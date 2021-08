Estadísticas de la F1 2021: vueltas lideradas, km, poles, podios...

Las estadísticas guardan datos irrefutables y también, siempre, alguna curiosidad. Por ejemplo, recordarás que Valtteri Bottas aún no ha ganado en la temporada 2021 de Fórmula 1 o que Checo Pérez no ha sumado ninguna de las cinco pole position de su equipo, pero... ¿sabías además que Lando Norris (tercer clasificado del mundial) no ha liderado una sola vuelta, que Max Verstappen ha liderado más que el resto de pilotos juntos o que solo Lewis Hamilton ha dado más vueltas que Carlos Sainz en las 11 primeras carreras y a su vez solo dos equipos han recorrido menos vueltas que Mercedes?

Atento a continuación a los números más interesantes de mitad de curso...

Victorias en la temporada 2021 de Fórmula 1 por pilotos y equipos

Piloto (Equipo) Número de victorias 1 Max Verstappen (Red Bull) 5 2 Lewis Hamilton (Mercedes) 4 3 Sergio Pérez (Red Bull) 1 Esteban Ocon (Alpine) 1

Victorias por equipo: 6 Red Bull, 4 Mercedes 1 Alpine

Victorias por motor: 6 Honda, 4 Mercedes, 1 Renault

Victorias por país: 5 Países bajos, 4 Gran Bretaña, 1 México, 1 Francia

Pole position en la temporada 2021 de Fórmula 1 por pilotos y equipos

Piloto (Equipo) Número de poles 1 Max Verstappen (Red Bull) 5 2 Lewis Hamilton (Mercedes) 3 3 Charles Leclerc (Ferrari) 2 4 Valtteri Bottas (Mercedes) 1

Pole position por equipo: 5 Red Bull, 4 Mercedes, 2 Ferrari

Pole position por motor: 5 Honda, 4 Mercedes, 2 Ferrari

Pole position por país: 5 Países bajos, 3 Gran Bretaña, 2 Mónaco, 1 Finlandia

Vueltas rápidas en la temporada 2021 de Fórmula 1 por pilotos y equipos

Piloto (Equipo) Número de vueltas rápidas 1 Max Verstappen (Red Bull) 4 2 Lewis Hamilton (Mercedes) 3 3 Valtteri Bottas (Mercedes) 2 4 Sergio Pérez (Red Bull) 1 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1

Vueltas rápidas por equipo: 5 Red Bull, 5 Mercedes, 1 AlphaTauri

Vueltas rápidas por motor: 6 Honda, 5 Mercedes

Vueltas rápidas por país: 4 Países bajos, 3 Gran Bretaña, 2 Finlandia, 1 México, 1 Francia

Podios en la temporada 2021 de Fórmula 1 por pilotos y equipos

Piloto (Equipo) Número de podios 1 Max Verstappen (Red Bull) 8 Lewis Hamilton (Mercedes) 8 3 Valtteri Bottas (Mercedes) 6 4 Lando Norris (McLaren) 3 5 Sergio Pérez (Red Bull) 2 Carlos Sainz (Ferrari) 2 7 Sebastian Vettel (Aston Martin) 1 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1 Charles Leclerc (Ferrari) 1 Esteban Ocon (Alpine) 1

Podios por equipo: 14 Mercedes, 10 Red Bull, 3 McLaren, 3 Ferrari, 1 Aston Martin, 1 AlphaTauri, 1 Alpine

Podios por motor: 18 Mercedes, 11 Honda, 3 Ferrari, 1 Renault

Podios por país: 11 Gran Bretaña, 8 Países Bajos, 6 Finlandia, 2 México, 2 España, 2 Francia, 1 Alemania, 1 Mónaco

Vueltas lideradas en la temporada 2021 de Fórmula 1 por pilotos y equipos

Piloto (Equipo) Número de vueltas en cabeza 1 Max Verstappen (Red Bull) 403 2 Lewis Hamilton (Mercedes) 128 3 Esteban Ocon (Alpine) 65 4 Charles Leclerc (Ferrari) 50 5 Sergio Pérez (Red Bull) 26 6 Valtteri Bottas (Mercedes) 19 7 Sebastian Vettel (Aston Martin) 4 8 Fernando Alonso (Alpine) 2

Vueltas lideradas por equipo: 429 Red Bull, 174 Mercedes, 67 Alpine, 50 Ferrari, 4 Aston Martin

Vueltas lideradas por motor: 429 Honda, 178 Mercedes, 67 Renault, 50 Ferrari

Vueltas lideradas por país: 403 Países Bajos, 128 Gran Bretaña, 65 Francia, 50 Mónaco, 26 México, 19 Finlandia, 4 Alemania, 2 España

Vueltas completadas en la temporada 2021 de Fórmula 1 por pilotos y equipos

Piloto (Equipo) Número de vueltas completadas 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 697 2 Carlos Sainz (Ferrari) 696 3 Daniel Ricciardo (McLaren) 694 4 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 687 5 Mick Schumacher (Haas) 680 6 Sebastian Vettel (Aston Martin) 677 7 Fernando Alonso (Alpine) 669 8 Max Verstappen (Red Bull) 639 9 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 632 10 Lando Norris (McLaren) 627 11 Sergio Pérez (Red Bull) 626 12 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 625 13 Pierre Gasly (AlphaTauri) 622 14 George Russell (Williams) 619 15 Nicholas Latifi (Williams) 619 16 Lance Stroll (Aston Martin) 600 17 Esteban Ocon (Alpine) 573 18 Nikita Mazepin 558 19 Charles Leclerc (Ferrari) 547 20 Valtteri Bottas (Mercedes) 545

Vueltas completadas por equipo: 1321 McLaren, 1312 Alfa Romeo, 1277 Aston Martin, 1265 Red Bull, 1254 AlphaTauri, 1243 Ferrari, 1242 Alpine, 1242 Mercedes, 1238 Haas, 1238 Williams

Vueltas completadas por motor: 5078 Mercedes, 3793 Ferrari, 2519 Honda, 1242 Renault

Vueltas completadas por país: 1943 Gran Bretaña, 1365 España, 1357 Alemania, 1219 Canadá, 1195 Francia, 1170 Finlandia, 694 Australia, 687 Italia, 639 Países Bajos, 632 Japón, 626 México, 558 Rusia, 547 Mónaco

Kilómetros liderados en la temporada 2021 de Fórmula 1 por pilotos y equipos

Piloto (Equipo) Número de kilómetros en cabeza 1 Max Verstappen (Red Bull) 1185 2 Lewis Hamilton (Mercedes) 677 3 Charles Leclerc (Ferrari) 295 4 Esteban Ocon (Alpine) 285 5 Sergio Pérez (Red Bull) 138 6 Valtteri Bottas (Mercedes) 88 7 Sebastian Vettel (Aston Martin) 24 8 Fernando Alonso (Alpine) 9

Kilómetros liderados por equipo: 1323 Red Bull, 765 Mercedes, 295 Ferrari, 294 Alpine, 24 Aston Martin

Kilómetros liderados por motor: 1323 Honda, 789 Mercedes, 295 Ferrari, 294 Alpine

Kilómetros liderados por país: 1185 Países Bajos, 677 Gran Bretaña, 295 Mónaco, 285 Francia, 138 México, 88 Finlandia, 24 Alemania, 9 España

Kilómetros recorridos en la temporada 2021 de Fórmula 1 por pilotos y equipos

Piloto (Equipo) Número de kilómetros recorridos 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 3330 2 Carlos Sainz (Ferrari) 3326 3 Daniel Ricciardo (McLaren) 3318 4 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 3282 5 Mick Schumacher (Haas) 3253 6 Sebastian Vettel (Aston Martin) 3222 7 Fernando Alonso (Alpine) 3184 8 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3027 9 Lando Norris (McLaren) 3023 10 Sergio Pérez (Red Bull) 3018 11 Pierre Gasly (AlphaTauri) 3002 12 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 2995 13 Max Verstappen (Red Bull) 2988 14 George Russell (Williams) 2965 15 Nicholas Latifi (Williams) 2948 16 Lance Stroll (Aston Martin) 2870 17 Charles Leclerc (Ferrari) 2753 18 Esteban Ocon (Alpine) 2712 19 Nikita Mazepin 2698 20 Valtteri Bottas (Mercedes) 2662

Kilómetros recorridos por equipo: 6341 McLaren, 6237 Alfa Romeo, 6092 Aston Martin, 6079 Ferrari, 6029 AlphaTauri, 6028 Mercedes, 6006 Red Bull, 5915 Haas, 5913 Williams, 5896 Alpine

Kilómetros recorridos por motor: 24374 Mercedes, 18271 Ferrari, 12034 Honda, 5896 Renault

Kilómetros recorridos por país: 9318 Gran Bretaña, 6510 España, 6475 Alemania, 5818 Canadá, 5714 Francia, 5693 Finlandia, 3318 Australia, 3282 Italia, 3012, 3027 Japón, 3018 México, 2988 Países Bajos, 2753 Mónaco, 2662 Rusia