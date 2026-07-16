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Verstappen lanza su proyecto de jóvenes pilotos y ficha a un júnior de McLaren

El equipo de competición de Max Verstappen respaldará al joven Dries van Langendonck, de 15 años.

Haydn Cobb
Haydn Cobb
Publicado:
Dries Van Langendonk, Mondokart.com FIA Kartin World Championship - Junior Champion con Kirill Kutskov, Mondokart.com FIA Kartin World Championship - OK Champion y Paolo Ippolito, Mondokart.com FIA Kartin World Championship - KC Champion, entregado por Max Verstappen

Max Verstappen ha incorporado al piloto júnior de McLaren Dries van Langendonck a su equipo de competición, en el que supone el primer movimiento del tetracampeón del mundo de Fórmula 1 en el desarrollo de jóvenes pilotos.

La estructura Verstappen Racing, del piloto de Red Bull, proporcionará "apoyo y orientación adicionales" a Van Lanegendonck a medida que avance en las categorías inferiores.

El joven de 15 años se unió al programa de desarrollo de pilotos de McLaren en julio de 2024, poco después de proclamarse campeón del Mundial Júnior de Karting de 2023.

Tras dar el salto a los monoplazas a finales del año pasado, logrando la pole y la victoria en su debut en el Campeonato Británico de Fórmula 4, el piloto belga compite a tiempo completo en la categoría durante la temporada 2026. Van Langendonck lidera actualmente la clasificación de la F4 Británica después de firmar un doble triunfo en Zandvoort.

"Estoy impresionado por la rápida progresión que Dries ha mostrado durante su carrera y por el talento que ha demostrado tanto en el karting como en sus primeros pasos en los monoplazas", afirmó Verstappen.

"Después de conocer a Dries y a su familia, estoy convencido de que reúne todas las cualidades para convertirse en un gran piloto en el futuro.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Por ello, mi equipo de gestión y yo, con el apoyo del simulador de Verstappen Racing Pro Simulation, ayudaremos a Dries a alcanzar el objetivo definitivo: la Fórmula 1".

Después de crear su propio equipo de GT y simracing, este movimiento representa la primera incursión de Verstappen en la gestión de jóvenes pilotos, mientras sigue ampliando sus intereses más allá de su carrera en la Fórmula 1.

"Verstappen Racing me proporciona el apoyo necesario para dar el siguiente paso en mi carrera y supone un paso muy importante en mi camino hacia la Fórmula 1, que es mi gran objetivo", declaró Van Langendonck.

"Poder aprender de un piloto con tanta experiencia como Max y contar con el respaldo de su equipo profesional de gestión, además del de McLaren Racing, es algo increíble. Estoy muy agradecido. Seguiré esforzándome al máximo para rendir al mejor nivel mientras hago lo que más me gusta: competir".

El acuerdo también establece un vínculo entre Verstappen Racing y McLaren, ya que Van Langendonck continuará formando parte del programa de jóvenes pilotos de McLaren. En las últimas semanas surgieron rumores que vinculaban a Verstappen con el equipo de Woking en Fórmula 1, aunque se cree que las conversaciones se centraron en que ambas partes exploraran sus opciones, más que en un movimiento serio para fichar al neerlandés.

Sin embargo, con Verstappen todavía sin comprometer su futuro con Red Bull, en medio de su frustración por la nueva generación de monoplazas de Fórmula 1, la noticia ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre una posible conexión entre el piloto neerlandés y McLaren.

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