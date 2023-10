Las 10 cosas que aprendimos en el GP de México 2023 de F1

El fin de semana del Gran Premio de México dejó un nuevo triunfo de Max Verstappen, pero muchos de los focos estuvieron puestos en Sergio Pérez y en Aston Martin.

En Motorsport.com repasamos las 10 cosas más destacadas clave de la cita mexicana.

1. Pérez falla ante su público y en el peor momento

"No se puede ganar una carrera en la curva 1, pero sí se puede perder". Con el apoyo del publico en su carrera de casa, Sergio Pérez quiso, presumiblemente, refutar esa teoría. Una excelente salida le llevó a un paralelo con Max Verstappen y Charles Leclerc en la primera curva, pero intentó hacer un exterior a ambos y fue una decisión errónea.

Pérez no se dio cuenta de que el piloto monegasco no tenía a dónde ir y, entre él y su compañero de equipo le hicieron un sándwich que acabó con un toque entre el coche pilotado por Leclerc y el de Checo, que salió por los aires y tuvo que abandonar con la consecuente decepción del público mexicano que asistió al trazado.

"Hice una muy buena salida y sólo pensaba en ganar la carrera", explicó Pérez. "No quería estar sólo en el podio. Llevo dos años seguidos en el podio. Vi la oportunidad y fui a por ella. En retrospectiva, me arriesgué, pero si lo hubiera conseguido, habría salido de la curva 1 en cabeza", fueron sus palabras.

Además, el hecho de que en clasificación fuese derrotado por el AlpahTauri de Daniel Ricciardo, que cuajó un gran fin de semana, ha reavivado de nuevo los rumores sobre el futuro del piloto mexicano en Red Bull.

2. Norris demuestra su talento para salir de los apuros

Después de una sorprendente eliminación en la Q1, de la que Lando Norris asumió toda la culpa, el británico realizó una remontada de escándalo. Después de abrirse paso hasta la 15ª posición en los primeros compases de la carrera. Una parada en la vuelta 11 le dejó un montón de aire limpio por delante, lo que le hizo ganar varios puestos más mientras que el resto de pilotos paraban en boxes.

McLaren aprovechó el coche de seguridad para ponerle medios y ya era octavo en ese momento, aunque Norris fue relegado a la 10ª posición para la reanudación, que no fue particularmente positiva, ya que cayó a la 14ª posición. Era una posición complicada, pero el piloto del equipo de Woking se las arregló para abrirse las puertas de nuevo entre toda la parrilla. Su adelantamiento a Esteban Ocon se produjo cuando estaba encajonado entre el Alpine y el Haas de Nico Hulkenberg, pero consiguió pasar al francés para conseguir meterse entre los 10 primeros.

Tras eso, sus adelantamientos a George Russell y Daniel Ricciardo fueron espectaculares y le valieron a Norris una reñida quinta plaza, que supo a gloria tras la cita mexicana y provocó los elogios del director de McLaren, Stella: "Es uno de los mejores Lando".

3. Ricciardo hace recordar su mejor versión con un pilotaje valiente

AlphaTauri fue muy rápido todo el fin de semana en México y eso fue una bendición para las manos recién recuperadas de Daniel Ricciardo, que dejó a todos boquiabiertos tras su sorprendente cuarta posición en la clasificación, por delante del RB19 de Pérez.

Uno de los puntos fuertes de Ricciardo durante su etapa en Red Bull fue su agresividad siempre muy bien controlada, algo que pareció desaparecer durante sus etapas como piloto de Renault y McLaren. Sin embargo, muchos años después, en el Autódromo Hermanos Rodríguez volvió a florecer la mejor versión del australiano.

Con su sustituto en McLaren, Oscar Piastri, por detrás intentando frenar el progreso de George Russell, Ricciardo pudo mantener la quinta posición con relativa facilidad hasta que la bandera roja provocó una resalida en parado, un momento que Russell aprovechó para adelantar a Ricciardo, antes de que Norris le hiciese caer al séptimo puesto.

Para AlphaTauri, fue un gran resultado; esos seis puntos le colocan por encima de Haas y Alfa Romeo en la clasificación de constructores y a sólo 12 puntos de Williams, que hasta ahora respiraba tranquilo en la séptima posición, pero ojo, que todavía restan tres citas.

4. Mercedes se olvida de sus problemas en las alturas de México

Desde que México volvió al calendario de Fórmula 1, con el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, que está a 2.250 metros sobre el nivel del mar, lo que supone una reducción del 22% en la densidad del aire, algunos motores sufrían más de lo habitual.

Hoy en día, todos los coches funcionan con una especificación de inducción forzada, en la que el compresor comprime el aire y lo introduce en el sistema de admisión para crear una combustión más limpia en el motor de combustión interna. Las diferencias entre los cuatro fabricantes de propulsores radican en la fuerza de esa díada turbina-compresor, en lo que Mercedes había sido muy débil respecto a Honda en los últimos años.

Sin embargo, Toto Wolff considera que la división de propulsores de Brixworth ha sido capaz de reducir esa diferencia y han recortando la desventaja que tenían siempre en México con respecto a los Red Bull, algo que se dejó notar con el segundo puesto logrado por Hamilton, que por momentos fue el más rápido en pista y, de hecho, consiguió la vuelta rápida de la carrera.

5. Ferrari sorprendió en clasificación, pero en carrera volvió a caer

Ni Charles Leclerc ni Carlos Sainz parecían ser aspirantes a la pole, por lo que obviamente fue una sorpresa para el propio equipo que ambos bloqueasen la primera fila. Pero mantener el liderato de nuevo fue lo más complicado para ellos, y Verstappen rápidamente les robó la cartera en la curva 1.

En ese movimiento, Leclerc y Pérez se tocaron y el alerón delantero del monegasco se dañó, pero su ritmo parecía ser bueno y no necesitó entrar a boxes. La Scuderia apostó por una estrategia a una sola parada, pero la salida del coche de seguridad justo después de que ambos pilotos pusieran neumáticos duros dejó escapar la oportunidad de liderar la reanudación. Los estrategas de la F1 tienen talento, pero no son adivinos.

A partir de ahí, Leclerc, en particular, tuvo problemas para meter temperatura a sus duros, lo que ayudó a Lewis Hamilton a colocarse segundo y, por otro lado, los esfuerzos de Sainz contra George Russell ayudaron al equipo a asegurarse una tercera y cuarta posición final, un resultado de demostró que Ferrari todavía tiene una diferencia alarmante entre su ritmo a una vuelta y en tanda larga.

6. Tsunoda autodestruye su propio trabajo una vez más

Yuki Tsunoda logró hacer una gran remontada desde la parte trasera de la parrilla y en la reanudación de la carrera tras la bandera roja siguió demostrando su buen ritmo en un octavo puesto que ni tan siquiera entraba en los planes del equipo.

Sin embargo, adelantar a Piastri resultó más difícil de lo que le hubiese gustado al nipón y tras varias luchas cuerpo a cuerpo, en la vuelta 48 ambos se tocaron mínimamente, lo que enfureció a Tsunoda, que de nuevo se dejó llevar por la ira, que dictó su siguiente intento en la primera curva al siguiente giro y un toque más fuerte que el anterior terminó dañando su coche y sacándole de la zona de puntos.

Tras la carrera, Tsunoda pareció aceptar la culpa del incidente y admitió su impaciencia por realizar un movimiento cuando sus neumáticos empezaban a desgastarse; justo cuando crees que ha dado un giro de 180º, su impetuosidad parece resurgir. Es algo que tiene que controlar, y cuanto antes si quiere seguir en F1.

7. Aston Martin ya "no tiene nada por lo que luchar" este año

Fernando Alonso disfrutó de muchos podios al inicio del año, pero desde hace una cuantas carreras, la suerte del equipo ha cambiado y en México los dos AMR23 abandonaron después de una carrera para olvidar en ambos lados del box.

El equipo hizo salir a Lance Stroll desde el pitlane tras haber realizado algunos ajustes en la puesta a punto (por segundo fin de semana consecutivo), pero el canadiense de nuevo tuvo problemas de ritmo y su carrera terminó antes de lo esperado tras un accidente con Valtteri Bottas en la zona del estadio a pocas vueltas del final. Algo antes, el español tuvo que retirarse por una serie de daños en su suelo, según el equipo provocados por restos de otros coches que quedaron esparcidos por el asfalto.

Tras la carrera, Alonso reconoció que "estamos trabajando todo lo que podemos. No es que estemos contentos con la situación, no es la posición en la que desearíamos estar. Muchas veces se aprende más de las dificultades que de las celebraciones. Estamos tratando de hacer tantas pruebas como sea posible. Y esperemos, como he dicho, terminar en lo más alto, y no en lo más bajo".

8. Hamilton aprovecha los fallos de Pérez en su mejor momento del año

Después de un segundo puesto en Austin que acabó en nada tras una descalificación que se confirmó varias horas después de la carrera americana, Lewis Hamilton pudo olvidar rápido ese borrón en el Gran Premio de México con otra segunda posición en la que aprovechó el abandono de Sergio Pérez en la primera vuelta.

Esas dos consecuencias han reducido la diferencia entre el piloto de Mercedes y el piloto de Red Bull a sólo 20 puntos a falta de tres carreras por disputar (una de ellas con sprint), una diferencia que sería mucho menor de no haber sido por la descalificación anterior.

Por ello y teniendo en cuenta la dinámica de ambos, con un Hamilton que llega en su mejor momento de la temporada y un Pérez cada vez más hundido tras un nuevo abandono en casa, la lucha por el subcampeonato de pilotos está muy viva.

9. La obstrucción del pitlane, un nuevo problema para la F1

Cuando Max Verstappen sólo recibió un ligero tirón de orejas por retener a los coches en el pitlane durante la clasificación de Singapur, se sentó un precedente, pero Verstappen y George Russell lo volvieron a hacer en México.

Ambos incidentes fueron investigados, pero no sancionados, lo que enfadó a muchos de los pilotos y equipos afectados y que parece que ha creado un nuevo problema que deberán debatir próximamente las escuderías con la Fórmula 1.

"Creo que es algo que ya dijimos que iba a pasar, que iba a ser problemático", reconoció Lando Norris. "Antes no se veían demasiados casos así, pero la gente ahora quiere que las diferencias [con el coche de delante] sean aún mayores. Todos están forzando los límites cada vez más porque puedes salirte con la tuya", explicó.

En cambio, Verstappen explicó que esa situación era preferible a que ocurriera algo así en la pista, un pensamiento con el que los comisarios estuvieron de acuerdo en su decisión de no imponer ninguna sanción al respecto.

10. Red Bull también es perfecto ahora en las salidas

En las primeras carreras del año, Red Bull dominaba en pista con absoluta rotundidad, pero no era extraño verles fallar en la salida. Sin embargo, con el paso de los fines de semana el equipo de las bebidas energéticas ha mejorado incluso en ese sentido.

En este GP de México, la mejoría fue evidente, ya que Max Verstappen realizó dos salidas espectaculares, una de ellas le sirvió para pasar de la tercera a la primera plaza y la otra para mantener el liderato, algo siempre complicado en un trazado como el de México. Por su parte, Pérez también hizo una gran salida y llegó con opciones de liderar en la primera curva tras salir quinto, pero un accidente le hizo abandonar.

"Las salidas no han sido probablemente nuestra baza más fuerte este año, pero sin duda las tres que hemos tenido aquí han sido para tirar cohetes", dijo el director del equipo, Christian Horner, al respecto de este paso adelante.

