La temporada 2026 de Aston Martin parece dividida en dos capítulos muy distintos. El primero terminará este fin de semana en Spa-Francorchamps, un circuito que el propio equipo ya da prácticamente por perdido. El segundo comenzará dentro de apenas unos días en Hungría, donde la escudería estrenará el esperado paquete de mejoras que, en la práctica, supondrá el nacimiento de un coche completamente distinto.

La ilusión es enorme, pero desde el equipo prefieren contener la euforia: los plazos han sido tan ajustados que llegarán al Hungaroring con lo justo y sin apenas margen para cualquier imprevisto.

Después de un inicio de temporada muy por debajo de lo esperado, Aston Martin ha centrado prácticamente todos sus recursos en una gran evolución desarrollada bajo la nueva estructura técnica liderada por Adrian Newey. El objetivo no es únicamente acercarse a la zona media, sino dejar atrás un AMR26 que, carrera tras carrera, ha confirmado unas limitaciones mucho mayores de las previstas.

Antes de que llegue ese momento, sin embargo, toca pasar por Spa. Un circuito que tanto Lance Stroll, como Fernando Alonso, como Mike Krack consideran uno de los peores escenarios posibles para el actual monoplaza, por la enorme importancia que tienen la eficiencia del motor y la gestión de la energía en la nueva generación de Fórmula 1.

Pero la atención durante el Media Day del Gran Premio de Bélgica ya estaba puesta casi por completo en Hungría. "Tengo una mentalidad positiva y creo que tendremos los dos coches listos para correr", aseguró Mike Krack al ser preguntado por el estado del proyecto.

Sin embargo, el luxemburgués reconoció que el calendario de fabricación ha llevado al equipo al límite. "Todos están trabajando al máximo para tener las piezas y los coches preparados. Es un proyecto enorme cuando decides hacerlo de esta manera, porque siempre intentas apurar los plazos todo lo posible".

Esa carrera contra el reloj tendrá una consecuencia evidente: Aston Martin apenas dispondrá de piezas de repuesto del nuevo paquete. "No creo que tengamos cinco recambios de cada componente, para ser sincero", admitió Krack entre sonrisas y tirando de ironía, dejando claro que la prioridad ha sido completar los dos monoplazas antes que fabricar un amplio stock de piezas.

En otras palabras, cualquier incidente durante los entrenamientos libres de Hungría podría complicar el fin de semana. De hecho, el propio director de operaciones en pista explicó que el equipo ya trabaja con distintos planes de contingencia por si algún componente no llega a tiempo.

"Siempre tienes que preparar distintos escenarios. ¿Qué pasa si no tenemos esta pieza? ¿Podemos correr con esta otra? No puedes depender de que falte un solo componente y que entonces todo el proyecto se venga abajo", explicó.

Rebajar la euforia antes de sacar conclusiones

Pese a la enorme expectación que ha generado el paquete de mejoras, en Aston Martin también quieren poner freno a las expectativas. En el paddock existe la sensación de que el nuevo coche podría transformar completamente el rendimiento del equipo, pero Krack insiste en que cualquier conclusión deberá esperar a que el monoplaza ruede en pista.

"Tenemos que ser cuidadosos con las expectativas. Estamos bastante lejos de la cabeza, pero también del grupo medio", reconoció.

Por eso, el primer objetivo ni siquiera pasa por mirar la clasificación, sino por comprobar que todo funciona como estaba previsto: "Lo primero es poner el coche en pista en Hungría y asegurarnos de que tenemos todo preparado. Después veremos dónde estamos. Lo más importante para todos es volver a competir de verdad. Ese es nuestro objetivo".

Si el paquete confirma en pista lo que Aston Martin espera encontrar, la temporada podría dar un giro radical. Y apenas una semana después, en Zandvoort, llegará además la esperada evolución del motor Honda, otro de los grandes pilares sobre los que el equipo confía para dejar atrás un primer tramo de campeonato que ellos mismos reconocen como una auténtica travesía por el desierto.