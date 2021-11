Sainz sobre su ritmo: "Ya son dos carreras donde soy más rápido que Leclerc"

El piloto español comenzó el Gran Premio de Brasil con mucha confianza después de su gran salida en la carrera al sprint, donde se llegó a colocar en la segunda posición, incluso adelantando al líder del mundial, Max Verstappen.

En dicha carrera pudo ser tercero, lo que le entregó un punto extra, además de la posibilidad de salir tercero en la parrilla del domingo. El de Ferrari esperaba tener una plácida cita en Interlagos, pero una mala salida y un toque con Lando Norris lo relegaron a la quinta posición.

"El contacto con Lando ha sido consecuencia de la mala salida, ha tenido que pasar algo que no esperábamos con el embrague", afirmó.

Poco después, con la remontada de Lewis Hamilton, cayó a la sexta y definitiva plaza. El de Ferrari explicó cómo fue su primera parte de carrera: "Es un fin de semana que he ido muy rápido, y al final se ha escapado todo por una mala salida. Tenemos que analizar qué pasó porque el procedimiento de salida fue correcto y algo debió fallar".

"Hay que revisar qué ha pasado, porque he hecho lo mismo que ayer. El sábado salí bien y hoy mal, hay que investigarlo", dijo Sainz.

El madrileño sabía desde ese momento que su carrera iba a ser difícil, ya que estar detrás de Charles Leclerc le restaba opciones: "Ha sido muy raro cómo he patinado y, a partir de ahí, he estado toda la carrera detrás de Leclerc. Adelantar a un compañero de equipo es complicado".

"Hoy salía a por un top 5 y he acabado sexto, así que no estoy contento, pero he ido rápido todo el fin de semana, y ya son dos en los que soy igual o más rápido que Leclerc. Es lo que hay".

El próximo fin de semana, la Fórmula 1 visitará el circuito de Losail por primera vez, por lo que los equipos y pilotos deberán buscar los mejores reglajes para sus monoplazas: "Qatar va a ser algo desconocido, pero es para todos igual. Será un fin de semana interesante, y desde el punto de vista de la puesta a punto del coche habrá que descubrir cosas".

No obstante, Carlos Sainz se mostró satisfecho tras el Gran Premio de Brasil, del que sale confiado para poder lograr esa tercera posición final en el campeonato de constructores: "Vamos a ver cómo podemos mejorar, porque ritmo no nos falta. Hemos vuelto a conseguir buenos puntos, y nos vamos a Qatar con un buen margen".

Galería: así fue el fin de semana de Carlos Sainz en el GP de Brasil 2021 de F1

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, en boxes 1 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, lucha con Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, y Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 3 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M 4 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 5 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto de la parrilla tras el coche de seguridad 6 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto de la parrilla tras el coche de seguridad 7 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del campo en la reanudación 8 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del campo en la reanudación 9 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, y el resto del grupo 10 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del pelotón en la salida 11 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 12 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, y Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 13 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del pelotón en la salida 14 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del pelotón en la salida 15 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del pelotón en la salida 16 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del pelotón en la salida 17 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin y Carlos Sainz Jr., Ferrari 18 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Felipe Massa y el tercer lugar carrera sprint Carlos Sainz Jr, Ferrari 3ª posición 19 / 50 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 20 / 50 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 21 / 50 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 22 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, y Pierre Gasly, AlphaTauri AT02. 23 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B. 24 / 50 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, y el resto del campo en la salida 25 / 50 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, y el resto de la parrilla en la salida 26 / 50 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto de la parrilla en la salida 27 / 50 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto de la parrilla en la salida 28 / 50 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto de la parrilla en la salida 29 / 50 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto de la parrilla en la salida 30 / 50 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Felipe Massa con el tercer lugar de la carrera sprint Carlos Sainz Jr., Ferrari 31 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, y el resto del grupo en la primera vuelta 32 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 33 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 34 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 35 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El polvo vuela mientras Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 36 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 37 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 38 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 39 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 40 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 41 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 42 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 43 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3ª posición, tras el Sprint 44 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 45 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 46 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 47 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 48 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, y Charles Leclerc, Ferrari SF21 49 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 , lucha con Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 50 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images