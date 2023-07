El debate sobre el formato al sprint que abrió Austria F1

Respondiendo a la pregunta, eso es lo que parecía después de que la lluvia anulara las estrictas normas de uso de neumáticos en la clasificación al sprint del sábado, y permitiera a todos utilizar el compuesto seco que quisieran en las tres sesiones.

Esto dio lugar a una frenética tanda de vueltas en la que los pilotos utilizaron los neumáticos blandos a los que tenían acceso. Así, tuvimos la inusual imagen de Nico Hulkenberg usando medios nuevos en la SQ3 para asegurarse el cuarto puesto en la parrilla al sprint mientras, otros se peleaban con los blandos usados.

Todo el espectáculo sugirió que se debería considerar la posibilidad de que el formato 'accidental' con el que tropezamos en Austria se aplique en las citas al sprint que restan en esta temporada 2023, posiblemente incluso empezando en Spa-Francorchamps a finales de este mes.

Para recapitular, cuando se formularon las normas de las seis citas distintas antes de Azerbaiyán, uno de los principales puntos de discusión entre la FIA, los equipos y Pirelli fue cómo se iban a utilizar los neumáticos durante el fin de semana. El resultado final fue que los Libres 2, que hasta entonces había sido en gran medida inservibles, se sustituyeron por una sesión de clasificación en tres partes, lo que significó una demanda adicional de nuevos neumáticos blandos.

"La discusión empezó en Bakú", dice el jefe de Pirelli, Mario Isola. "Porque se decidió cambiar a este nuevo formato bastante tarde. Y ya entregamos los neumáticos en Bakú. Teníamos una asignación que ya estaba definida. Era la del sprint. Cuando tuvimos esta discusión, dije que las gomas ya estaban allí, o que estaban llegando al circuito. Así que necesitamos el tiempo para reaccionar a si deseaban modificar el desglose de los compuestos".

"Durante un comité deportivo tuvimos una discusión sobre eso. Y dijimos, vamos a tratar de imaginar cómo hacer el fin de semana con la asignación que ya está definida. Y, obviamente, tienes más juegos de medios en comparación a los blandos en un gran premio estándar. En una cita normal tienes ocho juegos de blandos, pero en el evento sprint tienes seis".

"La idea era que, si utilizo un juego de blandos en los entrenamientos libres, sólo tengo cinco. Necesito tres o cuatro para la clasificación normal, o cinco si necesitas dos para la Q2, y luego te quedas sin neumáticos para la qualy sprint", siguió Isola.

Se barajaron todo tipo de cambios, incluido el uso libre de neumáticos durante todo el fin de semana, pero al final se decidió que debería haber una asignación obligatoria para las tres fases de la tanda, con medios nuevos para la SQ1 y la SQ2, y blandos nuevos para la SQ3.

"La asignación alternativa de neumáticos, la que vamos a probar en Budapest, es dos duros, dos medios y dos blandos, en Q1, Q2 y Q3", dice Isola. "Una idea era: vamos a ver qué podemos hacer para adaptarnos a la nueva situación. La idea original era duro, medio, blando. Pero entonces sólo teníamos dos juegos de duros, y cuatro de medios. Así que dijimos vale, medio, medio, blando".

En Bakú, los equipos se dieron cuenta rápidamente de que, sobre todo si no creían que llegarían a la SQ3, no tenía sentido guardar un juego de blandos que podría utilizarse de forma más productiva en una sesión anterior. De hecho, AlphaTauri lo hizo con Yuki Tsunoda, que utilizó un juego extra en los Libres 1 para estar mejor preparado para la clasificación, y McLaren con Lando Norris, que utilizó un juego extra en esa sesión de qualy. Al día siguiente, el piloto japonés no llegó a la SQ3, así que no importó, pero Norris sí lo hizo.

No le quedaban neumáticos blandos nuevos, así que en teoría no podía participar, pero una zona gris en el reglamento suponía que el equipo podría estar dispuesto a ponerle los intermedios en pista seca, ya que con una vuelta simbólica podía ganar una posición en la parrilla. Si lo hubiera hecho, habría sido una situación absurda, pero también lo fue que se quedara encerrado en el garaje y que sólo nueve coches corrieran en la SQ3.

Si extrapolamos eso a varios pilotos que se podrían haber quedado en el garaje en la SQ3 de Austria, o que lucharan entre ellos para hacer un tiempo en seco con los intermedios, no habría tenido buena pinta. Es por eso que la FIA jugó un comodín que estaba presente en la normativa sprint, que permite cambios hasta finales de julio si surgen anomalías o "consecuencias no deseadas", siempre y cuando al menos ocho equipos estén de acuerdo con cualquier cambio.

Antes de Austria, los equipos apoyaron permitir cualquier neumático blando para la SQ3 y no sólo juegos nuevos, para abordar el problema de los coches que no corren o salen con intermedios. Con este conocimiento en mente, y con la fuerte sospecha de que el sábado habría lluvia de todas formas, los equipos enfocaron el uso de los neumáticos de forma diferente el viernes en Austria, y especialmente en la sesión de clasificación para la carrera principal. Además, los tiempos por vuelta anulados hicieron que muchos pilotos utilizaran más blandos de lo que quizás habían planeado.

De hecho, al final de la clasificación normal, la variedad de juegos de blandos nuevos que les quedaban a los pilotos de cara al sábado era sorprendente. Los que no tenían ninguno eran Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Lance Stroll, Nico Hulkenberg y Alex Albon.

Algunos pilotos tenían un juego nuevo, mientras que el ritmo de Max Verstappen le permitió pasar con dos juegos. Su compañero de equipo, Sergio Pérez, también tenía dos después de perderse la Q3. Otros cuatro pilotos tenían dos juegos nuevos, e incluso a Kevin Magnussen le quedaban tres. Si el resto del fin de semana se hubiera desarrollado según el programa normal, la SQ3 habría sido una lucha entre los 10 primeros, entre los que tenían neumáticos blandos nuevos y los que sólo tenían juegos usados.

Sin embargo, la lluvia que cayó el sábado por la mañana hizo que la pista se declarara mojada antes de la tanda, lo que significaba que el uso de neumáticos era libre si la pista se secaba. Y, de hecho, estuvo prácticamente seca desde el principio, por lo que los pilotos pudieron utilizar los neumáticos que quisieron durante las tres sesiones. Esto significaba que había más acción en la pista, y más variedad en términos de quién corría qué y cuándo, que si sólo hubiéramos ido a la estrategia marcada de medio-medio-blando.

Solo cuatro pilotos rodaron con los nuevos blandos en la SQ3: Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris y Esteban Ocon. En general, pareció una tanda más entretenida y ajetreada que la que tuvimos en Bakú, y sugirió que la apertura de las reglas para que los pilotos puedan usar sus neumáticos como deseen durante el viernes y el sábado debería, al menos ahora, considerarse seriamente.

Si algunos pilotos llegan a la tanda con pocas o ninguna goma blanda para las tres fases, y tienen que recurrir a juegos usados, que así sea. También significa que los que queden fuera en la Q1 tendrán más neumáticos nuevos para darles un empujón en la tanda, lo que será una forma suave de hándicap inverso.

"Es un buen punto, sinceramente, estoy de acuerdo contigo", dice Isola a la sugerencia de que el uso sea libre. "Porque a veces confundimos rendimiento y desgaste. Si utilizas un neumático blando durante una vuelta, no significa que este neumático esté acabado. Significa que probablemente has perdido el pico de agarre en ese juego".

"En algunos casos, en Bakú por ejemplo, medimos un muy buen nivel de recuperación de agarre. Por eso en algunos circuitos se utiliza el mismo juego de neumáticos en varios intentos de clasificación. Así que si tenemos eso en cuenta, y si consideramos que todos los equipos y pilotos están en la misma situación, también deberíamos aceptar que puedan utilizar neumáticos usados en la tanda sprint, por ejemplo. ¿Por qué no?".

"Y si queremos hablar de reducción de neumáticos, porque estamos hablando de ello por razones de sostenibilidad, una idea podría ser reutilizar los neumáticos. Claramente introduces un efecto que es el mismo que en la clasificación normal, los pilotos más rápidos que son capaces de progresar usando sólo un juego en lugar de dos tienen una ventaja, pero es lo mismo en la clasificación corriente, ahorran neumáticos nuevos para la carrera o para la Q3. Así que siempre es una discusión", continúa Isola.

Este miércoles 5 de julio se celebra una reunión del comité asesor deportivo de la FIA en Silverstone, donde el formato sprint ocupará un lugar destacado en la agenda. Una opción podría ser dejar que Spa corra con el formato original, de medio, medio y blando sólo para obtener otra muestra, y luego considerar un cambio para los tres últimos sprints del año. Pero, ¿por qué no abrirlo para el fin de semana belga y ver qué pasa?

"Este formato es nuevo", comenta Isola. "Y estoy seguro de que podemos encontrar algún ajuste al respecto. Hay margen de mejora. Ahora tenemos la experiencia de dos fines de semana con sprints y existe la posibilidad de analizar algunos detalles y cambiarlos para mejorar el espectáculo. La clasificación corta de Austria fue un gran espectáculo para mí".

Por otra parte, la apertura de los reglamentos de los neumáticos de las qualys al sprint hará que sea mucho más fácil de entender para todos. "Es algo que podemos hacer sin ningún cambio [en la asignación de neumáticos]", opina Isola. "El otro punto es que, para mí, ahora el reglamento de compuestos es súper complicado. En cualquier caso, podemos intentar que las normas sean más fáciles de entender, porque si es difícil para nosotros, ¡me imagino que para los espectadores es muy complicado! Aprendamos de la experiencia e intentemos hacer algo mejor con el reglamento para hacer algo que se parezca mucho más a un gran premio normal y corriente".

¿Apoyarán los equipos un cambio? Eso está por ver. Puede que algunos prefieran un enfoque más conservador y quieran ver otras opciones, mientras que otros tendrán sin duda razones por las que prefieren el formato medio-medio-blando a algo un poco más fluido.

"Creo que todavía estamos descubriendo", dice Mike Krack, de Aston Martin. "Estas reglas se hicieron en un intento de crear más espectáculo. Y cuando quisimos introducirlas para Bakú, no hubo mucho tiempo para desarrollarlas, habéis visto que se han perfeccionado también para el fin de semana [de Austria]. Y creo que cada vez entendemos más sus implicaciones".

"Ahora, todos los estrategas te dicen ya de antemano lo que puede pasar en esta u otra situación. Pero creo que no debemos apresurarnos a hacer cambios demasiado rápido, quizá esperar un año, esperar los cuatro [eventos al sprint] que vendrán, y quizá entonces hacer una revisión y decir, ¿dónde tenemos que ajustar? Pero en general, es muy intenso. Si se dan situaciones así, con tanta libertad, es muy, muy intenso para el equipo", finaliza el jefe de Alonso.