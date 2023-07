¿A qué pilotos les borraron más vueltas (y menos) en Austria F1?

Antes de pasar a analizar todas las vueltas borradas del GP de Austria 2023 de F1, aclaramos que en los entrenamientos libres no se anotan, por lo que solo se pueden recopilar las de la clasificación (en este caso dos sesiones de clasificación con el formato sprint) y las de la carrera (también hubo dos carreras). En clasificación literalmente se elimina ese tiempo de vuelta, mientras que en carrera ese tiempo no se tiene en cuenta para la vuelta rápida pero no hay sanción hasta la cuarta vez que se salte un piloto los límites de pista en una vuelta (a la tercera le muestran bandera blanca y negra de advertencia).

La noticia: La FIA sanciona a varios pilotos y cambia el resultado de Austria F1

Durante todo el fin de semana, con dos clasificaciones y dos carreras en el Red Bull Ring, se eliminaron 150 vueltas, repartidas así: 47 vueltas en la clasificación principal del viernes, 13 vueltas en la clasificación al sprint del sábado por la mañana, 7 vueltas en la carrera sprint y hasta 83 vueltas en la carrera principal del domingo. Pero... ¿a qué pilotos se les borraron más vueltas y quiénes menos?

Número de vueltas borradas a cada piloto en el GP de Austria 2023 de F1 por límites de pista

El piloto que más orgulloso se puede sentir de su rendimiento en cuanto a límites de pista (aunque puntos sumó menos que otros seis) es George Russell. El inglés vio cómo le borraban una vuelta en la clasificación del viernes pero luego, según el recuento de la FIA, no volvió a superar los límites de pista en todo el fin de semana.

Solo tres veces se los saltaron los dos pilotos de Alfa Romeo y Fernando Alonso. El asturiano, casualmente, fue el primero en saltárselos en la carrera, pero luego no volvió a hacerlo y de hecho fue el favorecido con la sanción a otros rivales, que le permitieron ganar una posición y ser quinto.

Esteban Ocon se llevó la sanción máxima pero había terminado 12º, así que no perdió puntos pese a 13 infracciones durante el fin de semana y 10 en la carrera del domingo. Alexander Albon, con 14, fue el segundo más castigado, pero no perdió posición tampoco. Por su parte Carlos Sainz pagó caro las 6 infracciones de la carrera (pasando de 4º a 6º) a pesar de que otros siete pilotos habían cometido las mismas o más.

Lewis Hamilton fue el primer sancionado durante la carrera y además horas después perdió una plaza, de 7º a 8º, y además sus infracciones de la clasificación sprint del sábado le hizo caer 18º en la primera ronda.

¿Qué tiempos se borraron en la clasificación del viernes del GP de Austria 2023 de F1?

El viernes, en la clasificación principal del GP de Austria, se borraron hasta 47 vueltas entre Q1, Q2 y Q3. Como curiosidad, solo dos de esas 47 vueltas fueron por saltarse los límites de la curva 6, mientras que las otras 45 estuvieron repartidas entre la curva 9 y la curva 10.

Vueltas eliminadas en Q1

En la Q1 del viernes, con los 20 coches en pista, se eliminaron hasta 25 vueltas. El piloto al que más vueltas se le eliminó fue Lando Norris, con un total de seis vueltas eliminadas que sin embargo no le impidieron clasificarse. A Carlos Sainz le borraron cuatro vueltas, además tres consecutivas, por salirse dos veces en la curva 10 y una en la curva 6. Ahí, a Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Lewis Hamilton y Max Verstappen les quitaron dos, mientras que también vieron una vuelta borrada Yuki Tsunoda, Nyck de Vries y Nico Hulkenberg.

Vueltas eliminadas en Q2

En la segunda ronda de la clasificación principal, ya con 15 coches en pista, se eliminaron 19 vueltas, más repartidas. Sergio Pérez vio cómo le borraban tres vueltas (dos por saltarse la curva 9 y otra por la 10) y eso le hacía caer eliminado en Q2. También le quitaron tres vueltas a Alex Albon, pero él sí pudo pasar a Q3. A Fernando Alonso, Max Verstappen y Pierre Gasly les borraban dos vueltas, pero todos lograban el pase a Q3. A Carlos Sainz, Lance Stroll, George Russell, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Valtteri Bottas y Nico Hulkenberg les borraron una vuelta en esa Q2.

Vueltas eliminadas en Q3

En la ronda final de la clasificación del viernes, con solo 10 coches en pista y la lección aprendida, se borraron únicamente tres vueltas, repartidas entre Carlos Sainz, Lance Stroll y Alex Albon.

(El viernes, los únicos pilotos a los que no borraron vueltas fueron Charles Leclerc y Logan Sargeant)

¿Qué tiempos se borraron en la clasificación sprint del sábado del GP de Austria 2023 de F1?

En la clasificación sprint del GP de Austria, con rondas más cortas (SQ1, SQ2 y SQ3 de 12, 10 y 8 minutos) se borraron solo 13 vueltas. Y después de eliminar dos vueltas por saltarse los límites de la curva 6 el viernes, las 13 de esta sesión fueron por saltarse el límite entre la curva 9 y la curva 10.

Vueltas eliminadas en SQ1

En la SQ1 del viernes, con los 20 coches en pista y actividad frenética por tener únicamente 12 minutos de actividad, se eliminaron 7 vueltas. La primera fue a Max Verstappen, que sin embargo solo vio cómo le borraban esa, como a Guanyu Zhou y a Sergio Pérez. Las otras cuatro se las repartieron entre Lewis Hamilton, al que le borraron 2 y cayó eliminado en la 18ª posición y Logan Sargeant, también eliminado.

Vueltas eliminadas en SQ2

En la SQ2 de la clasificación sprint, con 14 coches en pista (el Mercedes de George Russell estaba averiado) y 10 minutos de duración, se eliminaron 6 vueltas más. La primera fue para Nyck de Vries y la última para Alexander Albon. Y entre medias, dos para Yuki Tsunoda y dos para un Max Verstappen que aun así logró pasar a SQ3 y de hecho con el mejor tiempo. Los otros tres pilotos fueron eliminados.

Vueltas eliminadas en SQ3

En esa ronda final de lucha por las primeras cinco filas no se borró ninguna vuelta.

(El sábado, los pilotos a los que no borraron vueltas fueron 13, de hecho solo se borraron a Max Verstappen, Logan Sargeant, Guanyu Zhou, Alexander Albon, Lewis Hamilton, Nyck de Vries y Yuki Tsunoda)

¿Qué tiempos se borraron en la carrera sprint del sábado del GP de Austria 2023 de F1?

En la carrera sprint del GP de Austria, a 24 vueltas, se borraron solo siete vueltas por las curvas 9 y 10. La lluvia fue clave, ya que los pilotos forzaron menos y se acercaron menos a unos pianos que probablemente resbalaran. Aun así, es un dato que, después de que el domingo no se eliminaran 86 y no se sancionara a 12 pilotos hasta horas más tarde, permite suponer que realmente hubo más infracciones que no se castigaron ni anotaron.

Los más castigados fueron Lewis Hamilton y Charles Leclerc, con dos cada uno, que lucharon entre sí y contra los McLaren. Precisamente a Norris le eliminaron una vuelta, como a Carlos Sainz y Pierre Gasly.

(A hasta 15 pilotos no se les borró ninguna vuelta durante la carrera sprint)

¿Qué tiempos se borraron en la carrera principal del GP de Austria 2023 de F1 el domingo?

Durante la carrera varios pilotos (entre ellos Carlos Sainz) fueron sancionados por saltarse los límites de pista en repetidas ocasiones, pero tras la reclamación de Aston Martin y revisarse 1.200 posibles casos, se contabilizaron un total de 83 vueltas invalidadas por los límites de pista. De hecho, las acumularon entre 18 de los 20 pilotos titulares, solo no cometieron ninguna irregularidad George Russell ni Guanyu Zhou.

Las sanciones fueron de 5 segundos por cuatro veces, por cinco, seis, siete u ocho infracciones 10 segundos, por nueve infracciones otros 5 segundos y por diez infracciones, otros 10 segundos. Esteban Ocon fue el gran perjudicado de la carrera, con 10 infracciones por límites de pista, por lo que se llevó el castigo máximo, 30 segundos en total. Como consuelo, había terminado fuera de puntos, por lo que la pérdida no fue grande. Alex Albon y Yuki Tsunoda se saltaron el límite de pista en nueve vueltas, por lo que en la decisión de horas después recibieron 10 segundos Albon (no perdió posición) y 5 Tsunoda (de 18º a 19º), puesto que el japonés ya había cumplido los otros castigos en carrera.

Carlos Sainz, que había cumplido 5 segundos en su segunda parada por las cuatro primeras vueltas eliminadas, vio cómo le aplicaban 10 tras la carrera por haber superado las cinco (6 en total). Exactamente el mismo caso fue para Lewis Hamilton, y ambos perdieron posiciones. También se llevó a posteriori Pierre Gasly 10 segundos, que bajó de noveno a décimo. Durante la carrera fueron sancionados Logan Sargeant y Kevin Magnussen por 6 y 4 infracciones respectivamente, y horas después a Nyck de Vries le aplicaron 10 y 5 segundos para caer del 15º al 17º.