Pérez explica su accidente: "Vi la oportunidad, solo estaba pensando en ganar"

Después de tener que escuchar a todo el mundo que Daniel Ricciardo le había superado en la clasificación del sábado, Checo Pérez no se arrugó y brindó a sus fans una brillante salida en el inicio del GP de México, adelantando, no solo al australiano, sino también a Carlos Sainz para meterse en una pelea entre tres de cara a la primera curva.

Sin embargo, Max Verstappen hizo su trazada por el interior y Charles Leclerc, que se quedó sin espacio, tocó a un Serio Pérez que iba valiente por fuera. El de Guadalajara salió volando y aunque llegó de vuelta al box, ahí acabó su carrera, para desconsuelo de su afición.

Durante la carrera atendió a los medios, y en entrevista con DAZN F1 explicó que vio la posibilidad de ponerse primero y fue a por ella. Admitió que no quería conformarse con acabar entre los tres primeros y reconoció que fue un riesgo.

"Sin duda triste, ¿no? Pero hoy era mi oportunidad", comentó. "Tuve muy buena arrancada y solo estaba pensando en ganar la carrera, no quería estar en el podium, llevo dos años seguidos estando en el podium, y la verdad, si te soy sincero, solo pensaba en ganar el día de hoy".

"Vi la oportunidad y me lanzé por ella. Lo que en perspectiva [se puede ver] arriesgué, pero si me hubiera salido, hubiera salido de la primera curva en primer lugar".

Aunque admitió que fue un excesivo riesgo, señaló que no creía que el Ferrari fuera a alargar tanto la frenada: "También la verdad es que no esperaba que Charles [Leclerc] frenara tan tarde, ya que era el coche que iba en medio. Tenía mucho menos margen de maniobra que Max [Verstappen], que iba por dentro, pero sobre todo yo, era el que más tarde podía frenar porque iba por la parte de fuera".

Por último, lamentó no haber podido brindar un gran resultado a toda la gente que llenaba el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero asegura que se va con la conciencia tranquila porque el error llegó por querer recompensarles con un triunfo: "Sí, me duele mucho por toda la gente, pero me voy tranquilo a casa porque lo di absolutamente todo. Y quizá si hubiera terminado bien el podium sabiendo que tuve la oportunidad de irme primer y ganar la carrera... pero bueno, triste por toda la gente porque les quería dar la victoria como fuera".

