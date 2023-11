Sainz se centra en "recuperar el tiempo perdido" tras su accidente

Carlos Sainz fue protagonista negativo de la jornada del viernes en el Gran Premio de Abu Dhabi 2023 debido a un fuerte accidente al inicio de la FP2 que provocó una larga bandera roja y le obligó a perderse el resto de la sesión vespertina.

Vuelve a ver el accidente: Fórmula 1 Vídeo: Sainz sufre un fuerte accidente en los libres de Abu Dhabi

Después de pasar por en centro médico y comprobar que no tenía ninguna lesión interna, el piloto madrileño de Ferrari reconoció que no había tenido un buen viernes: "Ha sido un viernes malo, ya que después del accidente de los Libres 2 no hemos podido rodar todo lo que nos hubiese gustado".

Al hablar sobre el incidente el español aseguró que había sido culpa de los baches del circuito de Yas Marina y que no podría haber hecho nada diferente para evitarlo.

"Ha sido culpa otra vez de un bache, que te hace perder el control del coche y que no he podido evitar. La pista se ha bacheado bastante con respecto a otros años, por lo que es algo que hay que analizar para intentar que no vuelva a pasar", explicó. "Simplemente no podía controlar el coche. Se me fue de las manos y son esos momentos en los que te sientes como un pasajero y desearías haber hecho algo diferente".

¡Las mejores camisetas de los pilotos de Ferrari a un gran precio! Hazte aquí con la camiseta 100% oficial de Carlos Sainz y aquí con la de Charles Leclerc y lúcelas mejor que nadie

Otro de los aspectos que podría haber influido en el accidente fueron una serie de cambios en la configuración de su SF-23 que hicieron sus mecánicos entre los Libres 1 y los Libres 2, pero no quiso entrar demasiado en detalles al respecto.

"Sí, definitivamente hemos cambiando cosas de la FP1 a la FP2 que podrían haber tenido un efecto, pero obviamente no voy a entrar en detalles de eso, pero sí, por desgracia ha sido así".

Por fortuna, Sainz confirmó que estaba bien físicamente a excepción de unos dolores que no eran preocupantes y que estaba deseando recuperar el tiempo perdido en la FP3 del sábado.

"Me siento bien, gracias. Ha sido un accidente bastante fuerte, pero al final, de nuevo, con estos coches que son tan seguros, te librarás de los impactos tan fuertes, y ese ha sido el caso. Obviamente, estoy un poco dolorido, pero nada de qué preocuparse".

"Por lo demás, nada, intentar recuperar el tiempo perdido hoy y a ver si mañana podemos tener un mejor día", concluyó el piloto de Ferrari.

Apunta los horarios para el sábado: Fórmula 1 A qué hora es la clasificación de F1 en Abu Dhabi y cómo ver por TV

Galería: las mejores fotos del viernes del GP de Abu Dhabi 2023 de F1