su agresivo diseño para hacerlo todavía más espectacular.

Al ser un coche tan exclusivo, en su día se vendía por un precio que rondaba el 1.5 y los 2 millones de euros, pero en estos momentos el valor del Mercedes CLK GTR supera los 10 millones de euros, con posibilidad incluso de alcanzar un precio de entre 13 y 15 millones de euros.

No es la primera vez que Alonso o cualquier otro piloto de Fórmula 1 es captada pilotando un coche de alta gama o exclusivo, pero en esta ocasión y por motivos evidentes el vídeo se ha hecho viral y todo el mundo ha podido ver uno de los momentos del piloto de Aston Martin en sus vacaciones de invierno, antes de regresar a la acción a principios de 2026 con un nuevo reglamento técnico y también de unidades de potencia que prometen fuertes emociones para ambas partes.