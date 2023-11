Alonso no aprendió mucho en Abu Dhabi por la "mala suerte"

El último fin de semana de la temporada 2023 de Fórmula 1 podría ser uno sin mayor importancia, pero hay bastantes cosas en juego en el Gran Premio de Abu Dhabi, como la cuarta posición en el mundial de pilotos y de constructores. En ambas peleas está inmerso Fernando Alonso, quien espera salir victorioso de su pelea contra Carlos Sainz de manera individual y de McLaren junto con su equipo.

No obstante, el asturiano no estuvo al volante de su monoplaza en la primera sesión de entrenamientos libres porque se lo cedió a Felipe Drugovich para cumplir con las normas de los novatos de la FIA, y en la segunda práctica apenas pudo rodar por las dos banderas rojas debido a los accidentes de su compatriota y de Nico Hulkenberg.

Con todo ello, el dos veces campeón del mundo se quedó con la undécima plaza, y dijo tras bajarse del coche: "No he aprendido mucho de la FP2, hemos tenido mala suerte con las dos banderas rojas y no ha habido mucha acción. Es importante practicar un poco, y los Libres eran la única sesión de entrenamientos con condiciones que representan la clasificación y la carrera, así que tenemos trabajo que hacer, pero es lo mismo para todos".

"Lo intentaremos todo para terminar la temporada de forma positiva. Puede pasar cualquier cosa, como hemos visto en los dos últimos grandes premios", explicó el asturiano que firmó un 1:25.397 para terminar a algo más de medio segundo del líder. "Lucharemos hasta la última vuelta y veremos lo que podemos hacer".

¿Quieres comprarte una camiseta oficial de Fernando Alonso y Aston Martin al mejor precio? Echa un vistazo a esto, con envíos gratuitos a partir de 39 euros y plazo de devolución de 365 días. ¡Productos 100% oficiales!

Por su parte, el sustituto del asturiano en la primera sesión del viernes se mostró muy contento, puesto que además acabó en la segunda plaza: "Segundo en mi segunda sesión de FP1 del año, ¡es una buena sensación! He disfrutado mucho ahí fuera. El inicio de la práctiva se centró principalmente en algunas pruebas aerodinámicas, por lo que tenía una parrilla [de sensores] acoplada al coche".

"Eso significaba dar algunas vueltas constantes y consistentes para asegurarnos de que estábamos recogiendo los datos que necesitamos para optimizar la puesta a punto para las próximas sesiones", explicó Felipe Drugovich. "Después me dieron neumáticos blandos y me permitieron rodar al máximo, que siempre es lo mejor".

"El coche iba rápido, hemos progresado desde Monza, y creo que empezamos el fin de semana en un buen lugar", comentó el brasileño. "Ahora estoy deseando apoyar al equipo este fin de semana y volver a la pista el martes para el test de final de temporada de jóvenes pilotos. Tener un día completo de rodaje siempre es beneficioso para coger un buen ritmo y encontrar los límites del monoplaza".

Galería: las imágenes de Fernando Alonso en el Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de Fórmula 1

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 1 - 9 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 2 - 9 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 3 - 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 4 - 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 5 - 9 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, pasa mientras Nico Hulkenberg, Haas VF-23, se detiene tras un accidente en la FP2. 6 - 9 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, se balancea en las barandillas 7 - 9 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, se balancea en las barandillas 8 - 9 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 - 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!