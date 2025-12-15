Pirelli: estos son los neumáticos para los tres primeros GP de la F1 2026
El suministrador de neumáticos de la F1, Pirelli, ha anunciado los compuestos que llevará a las primeras tres carreras de 2026: Australia, China y Japón.
Si bien la temporada 2025 de la Fórmula 1 acaba de finalizar y con ello la era del efecto suelo, la futura generación de monoplazas, que traerá de vuelta la aerodinámica activa, está a la vuelta de la esquina, de hecho, se estrenará en 2026 con unos coches que verán la luz ya en las primeras semanas de enero antes de empezar el shakedown de Barcelona y las dos semana de test de pretemporada en Bahrein.
Más allá de los monoplazas en sí mismos y de unas unidades de potencia revolucionarias que repartirán la potencia al 50/50 entre el motor de combustión y los elementos eléctricos, los neumáticos también sufrirán un gran cambio el próximo año.
El diámetro de la llanta será de 18 pulgadas, igual que en la generación anterior, pero la anchura del neumático se reducirá en 25 milímetros para los delanteros y 30 milímetros para los traseros. También cambiará el diámetro, que será de 15 milímetros en la parte delantera y 10 milímetros en la parte trasera.
Pirelli ha homologado cinco tipo de neumáticos diferentes para 2026, desde el C1 (más duro) hasta el C6 (más blando), pero sólo llevará tres a cada fin de semana de carreras para mantener la estructura de blando, medio y duro actual.
Aunque todavía faltan varios meses para las primeras carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1, el suministrador italiano de neumáticos ya ha confirmado qué compuestos llevará a los primero tres grandes premios, que tendrán lugar en Australia, China y Japón.
- Pirelli llevara el C3 (duro), C4 (medio) y C5 (blando) al GP de Australia
- Pirelli llevará el C2 (duro), C3 (medio) y c4 (blando) al GP de China
- Pirelli llevará el C1 (duro), C2 (medio) y C3 (blando) al GP de Japón
Con esta elección, Pirelli se asegura de que todos los equipos puedan probar los cinco neumáticos que estarán disponibles a lo largo de la temporada, ya que cada carrera tiene una selección diferente que cambia desde los más blandos en Australia hasta los más duros en Japón.
