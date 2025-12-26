Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

La llegada de Alonso a Mónaco con un exclusivo coche que se ha vuelto viral

Un llamativo vídeo de Fernando Alonso en Mónaco al volante de un espectacular, clásico, caro y exclusivo Mercedes CLK GTR ha inundado las redes sociales.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Mercedes CLK GTR.jfif

Fernando Alonso vive en Mónaco desde hace muchos años, un lugar ampliamente conocido por la Fórmula 1 y no sólo por su histórico gran premio urbano, sino también porque la mayoría de la parrilla vive en la ciudad monegasca por sus específicas condiciones beneficiosas para ellos.

Además, al ser una ciudad donde el dinero abunda, los pilotos de Fórmula 1 suelen pasar más desapercibidos en Mónaco que en otras ciudades, así como también sus coches de alta gama.

Sin embargo, no ha sido así en esta ocasión con Alonso, ya que fue grabado junto a su pareja Melissa Jiménez en las calles de Mónaco conduciendo un exclusivo Mercedes CLK GTR, algo que hizo que rápidamente el vídeo cogiese vuelo en todas las redes sociales.

 

El Mercedes CLK GTR es un superdeportivo (adaptado a la calle) de edición limitada (concretamente 26 unidades) y su forma peculiar y llamativa se debe a que dicho coche nació en el año 1997 pensando en la competición, hace casi 30 años.

Para los amantes de los coches, especialmente clásicos y potentes, también ha saltado a la vista, o mejor dicho a los oídos, el sonido su motor V12 que acompaña a su agresivo diseño para hacerlo todavía más espectacular.

Al ser un coche tan exclusivo, en su día se vendía por un precio que rondaba el 1.5 y los 2 millones de euros, pero en estos momentos el valor del Mercedes CLK GTR supera los 10 millones de euros, con posibilidad incluso de alcanzar un precio de entre 13 y 15 millones de euros.

No es la primera vez que Alonso o cualquier otro piloto de Fórmula 1 es captada pilotando un coche de alta gama o exclusivo, pero en esta ocasión y por motivos evidentes el vídeo se ha hecho viral y todo el mundo ha podido ver uno de los momentos del piloto de Aston Martin en sus vacaciones de invierno, antes de regresar a la acción a principios de 2026 con un nuevo reglamento técnico y también de unidades de potencia que prometen fuertes emociones para ambas partes.

Más sobre Alonso:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Esto es lo que pasa con todos esos premios Pirelli Pole Position en la F1

Mejores comentarios
Juanjo Sáez
Más de
Juanjo Sáez
Honda explica la razón que le hizo unirse a Aston Martin F1 para 2026

Honda explica la razón que le hizo unirse a Aston Martin F1 para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Honda explica la razón que le hizo unirse a Aston Martin F1 para 2026
Vídeo: así fue el divertido 'Secret Santa' entre los pilotos de F1 2025

Vídeo: así fue el divertido 'Secret Santa' entre los pilotos de F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
Vídeo: así fue el divertido 'Secret Santa' entre los pilotos de F1 2025
Similitudes entre pilotos de F1 y de combate: Alonso y su reacción de 0.16s

Similitudes entre pilotos de F1 y de combate: Alonso y su reacción de 0.16s

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Similitudes entre pilotos de F1 y de combate: Alonso y su reacción de 0.16s
Fernando Alonso
Más de
Fernando Alonso
21 momentos clave de la historia de Renault en la F1: Alonso, referente

21 momentos clave de la historia de Renault en la F1: Alonso, referente

Fórmula 1
Fórmula 1
21 momentos clave de la historia de Renault en la F1: Alonso, referente
Alonso, la ética y la máscara necesaria para ser un líder en la F1

Alonso, la ética y la máscara necesaria para ser un líder en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Alonso, la ética y la máscara necesaria para ser un líder en la F1
Aston Martin ficha un español como jefe de diseño y refuerza el equipo de Newey

Aston Martin ficha un español como jefe de diseño y refuerza el equipo de Newey

Fórmula 1
Fórmula 1
Aston Martin ficha un español como jefe de diseño y refuerza el equipo de Newey

Últimas noticias

Vasseur: "En 2026 lo importante no será Australia, sino el desarrollo"

Vasseur: "En 2026 lo importante no será Australia, sino el desarrollo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Vasseur: "En 2026 lo importante no será Australia, sino el desarrollo"
Paolo Simoncelli: "Por escuchar al grupo de Rossi, Bagnaia subestimó a Márquez"

Paolo Simoncelli: "Por escuchar al grupo de Rossi, Bagnaia subestimó a Márquez"

MotoGP
MGP MotoGP
Paolo Simoncelli: "Por escuchar al grupo de Rossi, Bagnaia subestimó a Márquez"
Repaso a la F1 2025: Pierre Gasly, lo único positivo de Alpine

Repaso a la F1 2025: Pierre Gasly, lo único positivo de Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Repaso a la F1 2025: Pierre Gasly, lo único positivo de Alpine
El jefe de Michelin en MotoGP saca pecho de sus neumáticos de 2025

El jefe de Michelin en MotoGP saca pecho de sus neumáticos de 2025

MotoGP
MGP MotoGP
El jefe de Michelin en MotoGP saca pecho de sus neumáticos de 2025

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros