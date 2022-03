¿Deberían poder correr los pilotos que han dado positivo en COVID-19?

Cargar el reproductor de audio

El piloto de McLaren, Daniel Ricciardo, se vio obligado a perderse los test de Sakhir de la semana pasada, mientras que Sebastian Vettel, de Aston Martin, ha tenido que saltarse la carrera inaugural de este fin de semana. Esto último ha provocado la vuelta de Nico Hulkenberg por cuarta vez para sustituir a un piloto que ha dado positivo en COVID-19.

En los últimos dos años, bajo los estrictos protocolos vigentes, no habría habido ninguna discusión. Un test positivo por parte de cualquier figura del paddock de la F1 significaba que estaba fuera de combate y aislado durante el tiempo que fuera necesario. Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen y Nikita Mazepin se vieron obligados a perderse carreras por esto.

Pero el mundo ha pasado a una filosofía general de convivencia con el COVID, hay gobiernos de países que incluso han llegado a sugerir que aquellos con resultados positivos pueden volver a trabajar con normalidad. Estas cuestiones también han llegado al mundo del motor.

La FIA, por su parte, ha relajado los protocolos de COVID que recoge en su código de conducta y ha suprimido las pruebas obligatorias, dejándolas en manos de los equipos. Sin embargo, si un piloto se somete a un control y da positivo, queda automáticamente excluido del evento, y perderse una o dos carreras podría tener un impacto significativo en su temporada.

Así que, dada la situación actual, ¿debería permitirse que un piloto que ha dado positivo en COVID compita? Esta pregunta se divide en dos aspectos principales que hay que tener en cuenta. El primero es el riesgo evidente de contagio a otro personal del equipo, que a su vez podría transmitirlo a miembros vulnerables de su familia.

El segundo es el impacto en el individuo a nivel de salud. A algunas personas les afecta mucho más que a otras y, para las que peor lo pasan, conducir un coche de F1 probablemente no sea la opción más acertada.

"Yo no hubiese podido correr de ninguna forma cuando lo tuve", dice Hamilton sobre el diagnóstico que le obligó a perderse el GP de Sakhir de 2020, en el que su sustituto, George Russell, demostró ser digno de acompañarle en Mercedes este año.

"Estuve muy, muy enfermo. E incluso cuando volví, justo al final de la temporada, apenas pude llegar a la carrera [de Abu Dhabi]. Acabo de enviarle un mensaje a Seb [Vettel] porque es triste no verle aquí. Espero que esté bien. Sé que a Daniel [Ricciardo] le afectó mucho".

Ricciardo reconoció que estaba "definitivamente en un lugar bastante difícil" y que le "habría costado mucho" conducir en los test de la semana pasada. Fue su compañero en McLaren, Lando Norris, el que completó los tres días de test en solitario.

"Estaba bastante destrozado [físicamente] por ello", dice Ricciardo.

"Así que creo que realmente es obvio que va caso por caso. Si sientes que puedes hacerlo, entonces sí, tal vez mostrar algún tipo de prueba de estado físico y demostrarlo. Pero a mí me habría costado hace una semana".

Sin embargo, otros pilotos que han dado positivo no han tenido efectos negativos.

"Creo que físicamente no tuve ningún problema", dice Pierre Gasly, cuyo positivo por COVID en enero de 2021 no ha afectado a su temporada.

"Me hice la prueba [de COVID] después de haber hecho una carrera de unos 18 kilómetros, y nunca me sentí tan bien como en ese momento. Me quedé un poco en shock cuando me dieron la noticia y después me seguí sintiendo bien. No he tenido ningún síntoma en absoluto, y obviamente no habría supuesto ningún problema físicamente".

Suponiendo que un piloto crea que puede seguir compitiendo, obtenga la autorización médica y las autoridades locales no le obliguen a aislarse, ¿sería correcto hacerlo? Los pilotos tienen opiniones diversas, y algunos adoptan un enfoque más cauteloso que otros.

"Naturalmente, como piloto siempre quieres correr", dice el actual campeón del mundo Max Verstappen. "Y dirías 'Sí, se nos debería permitir correr'".

"Pero creo que también deberías preguntar a un experto en medicina sobre ello, qué está permitido y qué no, y luego trabajar junto a la FIA para ver qué es posible y qué se permitirá en el futuro. Pero en este momento es un poco difícil saberlo".

Pérez abrió el debate sobre si se debería poder correr con COVID-19: ¿Deberían los pilotos competir con COVID-19? Pérez abre el debate

"Es una cuestión complicada", coincide Charles Leclerc. "Tal y como están las cosas en este momento, obviamente es imposible hacerlo, porque en algunos lugares no podemos correr con COVID".

"Entonces, claro, si hay algunos lugares donde podremos correr con COVID, entonces las cosas podrían cambiar. Pero tal y como están las cosas en este momento, definitivamente no lo haría".

El consenso parece ser que el piloto debe poder decidir si está o no en condiciones de competir.

"El COVID ha evolucionado tanto que creo que el mejor juez seríamos nosotros mismos para saberlo", dice Pérez, que se convirtió en el primer piloto en perderse una carrera en el GP de Gran Bretaña de 2020.

"Como dice Daniel [Ricciardo], él probablemente no podría correr, pero quizá haya otras personas u otros pilotos que tengan COVID y se sientan bien. Da la sensación de que el mundo está totalmente abierto, pero la F1 es muy restrictiva con las cosas del COVID, así que creo que hay que dejar que el piloto decida".

"Creo que todos hemos corrido alguna vez sintiéndonos muy mal de salud, y somos nosotros los que podemos decir: vale, podemos correr como estamos en este momento, o simplemente no podemos. Así que si el piloto se siente cómodo para correr así, no creo que sea un problema. Parece que el mundo lo ha dejado atrás".

"También siento que debería ser una decisión del piloto", se hizo eco Valtteri Bottas. "Yo votaría por el sí, debería estar permitido - pero sólo de una manera que se pueda asegurar que no hay riesgo de propagarlo más".

"Creo que, tal vez, para alguien que tiene COVID, definitivamente debería haber protocolos adicionales para asegurarse de que otros miembros del equipo no se vean afectados. Porque, obviamente, los síntomas de cada persona pueden ser diferentes, para algunos menos arriesgados, para otros más arriesgados. Así que creo que ese es el interrogante".

Tal y como sugirió Bottas, los pilotos no son del todo egoístas. Entienden que tienen que tener en cuenta a las personas con las que trabajan y a sus familias en general.

"Sigue estando a nuestro alrededor", dice Hamilton. "Y creo que seguiremos teniendo que tomar precauciones, seguir llevando mascarillas y seguir manteniéndonos a salvo y manteniendo a los demás a salvo. Si todos dejamos de llevar las mascarillas y todo el mundo en el garaje se contagia, todo el mundo va a enfermar, y afectará a la gente de forma diferente".

"Algunas personas ni siquiera saben que lo tienen, y otras se ponen realmente enfermas. Así que es mejor no arriesgarse por ahora. Y también creo que, como deporte y por el mensaje que enviamos a la gente, es importante que sigamos llevando nuestras mascarillas".

"Estamos viendo que el mundo avanza", dice Lance Stroll, que se perdió el GP de Eifel de 2020. "Nos estamos adaptando al mundo en el que vivimos ahora, y sigo pensando que es importante ser responsable cuando estás cerca de personas mayores, tus abuelos, todas estas cosas creo que están separadas, eso es responsabilidad de todos cuando estamos cerca de personas mayores".

"Pero como Fórmula 1, como deporte, como mundo tenemos que seguir adelante, y vivir nuestras vidas. Ahora estamos empezando a ver eso en todo el mundo".

"Creo que hay formas de ser muy precavido y responsable, mientras se tiene COVID y se sigue compitiendo. Creo que hay formas de aislarse, de ponerse el casco en tu habitación y de minimizar completamente el contacto con todo el mundo. Hay formas de hacerlo. Creo que sí podría competir con ello".

Entonces, si se permitiera a los pilotos competir, ¿cómo funcionaría? Tal y como sugiere Stroll, el simple hecho de llevar un casco y mantenerse alejado de los demás resuelve muchos de los problemas, y otros comparten esa opinión.

"Si hay un deporte en el que creo que se puede competir sin propagar demasiado el virus, o al menos cero, creo que es la F1", afirma Carlos Sainz.

"Creo que podrías hacer todas las reuniones desde tu habitación de hotel, llegar 15 minutos antes de la sesión con el traje y el casco puestos, subirte al coche y salir".

"Personalmente, siento que si me enfermo de COVID y estoy en medio de una lucha por el campeonato, o una cosa muy importante, me costaría aceptar perderme una carrera y si me siento bien y me encuentro perfectamente. Si me siento mal, sería el primero en levantar la mano y decir que no puedo correr y que el tercer piloto tiene que meterse en el coche".

"Pero creo que es un caso interesante que deberíamos investigar, porque creo que nuestro deporte nos da esta oportunidad de estar quizá un poco más protegidos y menos repartidos, y creo que debería ser el piloto quien decida".