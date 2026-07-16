¿Es este el aficionado más afortunado de la Fórmula 1?

Eres un hombre con mucha suerte…

"¡Puedes decirlo otra vez! Está siendo un año absolutamente increíble hasta ahora."

¿Qué te hizo querer asistir a todas las carreras de la temporada?

"Era algo que estaba en mi lista de deseos desde que era adolescente, aunque nunca pensé que fuera realmente posible. Antes del año pasado solo había ido a cinco carreras, pero cada vez que asistía me encantaba sentarme en las gradas con otros aficionados y escuchar los coches. Hay algo que pone la piel de gallina cuando todos aceleran los motores en la salida.

"Empecé a hacer números y me di cuenta de que, si utilizaba una gran parte de mis ahorros —al final fueron 20.500 libras— y combinaba mis vacaciones con algo de teletrabajo, podía hacerlo. Así que pensé: si no lo hago ahora, quizá nunca lo haga."

También empezaste a hacer un blog y vídeos sobre tu experiencia…

"Sí. Quería documentar mi año, pero también demostrar que ir a las carreras no es tan inalcanzable como mucha gente cree. En mis vídeos analizaba cómo era asistir a cada Gran Premio y he recibido mensajes de personas que reservaron viajes gracias a ellos. Eso es muy gratificante."

¿Cuáles fueron tus momentos más memorables del año pasado?

"En Mónaco estaba en la zona de entrada general, en la colina, cuando recibí un mensaje. Era un chico que había visto mis vídeos desde uno de los yates del puerto y me escribió para decirme: 'Tenemos un sitio libre en el barco, ¿quieres venir con nosotros?'. Así que una hora después estaba viendo la carrera desde un yate. ¡Fue absolutamente increíble!

"Viví una situación parecida en Canadá. Estaba sentado en el césped comiendo una poutine cuando dos chicos se acercaron con una entrada de sobra para la grada principal. No veían mis vídeos, así que no sabían lo que estaba haciendo; simplemente me preguntaron si quería unirme a ellos. ¡Acabé a unas cuatro filas de Andrea Kimi Antonelli en la parrilla!"

¿Cómo acabaste consiguiendo el Heineken F1 Season Ticket?

"Heineken vio lo que estaba haciendo el año pasado y se puso en contacto conmigo en septiembre para hablarme del concepto del Season Ticket. No podía creérmelo. ¡Pensé que era una llamada de broma! Intenté mantener la calma, diciendo: 'Ah, sí, suena interesante', mientras por dentro estaba gritando de emoción.

"Fue Max Verstappen quien me entregó el pase en México y la verdad es que resultó ser una persona muy cercana y amable. Fue muy surrealista estar allí hablando con un cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 como si fuéramos dos amigos conversando. Se interesó mucho por lo que había hecho el año pasado y me hizo un montón de preguntas. Fue increíble y será un recuerdo que conservaré durante muchísimo tiempo."

¿Cómo cambió tu vida el Heineken F1 Season Ticket?

"Bueno, dejé mi trabajo... aunque, por supuesto, no era un requisito. Simplemente decidí que, cuando surge una oportunidad así, hay que aprovecharla al máximo. Me ha permitido hacer más vídeos y compartir todavía más con la comunidad de la Fórmula 1, pero además la experiencia de asistir a las carreras con Heineken es muy diferente a la que viví el año pasado.

"Aunque las zonas de entrada general son realmente muy buenas en muchos circuitos, poder sentarme en la grada principal, ver el pit lane de cerca y tener un acceso adicional que antes no tenía ha hecho que esta temporada esté siendo realmente espectacular."

Puedes llevar un acompañante. ¿Quiénes han sido?

"Voy llevando a personas diferentes en cada carrera y seguí una especie de lista de prioridades. Primero pregunté a mi novia a qué carreras quería venir; después invité a mis padres y luego a amigos y familiares. Todos los que vienen conmigo son aficionados a la Fórmula 1, aunque algunos nunca habían estado en un Gran Premio, así que poder compartir esa experiencia con ellos es increíble."

¿Cuál ha sido el mejor momento de este año hasta ahora?

"He organizado encuentros con otros aficionados en muchas carreras y, muchas veces, ese acaba siendo el mejor momento del fin de semana: un gran grupo de personas apasionadas por la Fórmula 1, reunidas para hablar del deporte, del Gran Premio, de viajes y de experiencias. Gracias a eso he hecho amigos y contactos fantásticos.

"El segundo mejor momento, que además fue algo único, ocurrió en Barcelona, donde sorteé la plaza del acompañante. Me llevé a una chica que sigue mis vídeos y que nunca había asistido a un Gran Premio. Se lo pasó genial y, gracias a Heineken, incluso conseguimos organizar una visita al paddock."

¿Es fácil conocer a otros aficionados y ponerse a hablar en los circuitos?

"Muchísimo. La amabilidad de los aficionados de la Fórmula 1 me ha sorprendido enormemente. La F1 no es tan tribal como muchos otros deportes; realmente da igual a quién apoyes. Si ves a alguien con merchandising de la Fórmula 1, puedes empezar una conversación enseguida porque sabes que ambos disfrutáis hablando de este deporte."

¿Cuál ha sido tu destino favorito?

"Hoy en día todos los eventos son buenísimos y la cultura de cada país se refleja muchísimo en cada Gran Premio, así que es difícil elegir uno. Siempre cambio de opinión, pero normalmente termino dudando entre Austria y Japón. Austria es, con diferencia, el lugar más espectacular por sus paisajes, mientras que la cultura japonesa es completamente distinta a cualquier otra."

Ahora te toca elegir al próximo ganador del Heineken F1 Season Ticket. Debe de ser emocionante... ¡pero también un poco triste!

"Sí, me va a costar mucho despedirme de esta experiencia y además siento bastante presión a la hora de elegir quién será el siguiente. Puede participar cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, simplemente enviando un vídeo explicando por qué debería ser la elegida. Lo principal que buscaré será la pasión por la Fórmula 1, porque es uno de los premios más increíbles que puede recibir un verdadero aficionado."

¿Qué consejo le darías al ganador del próximo año?

"Que se lance de cabeza y aproveche cada oportunidad. Evidentemente, las carreras son lo que todos amamos, pero todo lo que ocurre fuera de la pista también es fantástico. Al estar presente los tres días de cada fin de semana de Gran Premio conocerás a muchísima gente, harás un montón de nuevos amigos y vivirás experiencias increíbles.

"Disfrútalo absolutamente todo. Incluso cuando estés cansado, sigue adelante y saborea cada segundo, porque cuando llegue el final del año mirarás atrás y te darás cuenta de que todo lo que has vivido habrá sido realmente alucinante."

¿Te gustaría convertirte en el próximo ganador del Heineken F1 Season Ticket para 2027? Participa aquí.