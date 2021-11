Hamilton alaba a Mercedes: "No nos han podido detener..."

El fin de semana del GP de Sao Paulo ha sido una montaña rusa de sensaciones para Hamilton. Red Bull llegaba como teórico favorito y antes de salir a pista supo que tenía una penalización por cambio de motor. Sin embargo, el británico fue el más rápido en la FP1 del viernes y luego aplastó a sus rivales en la clasificación.

Pero esa misma noche del viernes comenzó todo a torcerse, con una investigación que acabó siendo una descalificación para la carrera al sprint del sábado, donde salió último y logró remontar 15 posiciones para ser quinto.

Y el domingo, cuando contaba, consiguió volar para pasar de 10º a primero, ganar (algo que no hacía desde el GP de Rusia en septiembre) y acercarse a Max Verstappen en la lucha por el título.

Los campeonatos de pilotos y equipos, al rojo vivo: Así queda el mundial 2021 de F1 tras el GP de Brasil

"Es un momento muy emotivo, estoy contentísimo pero es emotivo, estar aquí en Brasil... soñaba con venir aquí, fue un gran día, vi a Ayrton coger la bandera de Brasil y hoy lo hice yo, aquí es donde más seguidores tengo y quería agradecérselo", comenzó comentando en DAZN F1.

"Con todo lo que ha pasado este fin de semana no nos han podido detener, estoy orgulloso de mi equipo y estamos en la lucha...".

"Diría que no creo en la venganza, no es mi estilo. Por supuesto hay muchas fuerzas que parecían estar en nuestra contra este fin de semana, pero nos hemos recuperado como equipo".

Antes de eso, cuando fue entrevistado por Felipe Massa en el parque cerrado nada más acabar la carrera, había declarado: "¡Qué carrera! El equipo hizo un trabajo increíble. Valtteri hizo un gran trabajo hoy para conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Yo estaba apretando tan fuerte como pude. Pero saliendo desde el final de la parrilla el sábado, y luego con otra penalización de cinco puestos, creo que fue el fin de semana más difícil que he tenido".

En la rueda de prensa de los tres primeros le preguntaron si había tenido que motivar a su equipo, y Lewis Hamilton dijo: "Todos estamos tratando de trabajar duro para mantenernos positivos e incluso con los contratiempos de este fin de semana".

"Este ha sido un fin de semana muy duro y pusimos el coche en una buena posición, pero sabíamos que perderíamos cinco posiciones con motor, y luego la descalificación de la clasificación fue devastadora para todos".

"Pero todos los mecánicos e ingenieros se mantuvieron concentrados en hacer el trabajo, así que tengo que darles las gracias a ellos y a todo el equipo en la fábrica también. Sé que están siendo positivos y manteniendo sus esperanzas, y eso hace que el mundo sea diferente".

Por último, le preguntaron por la polémica de este domingo, la batalla que tuvo en pista con Verstappen y que, pese a la incredulidad de Mercedes, acabó sin ser siquiera investigada. "Cuando cuando dijeron que iban a investigarlo, supe que esa era la decisión que tomarían, estuviera bien o mal. No sé, no dejé que me afectara, simplemente seguí corriendo", aseguró.

"No voy a entrar en eso porque tendría que mirar hacia atrás, pero al final es un incidente de carrera y realmente no importa, logré el resultado que necesitaba".

Ahora, a falta de tres carreras, el mundial llega a dos circuitos nuevos (Qatar y Arabia Saudí) antes de acabar en el conocido por todos GP de Abu Dhabi.

Apunta, que es dentro de unos días... ¡El Mundial no para! Horarios del GP de Qatar 2021 de Fórmula 1

Las fotos de Lewis Hamilton en el GP de Brasil 2021 de F1

