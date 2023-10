En Aston Martin F1 aseguran no estar perdidos y explican sus retos

Por segunda vez en lo que va de temporada, Aston Martin salió del Gran Premio de México sin ningún punto y, por primera vez en todo el año, ambos coches acabaron abandonando antes de cruzar la bandera a cuadros.

Eso, sumado al mal estado de forma del equipo de Silverstone desde las vacaciones de verano, que ha ido empeorando con el paso de las carreras, pese a introducir mejoras que estaban consideradas "importantes" como pasó en Austin, han creado muchas críticas en redes sociales al equipo de color verde.

Sin embargo, pese a lo que muchos piensan, Mike Krack, director de Aston Martin, habló tras la carrera del Autódromo de los Hermanos Rodríguez sobre la actual situación del equipo y aseguró que no estaban perdidos como algunos querían sugerir.

"Sí, podéis tener esa impresión. Pero creo que cuando estás perdido, directamente no haces caso a los dados y entonces intentas cosas que no son razonables. Y no es así".

"Es decir, tenemos discusiones de ingeniería bastante centradas y estudiamos las opciones que tenemos. Y aunque queremos competir y no nos gusta salir desde el pitlane, es muy importante que entendamos los hallazgos de los datos".

"Y luego tenemos que tomar decisiones que son muy pragmáticas también a veces, como dije, no es fácil, pero creo que es la forma correcta de avanzar", dijo el de Luxemburgo.

Sin embargo, no tuvo ningún problema en reconocer que lo sucedido en los últimos dos fines de semana ha sido una sorpresa incluso para ellos, pero reconoce que seguirán trabajando por el mismo camino ya que aún pueden darle la vuelta a su situación competitiva en la temporada 2023 de la Fórmula 1.

"Los coches son complejos y tratas de mejorarlos todo el tiempo. Sabemos los problemas que tuvimos en Austin, no tenemos que volver a pasar por ellos. Pero luego, en la carrera, acabamos bastante contentos por cómo fue. Y todo estaba funcionando de la manera que esperábamos".

"Pero luego llegas aquí y no estás donde crees que deberías estar, o el coche no hace lo que esperas que haga. Y es algo que hay que averiguar, porque habrá otros circuitos de más baja velocidad o características diferentes", explicó.

Mike Krack también aprovechó la ocasión para explicar por qué en las últimas carreras han tomado la decisión de salir desde el pitlane con alguno de sus monoplazas para intentar comparar diferentes especificaciones de una serie de piezas, en busca de unos resultados que les permitan salir del bache que están atravesando en este momento.

"Es importante que entiendas lo que haces. La mejor solución para entender lo que estás haciendo es volver a algo que ya sabes para compararlo, y creo que ese es siempre, desde el punto de vista de la ingeniería, el mejor enfoque", concluyó el jefe de la escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en la parrilla con los mecánicos

